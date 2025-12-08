Kolhapur Major Accident : कोल्हापूरात भीषण अपघात! एसटी-दुचाकी धडकेत एक ठार; जोरदार धडकेत एसटीच्या काचा फुटल्या

Kolhapur Accident News : कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्गावरील चिखली फाट्याजवळ आज रात्री नऊ वाजता दुचाकी आणि एसटीचा भीषण अपघात झाला. यामध्ये दुचाकीवरील दिग्विजय दिलीप पाटील (वय ३९, रा. उरुण ईश्वरपूर) याचा जागीच मृत्यू झाला. तर अर्णव संतोष कंबुरे (१७, रा. ईश्वरपूर) आणि अंजली श्रीकांत वडगावकर (२०, रा. शाहूपुरी) हे दोघे गंभीर जखमी झाले. यातील अर्णव हा अत्यवस्थ आहे..या अपघातामुळे या मार्गावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली. याबाबत घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, दिग्विजय, अर्णव आणि अंजली हे तिघे एकाच दुचाकीवरून रात्री नऊ वाजण्याच्या सुमारास कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्गावरून पन्हाळ्याच्या दिशेने निघाले होते..यावेळी दिग्विजय पाटील दुचाकी चालवत होते. तर अंजली आणि अर्णव पाठीमागे बसले होते. याचवेळी मलकापूर आगाराची विशाळगडवरून कोल्हापूरला येणारी एसटी (एमएच १४ बीटी ४२६३) समोरून आली. आपल्या समोरील वाहनाला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या दिग्विजयची दुचाकी एसटीला धडकली. ही धडक एवढ्या जोरात होती की, दिग्विजय दुचाकीवरून फेकला गेला आणि बसच्या काचेवर आदळला. यामध्ये त्याच्या डोक्याला मार लागला. अर्णव आणि अंजली देखील दुचाकीवरून बाजूला फेकले गेले..स्थानिकांनी तत्काळ १०८ रुग्णवाहिका बोलावली. तिघांनाही सीपीआरमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र दिग्विजयचा जागीच मृत्यू झाला असल्याचे निष्पन्न झाले. तर अर्णव अत्यावस्थ आहे. अंजलीची प्रकृती स्थिर आहे. दरम्यान, पोलिसांनी तिघांच्या नातेवाइकांना सीपीआरमध्ये बोलावून घेतले. अपघातानंतर एसटी घटनास्थळीच थांबविण्यात आल्यामुळे २५ प्रवाशांना अर्ध्यावरच उतरावे लागले. आंबा महामार्ग मदत केंद्राच्या सहायक पोलिस निरीक्षक शिल्पा यमगेकर-उनाळे यांच्यासह कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी वाहतूक सुरळीत केली..Kolhapur News : लोकवर्गणीतून घुणकी फाटा ते महादेव मंदिरपर्यंत स्वच्छता व खड्डे बुजविण्याची मोहिम; युवक-ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त सहभाग!.एसटीच्या काचा फुटल्यादुचाकीचा वेग एवढा होता की, या अपघातात दुचाकीच्या पुढच्या भागाचा चेंदामेंदा झाला. तसेच एसटीच्या काचाही फुटल्या. महामार्गावर रक्त सांडले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.