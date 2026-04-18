Kolhapur Mango Prices : हापूस 700 ते 1200 रुपये डझन! कोल्हापूर मार्केट यार्डात आंब्यांची आवक घटली, दरात 10-15 टक्क्यांची वाढ

कोल्हापूर : अक्षय्य तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन दिवसांत हापूस, पायरी, केशर अशा विविध प्रकारांतील आंब्याचे दर दहा ते पंधरा टक्क्यांनी वाढले (mango prices in Kolhapur 2026) आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोलापूर, विजापूर, कऱ्हाड आदी परिसरांतील व्यापारी खरेदीसाठी येत आहेत..अनेकजणांनी अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर आंबे खाण्याची परंपरा जोपासली आहे. त्यामुळे यापूर्वी बाजारपेठेत आंब्यांना मागणी वाढते. यावर्षीही अशीच स्थिती आहे. कोकणातून येणाऱ्या आंब्यांची आवक कमी असल्याने दर वाढलेले आहेत. मात्र, अक्षय तृतीयेमुळे आंब्यांच्या दरात आणखी वाढ झाली आहे..एक ते दीड डझन हापूस आंब्यांचा दर ७०० ते १२०० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. पायरी आंबा ५०० ते ८००, केशर ४०० ते ६००, रत्ना ३०० ते ४०० आणि गोवा माणकूर आंब्याचा दर ३०० ते ५०० रुपये आहे. दरम्यान, याबाबत मार्केट यार्ड येथील आंबा विक्रेते गणेश वळूंज यांनी सांगितले की, यावर्षी कोकणातून येणाऱ्या आंब्यांची आवक कमी आहे. त्याने दर वाढले आहेत..गेल्या दोन दिवसांत सरासरी दहा टक्क्यांनी दरवाढ झाली आहे. मात्र, अक्षय तृतीयेमुळे आंब्याला मागणी वाढली आहे. कोकणातून कर्नाटक, कऱ्हाडमध्ये पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने तेथील व्यापारी खरेदीला येत आहेत.