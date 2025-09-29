'आरक्षण देणाऱ्या मराठा समाजावरच आरक्षण मागण्याची वेळ आली'; मराठा आरक्षणावर शाहू महाराजांचं परखड मत, सरकारला उद्देशून काय म्हणाले?

कोल्हापुरात शाहू महाराजांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, असे स्पष्ट वक्तव्य केले.अ. भा. मराठा महासंघाच्या मेळाव्यात राजेंद्र कोंढरे यांनी ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, असे सांगितले.राज्यस्तरीय मेळाव्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर समाजाने एकत्रित लढा देण्याचे आवाहन करण्यात आले..कोल्हापूर : ‘मराठा समाजाला आरक्षणाची (Maratha Reservation) गरज असून, ते मिळालेच पाहिजे. ते कसे देणार, हे सरकारने सांगावे’, असे आवाहन खासदार शाहू महाराज (Shahu Maharaj) यांनी रविवारी येथे केले. दरम्यान, आरक्षण देणाऱ्या मराठा समाजावरच आरक्षण मागण्याची वेळ आली आहे, नवीन गॅझेटनुसार ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही हे समजून घ्यावे’, असे प्रतिपादन अ. भा. मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांनी केले..फुलेवाडी रोडवरील दत्त मंगल कार्यालय येथे अ. भा. मराठा महासंघाच्या राज्यस्तरीय मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी प्रमुख उपस्थिती खासदार धनंजय महाडिक, खासदार धैर्यशील माने, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार प्रा. जयंत आसगावकर, माजी आमदार प्रकाश आवाडे, महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंतराव मुळीक, प्रमोद जाधव, गुलाबराव गायकवाड, प्रकाश देशमुख, चिटणीस अरविंद देशमुख, उत्तम जाधव, अवधूत पाटील, डॉ. संदीप पाटील, शाहीर दिलीप सावंत आदींची होती..PM Modi Mann Ki Baat : पंतप्रधान मोदींनी 'खादी' खरेदीसाठी कोणता दिवस सुचवला? 'मन की बात'मध्ये कोणत्या सणाचा केला उल्लेख?.खासदार शाहू महाराज म्हणाले, ‘कोल्हापुरातील मराठा भवनसाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. या सारखेच भवन मुंबई व दिल्ली येथे व्हावे.’ कोंढरे म्हणाले, ‘मराठ्यांचे कुणबीकरण होताना, याची वैधानिक बाजू राज्यकर्त्यांनी समजून घेतली पाहिजे. मराठा महासंघ चळवळीत २१ ते ३५ वयोगटातील कार्यकर्ते कमी असून त्यांना प्रवाहात आणले पाहिजे.’.खासदार महाडिक म्हणाले, ‘मराठा समाजासाठी असलेल्या योजनांच्या माध्यमातून उद्योजक होण्यासाठी प्रयत्न करावेत.’ खासदार माने म्हणाले, ‘जातीपातीची बंधने तोडून महाराणी छत्रपती ताराराणी व राजर्षी शाहूंच्या विचाराने काम करणारा मराठा महासंघ आहे.’ आमदार नरके म्हणाले, ‘महाराष्ट्राच्या शेतीप्रधान राज्यात मराठ्यांनी योगदान दिले आहे.’ मुळीक म्हणाले, ‘गेल्या ४० वर्षांपासून मराठा महासंघाचे काम करत आहे. आता मराठा समाजासह अन्य समाजातील अंधश्रद्धेबाबत प्रबोधनाचे काम सुरू आहे.’ जिल्हाध्यक्ष शशिकांत पाटील यांनी स्वागत केले. पंडित कंदले यांनी प्रास्ताविक केले. महिला जिल्हाध्यक्षा शैलजा भोसले यांनी आभार मानले..पाऊस 'या' तारखेपर्यंत महाराष्ट्रात राहण्याची शक्यता; हवामान तज्ज्ञ डॉ. साबळे यांनी दिली महत्त्वाची अपडेट, प्रशांत महासागरात काय घडतंय?.महाडिक कुटुंबातर्फे ५० लाख रुपये मदत‘महापुराने नुकसाग्रस्त झालेले बहुसंख्य मराठा समाजाचे असून त्यांना मदतीची गरज आहे. आम्ही महाडिक कुटुंबातर्फे दोन तालुक्यांत तीन महिन्यांपर्यंत पुरेल इतके जीवनावशक्य साहित्य देणार आहे. तसेच, ५० लाख रुपयांची मदत करणार आहे’, असे खासदार महाडिक यांनी सांगितले..FAQsप्रश्न 1: कोल्हापुरात कोणत्या विषयावर मेळावा झाला?उत्तर: अ. भा. मराठा महासंघाचा राज्यस्तरीय मेळावा झाला.प्रश्न 2: शाहू महाराजांनी काय मागणी केली?उत्तर: मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी केली.प्रश्न 3: ओबीसी समाजाबाबत काय सांगण्यात आले?उत्तर: नवीन गॅझेटनुसार ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, असे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.