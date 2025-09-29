कोल्हापूर

'आरक्षण देणाऱ्या मराठा समाजावरच आरक्षण मागण्याची वेळ आली'; मराठा आरक्षणावर शाहू महाराजांचं परखड मत, सरकारला उद्देशून काय म्हणाले?

Shahu Maharaj Demands Clear Stand on Maratha Reservation : खासदार महाडिक म्हणाले, ‘मराठा समाजासाठी असलेल्या योजनांच्या माध्यमातून उद्योजक होण्यासाठी प्रयत्न करावेत.’
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
  1. कोल्हापुरात शाहू महाराजांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, असे स्पष्ट वक्तव्य केले.

  2. अ. भा. मराठा महासंघाच्या मेळाव्यात राजेंद्र कोंढरे यांनी ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, असे सांगितले.

  3. राज्यस्तरीय मेळाव्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यावर समाजाने एकत्रित लढा देण्याचे आवाहन करण्यात आले.

कोल्हापूर : ‘मराठा समाजाला आरक्षणाची (Maratha Reservation) गरज असून, ते मिळालेच पाहिजे. ते कसे देणार, हे सरकारने सांगावे’, असे आवाहन खासदार शाहू महाराज (Shahu Maharaj) यांनी रविवारी येथे केले. दरम्यान, आरक्षण देणाऱ्या मराठा समाजावरच आरक्षण मागण्याची वेळ आली आहे, नवीन गॅझेटनुसार ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही हे समजून घ्यावे’, असे प्रतिपादन अ. भा. मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कोंढरे यांनी केले.

