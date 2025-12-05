Kolhapur Vendor Tax Concerns : ग्रामीण आठवड्याबाजारांतील कर वसुलीवर संशय; समितीचे तीन कर्मचारी प्रत्यक्ष नियंत्रणात असूनही गैरव्यवहार

कोल्हापूर : भाजीपाल्यासह विविध साहित्यांची विक्री करणारे विक्रेते रस्त्याकडेला, मंडई परिसरात किंवा बाजारात बसतात. त्यांच्याकडून बाजार समिती, महापालिका, नगरपरिषद किंवा ग्रामपंचायत रस्ते कर/बाजार कर आकारते..५ ते २० रुपयांपर्यंत कराची वसुली होते. मात्र, पावत्या देताना चलाखी केली जाते, तर नोंदीत ‘तोडपाणी’ असल्याच्या तक्रारी आहेत. कराची रक्कम काही हजारांत असली तरी, त्यातील शेकडो रुपये कमी दाखवून जमा केली जाते. .Kolhapur Teacher Strike : शाळा बंद’ आंदोलनात सहभागी शिक्षकांचे वेतन कपात; शिक्षण विभागाच्या आदेशावरून शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली.अशा प्रकारे दररोजच सुमारे ५० लाखांच्या कर वसुलीतून काही लाखांची तूट दाखविल्याचा संशय असून, प्रत्येक कर वसुलीची ‘तत्काळ पूर्ण पडताळणी’ करण्याची गरज आहे. बाजार समिती पथकाच्या कार्यपद्धतीविषयी विक्रेत्यांकडून शंका व्यक्त होत आहेत. .यात घाऊक शेतीमाल खरेदी करून रस्त्याकडेला किरकोळ विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांकडून बाजार समितीकडून कर आकारला जातो. पथकाकडून विक्रेत्यांकडे माल खरेदीच्या पावत्या मागितल्या जातात.अनेक विक्रेत्यांकडे घाऊक खरेदीची पावती नसते. .Onion Price Crash Sparks : कांद्याचे दर कोसळले; शेतकऱ्यांनी लावणीकडे पाठ फिरवल्याने रोपे अक्षरशः कोमेजली.अशावेळी समितीचे तीन कर्मचारी विक्रेत्याला मालाच्या किंमतीनुसार ‘शंभराला एक रुपये’ कर, तसेच त्याच्या पाचपट दंडाची रक्कम भरण्यास सांगतात. दोन ते तीन हजारांचा दंड सांगितल्यास विक्रेता घाबरतो; दोन-चार दिवसांचा नफा जाणार म्हणून गयावया करतो. .शेवटी कमी रक्कम आकारून ‘समाधान’ केले जाते. दिवसभरात किती तपासण्या, किती दंड वसूल झाला, किती रक्कम प्रत्यक्ष बाजार समितीत जमा झाली? हे सर्व फक्त त्या तिघांच्या अखत्यारीत असल्याने संशय निर्माण होतो. .ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत भाजीपाला, फळ विक्रेत्यांकडून स्थानिक कर आकारून पावती दिली जाते. मात्र, काही ठिकाणी दोन-तीन विक्रेत्यांकडून एकाच पावतीवर कर घेण्याच्या तक्रारी आहेत. महापालिका हद्दीतही कराच्या तुलनेत सुविधा मिळत नसल्याचे चित्र आहे. दृष्टिक्षेपात....सहा मंडई व रस्त्यांवरून कर वसुली होणारे विक्रेते- १,२०० ते १,४००ग्रामीण भागात समितीकडून तपासणी होणारे विक्रेते- २५ ते ८० विक्रेतेग्रामीण आठवडा बाजारात कर आकारले जाणारे विक्रेते- ८० ते ३०० कर वसुली अशी...शहरातील रोजची कर वसुली : १२ ते १० हजार रुपयेफिरत्या पथकाची आठवड्याची वसुली : २०० ते १० हजार रुपयेग्रामीण आठवडी बाजारातील वसुली : ५०० ते ३,००० रुपयेवरील कर वसुलीत किमान एका ठिकाणी :३०० ते १,००० रुपये.‘तांत्रिक तूट’ धरली तरी वर्षाला होणारे नुकसान : १ ते १.५ लाख रुपये बाजार समितीत रस्त्यावर बसणाऱ्या विक्रेत्यातील धान्य विक्रेत्यांकडून अधिकृत कर वसुली करते. त्यासाठी समितीचे फिरते पथक असते. मात्र, कोल्हापुरातील पन्हाळा, शाहूवाडीसारख्या काही मोजक्या तालुक्यांतील गावांत बाजार समितीचे नाव सांगून किंवा तशी मिळतीजुळती पावती छापून काही जण कर वसुली करीत आहेत. ते बनावट कर वसुली करणारे आहेत. - सूर्यकांत पाटील, सभापती, शेती उत्पन्न बाजार समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.