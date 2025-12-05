कोल्हापूर

Kolhapur Vendor Tax Concerns : ग्रामीण आठवड्याबाजारांतील कर वसुलीवर संशय; समितीचे तीन कर्मचारी प्रत्यक्ष नियंत्रणात असूनही गैरव्यवहार

Rural Markets Face Revenue : फिरते पथक, समितीचे तीन कर्मचारी व ग्रामीण आठवड्याबाजारांतील विक्रेत्यांवर लक्ष ठेवतात; तरीही काही ठिकाणी बनावट पावती व चुकीच्या रकमेची वसुली होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शिवाजी यादव -सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : भाजीपाल्यासह विविध साहित्यांची विक्री करणारे विक्रेते रस्त्याकडेला, मंडई परिसरात किंवा बाजारात बसतात. त्यांच्याकडून बाजार समिती, महापालिका, नगरपरिषद किंवा ग्रामपंचायत रस्ते कर/बाजार कर आकारते.

