Kolhapur Rice Theft : गोदामातून तांदळाची 72 पोती चोरणाऱ्या तीन महिलांना अटक; मध्यरात्री टेम्पो बोलावून नेली पोती

कोल्हापूर : मार्केट यार्डातील गोदामातून तांदळाची ७२ पोती चोरणाऱ्या तीन महिलांना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी (Kolhapur Market Yard rice theft case) अटक केली. अश्विनी दत्ता नाईक (वय ३५), नम्रता संतोष गायकवाड (३०, दोघी रा. राजेंद्रनगर) व अनिता विनायक चांदणे (३५, गंजीमाळ, टिंबर मार्केट परिसर) अशी त्यांची नावे आहेत. भरदुपारी ही पोती चोरून मार्केट यार्डातच लपवली होती. तिथून नाईक हिने स्वतःच्या घरी नेऊन ठेवलेली एक लाख १६ हजार रुपये किमतीची तांदळाची पोती जप्त केली..याप्रकरणी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन स्थानिक गुन्हे शाखेकडूनही समांतर तपास सुरू होता. संशयित अश्विनी नाईक हिने दोन महिला साथीदारांच्या मदतीने ही चोरी केल्याची माहिती पोलिस अंमलदार विशाल खराडे यांना मिळाली. त्यांनी पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांना ही माहिती दिल्यानंतर राजेंद्रनगरातून तिला ताब्यात घेतले..Miraj Newborn Case : मिरजेत संतापजनक प्रकार! मनपा प्रसूतिगृहाच्या शौचालयात आढळलं साडेतीन किलो वजनाचं मृत अर्भक; तिथं कुणी टाकलं बाळ?.गिऱ्हाईक शोधण्याचा प्रयत्न फसलामार्केट यार्डातील गोदाम उघडे असतानाच संशयित महिलांनी पोती दुसरीकडे नेऊन लपवली होती. यानंतर मध्यरात्री टेम्पो बोलावून ही पोती राजेंद्रनगरात नेली. या तांदळाला गिऱ्हाईक शोधण्याच्या प्रयत्नात असतानाच पोलिसांनी संशयित महिलांना पकडले. कारवाईत सहायक निरीक्षक सागर वाघ, उपनिरीक्षक जालंदर जाधव, वैभव पाटील, संतोष बरगे, प्रदीप पाटील, सत्यजित तानुगडे, सायली कुलकर्णी यांनी सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.