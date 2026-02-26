Kolhapur Dead Body News : कोल्हापुरातील मसाई पठारावर अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह आढळला, काही दिवसांपूर्वी सुरू होते चित्रपटाचे चित्रीकरण

Kolhapur Crime News : (उत्तम महाडिक) : मसाई पठार परिसरात एका अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह आढळून आल्याची घटना आज दुपारी उघडकीस आली. याप्रकरणी कोडोली पोलीस ठाणे येथे अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. दरम्यान, मसाई पठार परिसरात काही दिवसांपूर्वी चित्रीकरण सुरु होते यावेळी पठारावर मोठी गर्दी पहायला मिळत होती..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बादेवाडी (ता. पन्हाळा) हद्दीत मसाई पठारावरील ‘ढोका’ नावाच्या तलावाच्या काठापासून पश्चिमेस सुमारे १० फुट अंतरावर एका पुरुषाचा मृतदेह आढळून आला..मृत व्यक्ती अंदाजे ४५ ते ५० वर्षे वयोगटातील असून त्याची ओळख अद्याप पटलेली नाही. अंगात निळ्या रंगाचा हाफ टी-शर्ट व निळ्या रंगाची फुल पॅन्ट, कमरेला काळा बेल्ट असा त्याचा पोशाख आहे. उंची मध्यम, रंग निमगोरा, केस काळे-पांढरे, चेहरा उभट व मिशी असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तसेच डाव्या हातावर चौकोनी आकाराचे रंगीत गोंदकाम (टॅटू) आढळून आले आहे..Panhala Labour Scheme Scam : मृत्यूनंतरही काम करणारा पन्हाळ्याचा ‘गवंडी’, उचलला दोन लाखांचा लाभ; बांधकाम कामगार योजनेचा गैरवापर.मृतदेह सापडल्यानंतर परिसरात नातेवाईकांचा शोध घेण्यात आला; मात्र ओळख पटू शकली नाही. त्यानंतर कोडोली पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास पोलीस हेडकॉन्स्टेबल जोग करीत आहेत. संबंधित व्यक्तीची ओळख पटविण्यासाठी नागरिकांनी पुढे यावे, असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.