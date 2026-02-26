कोल्हापूर

Kolhapur Dead Body News : कोल्हापुरातील मसाई पठारावर अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह आढळला, काही दिवसांपूर्वी सुरू होते चित्रपटाचे चित्रीकरण

Masai Plateau shooting location incident : कोल्हापुरातील मसाई पठारावर अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह आढळल्याने परिसरात खळबळ उडाली. काही दिवसांपूर्वी येथे चित्रपटाचे चित्रीकरण झाले होते.
Kolhapur crime news today

Kolhapur crime news today

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Crime News : (उत्तम महाडिक) : मसाई पठार परिसरात एका अनोळखी पुरुषाचा मृतदेह आढळून आल्याची घटना आज दुपारी उघडकीस आली. याप्रकरणी कोडोली पोलीस ठाणे येथे अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. दरम्यान, मसाई पठार परिसरात काही दिवसांपूर्वी चित्रीकरण सुरु होते यावेळी पठारावर मोठी गर्दी पहायला मिळत होती.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Crime News
crime news in marathi
Panhala
Masai tribes
crime news marathi
panhala fort
Crime News Kolhapur
crime investigation
kolhapur city

Related Stories

No stories found.