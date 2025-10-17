कोल्हापूर

Kolhapur Crime: कोल्हापुरात सहा नृत्यांगणांचा जीव देण्याचा प्रयत्न, हाताच्या नसा कापून घेतल्या; कारण आलं समोर

Six Dancers Attempted Self-Harm at Women's Rehabilitation Home in Kolhapur; Hospitalized at CPR Hospital: या घटनेने कोल्हापुरात खळबळ उडाली आहे. महिलांनी हे पाऊल का उचललं? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
संतोष कानडे
Updated on

Kolhapur Latest News: कोल्हापुरातून एक धक्कादायक प्रकार पुढे आलेला आहे. तब्बल सहा नृत्यांगणांनी हाताच्या नसा कापून आत्महत्या प्रकरण्याच प्रयत्न केला. त्यांना तातडीने छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं आहे. दोन महिन्यांपूर्वी घडलेल्या घटनेमुळे या नृत्यांगणा सुधारगृहात होत्या, अशी माहिती आहे.

Kolhapur
crime

