Kolhapur Crime: कोल्हापुरात सहा नृत्यांगणांचा जीव देण्याचा प्रयत्न, हाताच्या नसा कापून घेतल्या; कारण आलं समोर

Kolhapur Latest News: कोल्हापुरातून एक धक्कादायक प्रकार पुढे आलेला आहे. तब्बल सहा नृत्यांगणांनी हाताच्या नसा कापून आत्महत्या प्रकरण्याच प्रयत्न केला. त्यांना तातडीने छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं आहे. दोन महिन्यांपूर्वी घडलेल्या घटनेमुळे या नृत्यांगणा सुधारगृहात होत्या, अशी माहिती आहे..सहा नृ्त्यांगणांनी हाताच्या नसा कापून घेण्याचा प्रकार महिला सुधारगृहात घडला होता. दोन महिन्यांपूर्वी या महिलांवर पोलिसांनी कारवाई केली होती. आक्षेपार्ह हालचाली आणि हावभाव केल्यामुळे पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई करत महिला सुधारगृहात ठेवलं होतं..आता दोन महिन्यांनंतर या सहा नृत्यांगणांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. सर्व महिलांना छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं आहे. पोलिस या प्रकरणाचा अधिक तपास करीत आहेत. नेमक्या कोणत्या कारणाने महिलांनी जीव देण्याचा प्रयत्न केला, हे कळू शकलेलं नाही..