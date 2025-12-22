Kolhapur Flashback : रिक्षाचालकांचा घेराओ, सभात्याग आणि गुप्त खेळी; १९८० ची महापौर निवडणूक इतिहासजमा

कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेत १९८० मध्ये पहिल्या सभागृहातील तिसऱ्या महापौर-उपमहापौरांची निवडणूक नाट्यमय घडामोडी आणि ताणतणावाची परिस्थिती यामुळे ‘माईल स्टोन’ ठरली. आधीच्या सत्तारूढ नगरसेवा आघाडीतून कॉंगेसच्याच एका गटाचे आठ नगरसेवक बाहेर पडल्याने खळबळ उडाली. .तत्कालीन नगरसेवा आघाडीचे नेते श्रीपतराव बोंद्रे यांनी सुरुवातीलाच आपण या आघाडीच्या राजकारणातून अलिप्त होणार असल्याचे जाहीर केले. पण, ही एक धूत राजकीय खेळीच होती, हे नंतर कळाले. आपल्याला मानणारा आठ जणांचा एक गट घेऊन त्यांनी महापौरपदासाठी विरोधी, पण काँग्रेसच्या (आय) एका गटाशी बोलणी सुरू ठेवली. विरोधी गटांतील २६ व बोंद्रे यांचे आठ मिळून ३४ नगरसेवक होते. .Kolhapur Election : कुठे विकासाचा कौल, कुठे गटबाजीचा फटका; नगरपालिकांच्या निकालांतून स्पष्ट झाले स्थानिक राजकारण.तरी काँग्रेसमधील (आय) इतर काही मंडळी, नगरसेवा आघाडीतील उरलेल्या २५ जणांशी वाटाघाटी करत होते. बोंद्रे गटाने त्यावेळीही महापौरपद सहा-सहा महिन्यांसाठी विभागून घेण्याचे, तर पंचवीस जणांच्या गटाने दोन्ही पदांवरील आग्रह सोडत असल्याचे दाखविले. अगदी शेवटपर्यंत महापौरपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, हे सांगता येत नव्हते. अशी अफलातून राजकीय खेळी खेळली गेली. .सभेच्या अध्यक्षपदी असलेले विद्यमान महापौर नानासाहेब यादव यांनी सहकारी नगरसेवकांसह सभात्याग केल्याने लगेचच काही मिनिटांत तत्कालीन उपमहापौर बाबूराव निगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली महापौर-उपमहापौर निवडीची सभा झाली. राष्ट्रीय आघाडीच्या द. न. कणेरकर यांना ३६ मते व १ मतपत्रिका कोरी, प्रतिस्पधी नगरसेवा आघाडीचे उमेदवार बाबूराव पारखे यांना शून्य मते, तसेच उपमहापौर निवडणुकीत राष्ट्रीय आघाडीचे आर. के. पोवार यांना ३६ मते व १ मतपत्रिका कोरी, तर विरोधी उमेदवार भिमसिंग रजपूत यांना शून्य मत मिळाली. .Ichalkaranji Politics : इचलकरंजी महाविकास आघाडीत भूकंप! आमदार राहुल आवाडेंनी सतेज पाटलांच्या पदाधिकाऱ्याला लावलं गळाला.कोल्हापूर शहराच्या रस्त्यासंदभार्त महापौर-उपमहापौर निवडीच्या आदल्या दिवशीच रिक्षाचालकांनी घेराओ व धरणे आंदोलनाचा निर्णय घेतल्याने विरोधी नगरसेवकांनी आधी एक दिवस महापालिकेत गाद्यागिरद्यांसह मुक्कामाला जाण्याची खेळी आखली. रिक्षाचालकांनी महापालिकेला घातलेल्या घेराओमुळे निर्माण झालेले तंग वातावरण पाहून दुसऱ्या गटाला शह देण्यासाठी आंदोलनातील घेराओचे कडे भेदून महापौरपद आपल्याकडे आणण्यात यशस्वी झालेला दुसरा गट असा सामना रंगला. कोल्हापूरच्या तिसऱ्या महापौरपदी द. न. कणेरकर व उपमहापौरपदी आर. के पोवार यांची निवड झाल्यावर या तणावनाट्याचा शेवट झाला.(सुनील ई. पाटील, सकाळ संदर्भसेवा).पडता पडता ‘ते’ बचावले अन् आघाडीचा पराभवही टळला तिसरे महापौर द. न. कणेरकर यांच्या निवडीच्या सभेदिवशी शहराच्या इतिहासात रस्ते दुरुस्तीसाठी केलेल्या आंदोलनाचा भाग म्हणून मध्यरात्रीपासून सर्व रिक्षांनी महापालिकेला घेराओ घातला. दहा मार्गांवर सर्व बाजूंनी नाकेबंदी केली होती. सत्तारूढ सदस्य पन्हाळ्यावर होते. त्याच वेळी विरोधी सदस्य रात्री अकरापूर्वीच महापालिकेत येऊन बसले होते..महत्प्रयासाने सत्तारूढ गटाचे लोक लिबर्टी लॉजच्या बोळातून महापालिकेत आले. महापौरपदाचे उमेदवार कणेरकर धोतरात पाय अडकून पडले. अशोक भंडारे व अन्य काही सहकाऱ्यांनी त्यांना अक्षरशः उचलून सभागृहात आणले. पडता पडता ते बचावले, तसा आघाडीचा पराभवही टळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.