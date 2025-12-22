कोल्हापूर

Kolhapur Flashback : रिक्षाचालकांचा घेराओ, सभात्याग आणि गुप्त खेळी; १९८० ची महापौर निवडणूक इतिहासजमा

Kolhapur Mayor Election 1980 : आघाडीतील फूट आणि गुप्त वाटाघाटी; शेवटच्या क्षणापर्यंत महापौरपद अनिश्चित, रिक्षाचालकांच्या घेराओमुळे शहरात तणाव; महापालिकेत थरारक वातावरण.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेत १९८० मध्ये पहिल्या सभागृहातील तिसऱ्या महापौर-उपमहापौरांची निवडणूक नाट्यमय घडामोडी आणि ताणतणावाची परिस्थिती यामुळे ‘माईल स्टोन’ ठरली. आधीच्या सत्तारूढ नगरसेवा आघाडीतून कॉंगेसच्याच एका गटाचे आठ नगरसेवक बाहेर पडल्याने खळबळ उडाली.

