Kolhapur Mayor : महापौरपदासाठी बंद लखोटा राजकारण; कोल्हापुरात उमेदवारावरून तणाव शिगेला

Mahayuti Majority : कोल्हापूर महापौर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत. महायुतीकडे बहुमत असले तरी उमेदवार निवड प्रक्रियेत ओबीसी आरक्षण आणि पक्षांतर्गत स्पर्धेमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापौरपदासाठी भाजपमधील ज्यांचे नाव अंतिम होईल, त्यांचे नाव बंद लखोट्यातून सोमवारी पाठवण्यात येणार आहे. त्यासाठी पक्षाने आज महापौरपदासाठी दोन अर्ज घेतले. शिवसेनेनेही दोन महापौरपदाचे, तर तीन उपमहापौरपदाचे अर्ज घेतले आहेत.

