Kolhapur Mayor : महापौरपदासाठी बंद लखोटा राजकारण; कोल्हापुरात उमेदवारावरून तणाव शिगेला

कोल्हापूर : महापौरपदासाठी भाजपमधील ज्यांचे नाव अंतिम होईल, त्यांचे नाव बंद लखोट्यातून सोमवारी पाठवण्यात येणार आहे. त्यासाठी पक्षाने आज महापौरपदासाठी दोन अर्ज घेतले. शिवसेनेनेही दोन महापौरपदाचे, तर तीन उपमहापौरपदाचे अर्ज घेतले आहेत..महायुतीकडे बहुमत असल्याने पहिला महापौर महायुतीचा होणार हे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर भाजप की शिवसेनेतील पहिला महापौर होणार याची चर्चा सुरू झाली होती; पण भाजपच्या नगरसेवकांची संख्या २६, तर शिवसेनेची १५ असल्याने पहिली संधी भाजपलाच मिळणार हे स्पष्ट झाले होते. .Kolhapur Solar Scheme : सौर योजनेचा गोंधळ उघड; आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप, सबसिडीसाठी नागरिक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत.त्याप्रमाणे इच्छुकांनी फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली होती. ओबीसीसाठी महापौरपद असल्याने ओबीसी जागेवरून, तसेच ओबीसीचा दाखला असलेले; पण सर्वसाधारण जागेवरून निवडून आलेल्यांचीही नावे चर्चेत आली. .त्यातील कुणाच्या पारड्यात महापौरपद पडणार हे अजूनही भाजपमधील नेत्यांनी निश्चित केलेले नाही. रूपाराणी निकम, विजयसिंह खाडे, विशाल शिराळे, प्रमोद देसाई, विजयसिंह देसाई, वैभव कुंभार, सुरेखा ओटवकर, रेखा उगवे या नावांची चर्चा सुरू आहे..Kolhapur Mayor : महापौरपद ज्याच्याकडे, त्याच्याकडे स्थायी समितीही; कोल्हापुरातील राजकारण तापले.ओबीसी जागेवरील की ओबीसी असलेला व सर्वसाधारण जागेवरून निवडून आलेल्या नगरसेवकाला संधी द्यायची, हे महत्त्वाचे आहे. त्याचा निर्णय वरिष्ठ नेत्यांमार्फत केला जाणार आहे. त्यानुसार नावे अंतिम केली जाणार आहेत. ज्या उमेदवाराचे नाव निश्चित होईल, त्याचा अर्ज बंद लखोट्यातून सोमवारी दुपारनंतर महापालिकेत नगरसचिव कार्यालयात पाठवण्यात येणार आहे. .त्यावेळीच महापौरपदाचा उमेदवार कोण हे समजणार आहे. त्यासाठी आज भाजपचे गटनेते मुरलीधर जाधव यांनी दोन महापौरपदाचे अर्ज घेतले, तर शिवसेनेकडून गटनेते शारंगधर देशमुख यांनी दोन महापौरपदाचे, तर तीन उपमहापौरपदाचे अर्ज घेतले आहेत. निवडीसाठी रविवारी पक्षाची पार्टी बैठक होईल. .काँग्रेस लढवणार निवडणूक बहुमत नसले तरी काँग्रेस महापौर व उपमहापौरपदाची निवडणूक लढवणार आहे. त्यासाठी कोण उमेदवार असेल हे निश्चित झालेले नाही; पण गटनेते इंद्रजित बोंद्रे यांनी दोन महापौरपदाचे व दोन उपमहापौरपदाचे उमेदवारी अर्ज घेतले आहेत.