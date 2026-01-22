Kolhapur Mayor Election : कोल्हापूर महापालिका महायुतीचा पहिला महापौर कोण?'हे' आहेत संभाव्य उमेदवार

Kolhapur Mayor Candidate List : कोल्हापूर महापालिकेसाठी आज आरक्षण सोडत जाहीर झाले. महापालिकेसाठी ओबीसी पुरूष असे आरक्षण पडल्याने कोण महापौर होणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. पाच वर्षे थांबलेली नगरसेवकांची निवडणूक अखेर झाली. त्यामध्ये महायुतीने बहुमत मिळवले आहे..काँग्रेस, ठाकरे गटाला विरोधात बसायला लागेल, असे आताचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर महापौर कोणत्या पक्षाचा होणार, किती कालावधीसाठी होणार, कोणत्या पक्षातील कोणाचे पारडे जड आहे याची चर्चा महापालिकेच्या वर्तुळात सुरू झाली आहे..कोल्हापूर संभाव्य महापौर उमेदवारOBC पुरुष – विशाल शिराळे (भाजप ) रिंकू देसाई ( भाजप), अश्किन अजरेकर ( शिवसेना), विजय खाडे (भाजप) , प्रमोद देसाई ( भाजप)कोल्हापूर महानगर पालिकेतील महापौरपदाची २० वर्षांतील स्थिती, तीनवेळा सर्वसाधारण, तीनवेळा सर्वसाधारण महिला, एकवेळा एससी महिला, एकवेळा ओबीसी महिला असे आरक्षण जाहीर झाले होते..Kolhapur Farmer : शेतीमाल तारण योजनेला अल्प प्रतिसाद ; सुविधांचा अपुरा वापर, प्रसार करण्यात बाजार समित्यांत उदासीनता.महापौरपदाचे आरक्षण टाकले जात असताना नियमावली आहे. त्यामध्ये गेल्या दोन सभागृहात पडलेल्या आरक्षणांचा विचार केला जातो, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. याप्रमाणे आरक्षण प्रक्रिया राबवली, तर २०१० ते २०१५ च्या सभागृहात अनुसूचित जातीच्या तसेच सर्वसाधारण महिलेसाठी महापौरपद आरक्षित राहिले, तर २०१५ ते २०२० या कालावधीतील सभागृहात नागरिकांचा मागासप्रवर्गातील महिला व सर्वसाधारण महिलेसाठी महापौरपद राहिले.महायुतीचा महापौर करायचा आहे, त्यातील मोठा भाऊ म्हणून भाजपला पहिली संधी मिळेल असे दिसते. त्यामुळे भाजपमधील जुन्या, नव्या नगरसेवकांनी नेत्यांकडे फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.