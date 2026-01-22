कोल्हापूर

Kolhapur Mayor Election : कोल्हापूर महापालिका महायुतीचा पहिला महापौर कोण?'हे' आहेत संभाव्य उमेदवार

Kolhapur Municipal Corporation Politics : कोल्हापूर महापालिकेच्या महापौर पदावर कोणाची वर्णी लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संभाव्य उमेदवारांची नावे चर्चेत आहेत.
Kolhapur Mayor Candidate List : कोल्हापूर महापालिकेसाठी आज आरक्षण सोडत जाहीर झाले. महापालिकेसाठी ओबीसी पुरूष असे आरक्षण पडल्याने कोण महापौर होणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. पाच वर्षे थांबलेली नगरसेवकांची निवडणूक अखेर झाली. त्यामध्ये महायुतीने बहुमत मिळवले आहे.

