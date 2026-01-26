कोल्हापूर

Kolhapur Mayor : महापौरपद ज्याच्याकडे, त्याच्याकडे स्थायी समितीही; कोल्हापुरातील राजकारण तापले

BJP and Shiv Sena : कोल्हापुरातील महापौरपदाचा सस्पेन्स आता निर्णायक टप्प्यावर आला आहे. मित्रपक्षांना नाराज न करता सत्ता वाटप कसे करायचे, यासाठी महायुतीत सव्वा वर्षांचा नवा फॉर्म्युला पुढे आला.
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : मित्रपक्षांना सोबत घेऊन जाण्यासाठी महायुतीत सव्वा वर्षाचा महापौरपदाचा फॉर्म्युला पुढे आला आहे. त्यातून भाजपला दोन, तर शिवसेनेला दोनदा संधी मिळणार आहे. ज्यांचा महापौर असेल, त्यांच्याकडे स्थायी समिती सभापतिपद, तर उपमहापौरपद मित्रपक्षाकडे देण्यात येणार आहे. त्यावर प्राथमिक चर्चा झाली असून, महायुतीचे सर्व नेते एकत्र बसून यावर निर्णय घेणार आहेत.

