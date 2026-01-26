Kolhapur Mayor : महापौरपद ज्याच्याकडे, त्याच्याकडे स्थायी समितीही; कोल्हापुरातील राजकारण तापले

कोल्हापूर : मित्रपक्षांना सोबत घेऊन जाण्यासाठी महायुतीत सव्वा वर्षाचा महापौरपदाचा फॉर्म्युला पुढे आला आहे. त्यातून भाजपला दोन, तर शिवसेनेला दोनदा संधी मिळणार आहे. ज्यांचा महापौर असेल, त्यांच्याकडे स्थायी समिती सभापतिपद, तर उपमहापौरपद मित्रपक्षाकडे देण्यात येणार आहे. त्यावर प्राथमिक चर्चा झाली असून, महायुतीचे सर्व नेते एकत्र बसून यावर निर्णय घेणार आहेत..गेल्या सभागृहात महापौरपदाचा तीन-दोनचा फॉर्म्युला काँग्रेस व राष्ट्रवादीत ठरला होता. त्यानुसारच पद वाटपाची चर्चा सुरू झाली असून, दहा महिन्यांचा कालावधी कमी असल्याने अडीच वर्षांत सव्वा वर्षांचे दोन महापौर करण्याचे नियोजन केले जात आहे. .Kolhapur Mayor Politics : कोल्हापुरात महापौर पदाची खांडोळी, भाजपचा तीन वेळा तर शिवसेनेचा दोन वेळा महापौर; फॉर्म्युला ठरला.यामध्ये दोन भाजपला, तर दोन शिवसेनेला पदे मिळणार आहेत. महत्त्वाची सहा पदे असून, त्यांच्या वाटपाची चर्चा सुरू आहे. ज्यांच्याकडे महापौरपद असेल, त्यांच्याकडे स्थायी समितीचे सभापतिपद राहावे, असे सुचविण्यात आले आहे. .ही दोन्ही पदे एकत्र असल्यास त्या पक्षाला निर्णय घेण्यास सोयीचे ठरेल, असा मतप्रवाह आहे. त्याचवेळी ज्या मित्रपक्षाला महापौरपद मिळणार नाही, त्यांना सव्वा वर्षे उपमहापौरपद व अन्य पदांतील काही पदे मिळतील. .Kolhapur Muncipal : नव्या सभागृहाची उलटी गणिते सुरू; आधी आघाडी नोंदणी, मग सत्तेचा फॉर्म्युला ठरणार.राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला परिवहन समिती द्यायची हे जवळपास निश्चित आहे. पण, त्यांच्याकडून अन्य काही पदे मिळावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्याबाबत नेते अंतिम निर्णय बैठकीत घेणार आहेत..तौलनिक संख्याबळानुसार विविध पक्षांसाठी जागा निश्चित केल्या आहेत. पण, आघाड्यांची नोंदणी करताना सहयोगी सदस्य वाढल्यास काही समितींमधील सदस्य संख्येत बदल होणार आहे. .अपूर्णांकाचे गणित सोडवूनही स्वीकृतच्या संख्येमध्ये त्याने काही फरक पडणार नाही, असे दिसून आले आहे. त्यामुळे येत्या मंगळवारनंतर (ता. २७) पुण्यात दोन्ही आघाडींकडून नोंदणी केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.