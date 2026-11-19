कोल्हापूर: खुद्द मुख्यमंत्री हे पदांच्या खांडोळीविरोधात असल्याचे वातावरण करत महापालिकेतील महायुतीतील पदांचा फॉर्म्युला ठरला असताना पुन्हा खांडोळी करण्याची चर्चा पसरवली गेली आहे. त्यामुळे भाजपचा महापौर सव्वा वर्ष ठेवणार, की पूर्वीप्रमाणेच भाजपलाही पदाची खांडोळी करणाऱ्यांच्या रांगेत नेऊन बसवणार, हे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या हातात आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.महापालिकेत महायुतीची सत्ता आल्यानंतर मोठा भाऊ असलेल्या भाजपचा पहिला महापौर करण्याचे नेत्यांनी निश्चित केले होते. त्यावेळी इतर मित्र पक्षांना संधी मिळेल, असा फॉर्म्युला तयार करण्यात आला. महापौर, उपमहापौर, स्थायी सभापती, महिला बालकल्याण, परिवहन सभापती ही पदे रोटेशन पद्धतीने मित्रपक्षांना देताना त्यांच्यासाठी कालावधी ठरवण्याची वेळ आल्यानंतर जादा नगरसेवकांना संधी मिळावी, यासाठी दहा महिन्यांसाठी मित्रपक्ष आग्रही होते. पण भाजपकडून त्याला नकारघंटा वाजवली होती. दहा महिने दूरच, सव्वा वर्षापेक्षा अडीच वर्ष पूर्ण कालावधी व्हावा, या मताचे मुख्यमंत्री असल्याचे सांगण्यात येत होते. त्यावरून अंतिम फॉर्म्युला होण्यास वेळ झाला होता..इचलकरंजी महापालिकेत दहा महिन्याची चर्चा होत होती; पण तिथे सव्वा वर्षाचा कालावधी महापौरपदासाठी ठरवण्यात आला. त्यामुळे कोल्हापूरच्या पदांसाठी नंतर पाहू, असे लटकवत ठेवत प्रथम भाजपचा महापौर करण्यात आला.पुढील महिन्यात महापौर तसेच अन्य पदांना दहा महिने पूर्ण होत असल्याने कालावधी संपला, अशी चर्चा उठवण्यात आली आहे. त्यापाठीमागे नेहमीच्या कारभारातील अनेक कारणांचा संदर्भही असल्याची चर्चा आहे. पुढील टप्प्यात महापौरपदाची संधी मिळणाऱ्या शिवसेनेकडून दहा महिन्यांसाठी पदे ठेवावीत, जेणेकरून जास्तीतजास्त नगरसेवकांना पदांची संधी मिळेल, असे सांगितले जात आहे. त्यासाठी चर्चा केली जाणार असल्याचेही सांगत आहेत. सव्वा वर्षाचा कालावधी ठरला तर पाच वर्षांत चारच महापौर होतील. त्याऐवजी दहा महिन्यांचे केल्यास सहा महापौर होतील. हा कालावधी कमी वाटत असल्यास वर्षाचा कालावधी ठरवावा, असे सांगितले जात आहे; पण यात सहा महिन्यांसाठी कोण तयार होणार? हा प्रश्न होत आहे..यामध्ये भाजपचे नेते मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यांच्यापर्यंत काय व कसे पोहोचवले जाते? यावर की मुख्यमंत्री, पक्ष काय विचार करतात? यावर त्यांची भूमिका ठरणार हे स्पष्ट होणार आहे. आतापर्यंतची त्यांची भूमिका पाहिली, की त्यांच्याकडून पक्षधोरणांना प्राधान्य दिले गेले आहे. येत्या रविवारी (ता. २२) शहरात आल्यानंतर या विषयाबाबत त्यांच्याकडून चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे.स्वीकृत नगरसेवकही बदलणारमहापौरांसह इतर पदांचा कालावधी निश्चित करत असताना स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी असलेल्या इच्छुकांची संख्या पाहून पक्षांनी दर सव्वा वर्षांनी स्वीकृत नगरसेवक बदलण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे सव्वा वर्षानंतर स्वीकृत नगरसेवकही बदलले जाणार स्पष्ट आहे. भाजपचे तीन, काँग्रेसचे तीन, शिवसेनेचे दोन असे एकूण आठ स्वीकृत नगरसेवक आहेत. त्यामुळे इच्छुकांनी स्वीकृतसाठी फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...शिवसेनेत वरचढ ठरणार कोण?शिवसेनेकडे महापौरपद येणार असल्याने या पक्षातील वेगवेगळे गट सक्रिय झाले आहेत. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार राजेश क्षीरसागर, समन्वयक सत्यजित कदम यांचा कोणता नगरसेवक वरचढ ठरणार? याची मोठी उत्सुकता आहे. महापौरपद कोणाला, स्थायी सभापतिपद कोणाला, कोण नवखा, जुना कोण? याची चर्चा सुरू झाली असून आगामी काळात कोणाला संधी मिळेल, हे पाहून नावे वगळली जाऊ लागली आहेत.सध्याची पदेमहापौर, स्थायी समिती सभापतिपद (भाजप)उपमहापौर (जनसुराज्यशक्ती)महिला बालकल्याण व परिवहन सभापतिपद(शिवसेना शिंदे गट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.