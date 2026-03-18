Crime News : एम.डी. ड्रग्जसाठी ‘इन्स्टा कॉलिंग’; जिल्ह्यातील एजंटचे जाळे उलगडणार; गोव्याहून मागविला ‘माल’

कोल्हापूर : एम.डी. ड्रग्ज, हायड्रोपोनिक गांजाची 'मागणी तसा पुरवठा' करण्यात येत होता. फोनवरून मागणी करण्यातील भिती जाणून 'इन्स्टाग्राम'चा वापर करून एकमेकांना संदेश दिला जात होता. .गोव्याशी संबंधित असल्याने अब्राहम घोन्सालीस जिल्ह्याचा मुख्य पुरवठादार बनला होता. त्याच्या माध्यमातूनच सध्या जिल्ह्यात रॅकेट चालवले जात असल्याने त्याच्या 'कॉल हिस्ट्री'मधून जिल्ह्यासह आसपासच्या भागातून मागणी करणाऱ्या एजंटांची नावे उघड होणार आहेत..Thane Crime: ठाणे जिल्ह्यात अंमली पदार्थांविरोधात पोलिसांची मोठी मोहीम, वर्षभरात ७ कोटींचा ड्रग्ज जप्त, १४६ आरोपींना अटक.महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना गांजा पुरविणारा शाहीद मोकाशी (वय २१, रा. ऐनापूर, गडहिंग्लज) हा पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला. राजारामपुरी पोलिसांनी त्याच्या चौकशीत पुरवठादार अब्राहम घोन्सालीसचे नाव निष्पन्न करत दोघांनाही अटक केले. .सध्या दोघांची पोलिस कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. दरम्यान, शाहूपुरी पोलिसांनीही शोएब नौशाद शेख (२४, रा. सोमवार पेठ) याला अटक केली. त्याच्याकडे ११ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज मिळाले. याचा पुरवठाही संशयित घोन्सालीसने केल्याचे समोर आल्याने त्याला दोन्ही गुन्ह्यात आरोपी करण्यात आले आहे..Chh. Sambhajinagar Crime : मध्य प्रदेशातून 'एमडी ड्रग्ज' आणून शहरात विक्री! गुन्हे शाखेकडून टोळीचा पर्दाफाश; सुमारे एक कोटीचे ड्रग्ज जप्त, सातजण अटकेत .संशयित घोन्सालिस हा एमडी ड्रग्ज, गांजा मागणी करणाऱ्यांशी इन्स्टाग्राम कॉलिंगद्वारे बोलत होता. यासाठी त्याने काही बनावट खातीही काढली असल्याची शक्यता आहे. तो नेमक्या कोणत्या खात्यांवरून ग्राहकांशी, एजंटांशी बोलायचा याची माहिती घेतली जात आहे. .ग्राहकांना त्याने दिलेल्या खात्यावरून झालेले बोलणे, पैशांचे व्यवहार याचीही माहिती घेतली जाणार आहे. राजारामपुरी पोलिसांनी याबाबत 'मेटा'सोबत पत्रव्यवहार केला आहे. त्यांच्याकडून खात्यांची नेमकी माहिती येताच एजंटांचे जाळे उलगडणार आहे..जिल्ह्याचा मुख्य पुरवठादार गोव्यातूनच एम.डी. ड्रग्ज, हायड्रोपोनिक गांजा आणल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. घोन्सालीसचे नातेवाईक गोव्यातील असल्याने तो तिथून 'माल' आणत होता. जिल्ह्यातील बहुतांश एजंट, विक्रेत्यांना ड्रग्ज पुरविणारा मुख्य पुरवठादार घोन्सालीसच असल्याचे समजते. त्याच्याकडून मिळालेल्या माहितीआधारे जिल्ह्यातील रॅकेट मोडून काढण्यात यश येण्याची शक्यता आहे.