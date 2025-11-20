Kolhapur News: जिल्ह्यातील ८४ सहकारी दूध संस्थांतील कारभाऱ्यांकडून निवडणुकीसाठी टाळाटाळ

कोल्हापूर: राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर होण्यासाठी वरिष्ठ विभागाकडून सर्वच सहकारी कार्यालयांकडे वारंवार विचारणा होत आहे. यासाठी अनेक प्रयत्न करूनही वर्षभरात जिल्ह्यातील ८४ सहकारी दूध संस्थांतील कारभाऱ्यांकडून निवडणूक टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. .यामध्ये सर्वाधिक करवीर तालुक्यातील १३ संस्थांचा समावेश आहे. त्यापाठोपाठ राधानगरी तालुका आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका केव्हा होणार याकडे अनेकांचे डोळे लागले होते. त्याचा नारळ नगरपालिकांच्या निवडणुका सुरू होऊन फुटला आहे..Kolhapur News: निवडणुकांच्या तोंडावर रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांवर कडक नजर; पोलिसांची संपूर्ण यंत्रणा ‘अॅक्शन मोड’ वर.मात्र, गेल्या दीड-दोन वर्षांत अतीवृष्टी, लोकसभा, विधानसभा अशा वेगवेगळ्या कारणांवरून सहकारी संस्थांच्या निवडणुका थांबल्या होत्या. अखेर निवडणुका घेण्याचा निर्णय झाला. यानंतर सहकार विभागातील प्रत्येक विभागाने संबंधित संस्थांकडून माहिती घेवून त्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला..सहकारी सोसायट्या, गृहनिर्माण संस्था अशा प्रत्येक विभागाच्या निवडणुका होऊ लागल्या. मात्र, दुग्ध विभागातील अनेक संस्थांनी त्यांच्याकडील संस्थांची निवडणूक टाळल्याचे दिसून आले आहे. गेली तीन-चार वर्षे त्यांच्या निवडणुकाच टाळल्या आहेत..Kolhapur News: कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३५ ग्रामपंचायतींना दुसऱ्यांदा पिवळे कार्ड दिल्याची घटना, ग्रामपंचायतींना कारणे दाखवा नोटीस.दुग्ध विभागाकडून जिल्ह्यातील सर्व संस्थांना वारंवार कल्पना देवून ही मतदारांची यादी तयार करण्यासाठी संस्थांकडून प्रतिसाद मिळत नाही. अखेर ज्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नाही, अशा संस्थांची यादीच दुग्ध विभागाकडून तयार केली आहे..जिल्ह्यात अशा एकूण ८४ संस्था असल्याचे दिसले आहे. त्यांना आता नोटीस पाठवून तातडीने याद्या देण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. मतदारांच्या याद्या दुग्ध विभागाकडे जमा झाल्या नाही तर संबंधित संस्थांवर थेट कारवाई केली जाणार आहे..जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत नुकताच प्राधिकरणाच्या आयुक्तांनी सांगलीसह कोल्हापूर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. नगरपालिकांच्या निवडणूक मतदाना दिवशीच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचे मतदान ठेवू नका, अशा सूचना दिल्या. .जिल्ह्यातील सर्व संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमाचा आढावा घेतला. त्यामुळे सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांनीही आता निवडणुका वेळेवर होण्यासाठी अधिक गांभिर्याने घेतले आहे..तालुकानिहाय संस्थाआजरा = ४, करवीर = १३, कागल = १०, गगनबावडा = १, गडहिंग्लज = २, चंदगड = ४, पन्हाळा = ११, भूदरगड = ११, राधानगरी = १२, शाहूवाडी = ८, शिरोळ = ५, हातकणंगले = ३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.