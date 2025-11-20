कोल्हापूर

Kolhapur News: जिल्ह्यातील ८४ सहकारी दूध संस्थांतील कारभाऱ्यांकडून निवडणुकीसाठी टाळाटाळ

Cooperative Milk Societies: राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर होण्यासाठी वरिष्ठ विभागाकडून सर्वच सहकारी कार्यालयांकडे वारंवार विचारणा होत आहे.जिल्ह्यात ८४ संस्था; करवीर, पन्हाळा, भुदरगड, राधानगरी आघाडीवर १३ संस्थांचा समावेश असून. त्यापाठोपाठ राधानगरी तालुका आहे.
कोल्हापूर: राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर होण्यासाठी वरिष्ठ विभागाकडून सर्वच सहकारी कार्यालयांकडे वारंवार विचारणा होत आहे. यासाठी अनेक प्रयत्न करूनही वर्षभरात जिल्ह्यातील ८४ सहकारी दूध संस्थांतील कारभाऱ्यांकडून निवडणूक टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.

