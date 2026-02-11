Kolhapur Minor Drivers : सुसाट वेग, अल्पवयीन हातात स्टेअरिंग! १३ महिन्यांत ५५३ कारवाया; तरीही अपघातांचा वेग कमी कधी होणार?

कोल्हापूर : ‘सुसाट’ वेगाने चाललेल्या वाहनांचे चालक पाहूनच अनेकांच्या भुवया उंचावतात. शाळा, महाविद्यालयांबाहेर ट्रिपलसीट धावणाऱ्या वाहनांचे बहुतांश चालक ‘अल्पवयीन’ असल्याचे कारवायातून दिसून येते. मागील तेरा महिन्यांत ५५३ परवाना नसलेल्यांवर पोलिसांनी कारवाई केली, तर १५४ पालकांविरोधात न्यायालयात खटले पाठविण्यात आले आहेत..अपघातांचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी प्रशासन उपाययोजनांचा विचार करीत आहे. प्रादेशिक परिवहन विभाग, जिल्हा पोलिस प्रशासनाकडून याबाबत आढावा बैठकांतून विचार सुरू आहे. परंतु, अपघातांचे प्रमाण करण्यात यश येताना दिसत नाही. अपघातांमध्ये अल्पवयीन चालकांचा टक्काही चिंताजनक असून, शहरात भरधाव वेगात वाहने पळविणाऱ्यांमध्येही अल्पवयीन चालकांचाच भरणा आहे..Nashik Traffic Police : वाहतूक पोलिसांचा 'ॲक्शन मोड'; ३५ रिक्षा थेट भंगारात, तर मद्यपी चालकांना साडेसात लाखांचा फटका.१५४ पालकांवर खटलेअल्पवयीन चालकांना पकडून त्यांच्या पालकांविरोधात न्यायालयात खटले पाठविले जातात. मुलांनी केलेल्या कृत्याबद्दल पालकांना अद्दल घडावी आणि याला प्रतिबंध बसावा, अशी अपेक्षा आहे. यासाठीच शहर वाहतूक शाखेकडूनही वारंवार अल्पवयीन चालकांविरोधात कारवाईची मोहीम व प्रबोधनाचा जागर सुरू असतो. पोलिस कारवाया हा पर्याय नव्हे.१४ वर्षांआतील मुले दुचाकी किंवा चारचाकी चालविताना आढळल्यास पाच हजारांपर्यंतचा दंड पालकांना होतो. तसेच १६ ते १८ वयोगटातील मुलांकडे परवाना नसल्याने अशा चालकांनाही एक ते पाच हजारांचा दंड होतो. अनेकदा पालक ही रक्कम भरून रिकामे होतात. परंतु, आपली मुले घरातील वाहने घेऊन जातात, याकडे पालकांचे लक्ष नसणे चिंताजनक आहे. अशा मुलांवर केवळ कारवाई करून हे प्रमाण रोखणे शक्य होणार नाही..Nashik Traffic Police : वाहतूक पोलिसांचा 'ॲक्शन मोड'; ३५ रिक्षा थेट भंगारात, तर मद्यपी चालकांना साडेसात लाखांचा फटका.मुलीने गमावला जीव...भोगावती परिसरातील कॉलेजमधून मुलींचा घोळका बाहेर पडला. घरी जाण्यासाठी या मुली एका बस थांब्यावर उभ्या होत्या. एक अल्पवयीन चालक मित्रांना मोटारीत घेऊन भरधाव वेगाने तिथे फेऱ्या मारत होता..समोरील रस्त्यावरून दोन फेऱ्या मारल्यानंतर परत जाताना मोटारीवरील नियंत्रण सुटून ही मोटार मुलींच्या घोळक्यात घुसली. एका मुलीचा जीव या चालकाने घेतला. याप्रकरणी संबंधित मुलासह वडील, चुलत्याविरोधात करवीर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. परंतु, ज्या मुलीने जीव गमावला ते कुटुंब आजही धक्क्यात आहे..दृष्टिक्षेपात...अल्पवयीन चालकांवर कारवाई - ५५३खटले न्यायालयात पाठवले - १५४वसूल केलेला दंड - २७ लाख रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.