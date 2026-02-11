कोल्हापूर

Kolhapur -Miraj Railway : कोल्हापूर–मिरज दुहेरीकरणाला हिरवा कंदील! ९८४ कोटींचा प्रकल्प पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाला देणार नवे इंजिन

Doubling Project : पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाचा वेग वाढवणाऱ्या कोल्हापूर–मिरज रेल्वे दुहेरीकरण प्रकल्पाला अखेर गती मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ४७ किलोमीटर लांबीच्या या महत्त्वाकांक्षी मार्गाचे फायनल लोकेशन सर्वेक्षण पूर्ण झाले
संदीप खांडेकरसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : कोल्हापूर ते मिरज रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाचा तिढा कधी सुटणार, याची प्रतीक्षा आहे. सुमारे ४७ किलोमीटर असणाऱ्या या मार्गाच्या दुहेरीकरणाचे फायनल लोकेशन सर्वेक्षणाचे काम झाले असून, त्याला लवकर गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. हे काम लवकर पूर्ण झाल्यास कोल्हापूरच्या विकासाचे इंजिन सुसाट धावणार आहे.

