Kolhapur -Miraj Railway : कोल्हापूर–मिरज दुहेरीकरणाला हिरवा कंदील! ९८४ कोटींचा प्रकल्प पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाला देणार नवे इंजिन

कोल्हापूर : कोल्हापूर ते मिरज रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाचा तिढा कधी सुटणार, याची प्रतीक्षा आहे. सुमारे ४७ किलोमीटर असणाऱ्या या मार्गाच्या दुहेरीकरणाचे फायनल लोकेशन सर्वेक्षणाचे काम झाले असून, त्याला लवकर गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. हे काम लवकर पूर्ण झाल्यास कोल्हापूरच्या विकासाचे इंजिन सुसाट धावणार आहे..कोल्हापूर ते मिरज रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करणे, पश्चिम महाराष्ट्राच्या दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. कोल्हापूर, सांगली, सातारा तसेच कर्नाटकातील अनेक भागांना जोडणारा हा मार्ग सध्या एकेरी असल्याने रेल्वे वाहतुकीवर मोठा ताण येतो. .Konkan Railway : बोगदे रुंदावणार, रुळ दुपदरी होणार; कोकण रेल्वेच्या विकासाला नवी गती.वाढती प्रवासी संख्या, माल वाहतूक व वेळेची होणारी अडचण लक्षात घेता मार्गाचे दुहेरीकरण होणे आता अत्यावश्यक बनले आहे. दुहेरीकरण प्रकल्पासाठी सुमारे ९८४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, त्याचा फायनल लोकेशन सर्वे पूर्ण झाला आहे..यामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दुहेरीकरण झाल्यास एकाच वेळी दोन्ही बाजूंनी गाड्यांची वाहतूक शक्य होणार असून, गाड्यांचे क्रॉसिंग, सिग्नलवर होणारा विलंब मोठ्या प्रमाणात कमी होईल..Vaibhavwadi Kolhapur Railway : वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वे मार्ग आचारसंहितेनंतर भूसंपादन, बजेटमध्ये सव्वातीन हजार कोटींची तरतूद; असा आहे मार्ग.रुकडी व जयसिंगपूर येथे नवीन लूप लाईन उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या लूप लाईनमुळे मालगाड्या आणि प्रवासी गाड्यांचे नियोजन अधिक सुलभ होणार आहे. विशेषतः साखर कारखाने, औद्योगिक वसाहती आणि शेतीमाल वाहतुकीसाठी या मार्गाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. .दुहेरीकरणामुळे मालवाहतुकीचा वेग वाढून उद्योगांना मोठा दिलासा मिळेल.याशिवाय, मिरज जंक्शनवरील ताण कमी करण्यासाठी ७३ किलोमीटर लांबीच्या मिरज कॉर्ड लाईनला मंजुरी देण्यात आली आहे. .या कॉर्ड लाईनमुळे मिरज जंक्शनवर थांबणाऱ्या गाड्यांचा वेळ ६० ते १२० मिनिटांनी वाचणार आहे. परिणामी, कोल्हापूर–पुणे, कोल्हापूर–मुंबई तसेच दक्षिण भारताकडे जाणाऱ्या गाड्यांचा प्रवास अधिक जलद आणि सुलभ होईल. दुहेरीकरणामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, सोयीस्कर आणि विश्वासार्ह बनेल..कोल्हापूर ते मिरज रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण न झाल्याने गाड्यांच्या वेगावर मर्यादा येत आहे. छत्रपती शाहू टर्मिनसवर सध्या चार प्लॅटफार्म असून, दुहेरीकरणानंतर अजून दोन वाढवता येतील. .टर्मिनसवरून जम्मू काश्मीर, आसाम, तिरुपती, चेन्नई, कोलकत्ता अशा लांब पल्ल्याच्या गाड्या सुटू शकतील. सैन्यदलात असणारे, व्यापारानिमित्त परगावी स्थानियक असलेले मूळचे कोल्हापूरच्या लोकांना येथे वारंवार येण्याची संधी मिळेल. दुहेरीकरणामुळे करवीरनिवासिनी अंबाबाईसह गोवा, कोकणात जाणाऱ्या पर्यटकांची रेलचेल वाढेल.- शिवनाथ बियाणी, (सदस्य, रेल्वे सल्लागार समिती).