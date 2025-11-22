कोल्हापूर

Kolhapur News: कोल्हापूरचा अभिमान! एमपीएससीत तिघांची वरिष्ठ भूवैज्ञानिक पदावर निवड; जिद्दीला मिळाला योग्य मान

MPSC selects three candidate: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या परीक्षेत जिल्ह्यातील तिघांची वरिष्ठ भूवैज्ञानिक (गट-अ) पदासाठी निवड झाली आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील या पदाकरिता लेखीपरीक्षा, मुलाखत घेऊन अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
