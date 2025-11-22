Kolhapur News: कोल्हापूरचा अभिमान! एमपीएससीत तिघांची वरिष्ठ भूवैज्ञानिक पदावर निवड; जिद्दीला मिळाला योग्य मान

कोल्हापूर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या परीक्षेत जिल्ह्यातील तिघांची वरिष्ठ भूवैज्ञानिक (गट-अ) पदासाठी निवड झाली आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील या पदाकरिता लेखीपरीक्षा, मुलाखत घेऊन अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला..यामध्ये संतोष गोंधळी, राहुल खंदारे आणि शिवलिंग चव्हाण यांची निवड झाली आहे. संतोष गोंधळी हे पन्हाळा तालुक्यातील रविवार पेठ येथील रहिवासी असून, ते धारवाड विद्यापीठाच्या १९९६ च्या बॅचमधील भूशास्त्र विभागातील सुवर्णपदक विजेते आहेत. .Kolhapur MPSC Student : एमपीएससीत कोल्हापूरचा डंका! कसबा बावड्याची सायली राज्यात दुसरी, इचलकरंजीचा तन्मय सातवा.राहुल खंदारे हे कोल्हापूर शहरातील जवाहरनगर येथील रहिवासी असून, त्यांनी गोपाळ कृष्ण गोखले महाविद्यालयातून पदवीचे शिक्षण घेतले आहे. भूशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी त्यांनी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून २०१२ साली पूर्ण केली आहे. .सातारा, अहमदनगर व कोल्हापूर जिल्ह्यात भूवैज्ञानिक म्हणून त्यांनी काम केले आहे. शिवलिंग चव्हाण हे कोल्हापूर शहरातील आर. के. नगर येथील रहिवासी असून, त्यांनी पदवीचे शिक्षण राजाराम महाविद्यालयातून घेतले आहे. .MPSC Success : राज्य कर निरीक्षक पदाला पोलिसाच्या मुलाची गवसणी; एकाच कुटुंबातील तिघांचे ‘एमपीएससी’त यश .भूशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी त्यांनी सावित्रीबाई फुले, पुणे विद्यापीठातून २००८ साली पूर्ण केली आहे. जालना, पालघर, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग येथे भूवैज्ञानिक म्हणून ते कार्यरत होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.