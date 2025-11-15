Kolhapur News: इंडस्ट्रियल ‘एनए’ची अट हटवा; कोल्हापूरच्या उद्योगसम्राटांचा एकमुखी आवाज MSME क्षेत्राला नवजीवन देण्याची गरज!

कोल्हापूर: सूक्ष्म-लघु-मध्यम (एमएसएमई) उद्योग हे औद्योगिक क्षेत्राच्या रक्तवाहिन्या आहेत. त्यांच्यामुळे अर्थचक्राला गती मिळते. या उद्योगांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणे सद्य:स्थितीत फार महत्त्वाचे आहे. त्यात प्रामुख्याने कर्जासाठीचे तारण आणि इंडस्ट्रियल ‘एनए‘ची अट रद्द करून जागेचा प्रश्न सुटावा, या उद्योगांना पूर्वीप्रमाणे भांडवली अनुदान देणाऱ्या वेगळ्या योजना केंद्र आणि राज्य सरकारने राबवाव्यात, अशा विविध मागण्या, अपेक्षा आज कोल्हापुरातील उद्योजकांनी ‘सकाळ’ने आयोजित केलेल्या बैठकीत व्यक्त केल्या..‘सकाळ’च्या शहर कार्यालयातील या बैठकीस कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशन, कोल्हापूर फर्स्ट, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स, गोशिमा, मॅक, आयआयएफ, सीए., सीएस., आदी संघटनांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते. ‘सकाळ’चे संपादक निखिल पंडितराव यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी उद्योग, व्यापार-व्यवसायाला बळ देण्याबाबतची ‘सकाळ’ची भूमिका मांडली. त्यानंतर या संघटनांच्या पदाधिकारी, प्रतिनिधींनी त्यांचे मुद्दे मांडले. .Kolhapur News: रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी जीवाची पर्वा न करणारे हे पोलिस; बिबट्याला चेंबरमध्ये हुसकावून पकडण्याची रोमांचक कथा.त्यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यात २ लाख ३८ हजार ६१० नोंदणीकृत एमएसएमई उद्योग कार्यान्वित आहेत. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळविण्याच्या प्रक्रियेतील विलंब, समस्यांमुळे या उद्योगांची अपेक्षित प्रमाणात गती वाढत नसल्याचे वास्तव आहे. या उद्योजकांना शासकीय योजनांतून वित्त पुरवठा, बँकांतून कर्ज मिळत नसल्याची मुख्य समस्या भेडसावत आहे. तारणाच्या मुद्यांवरून बँका प्रस्ताव मंजूर करत नाहीत. त्यावर शासनाने बँकांना योग्य त्या सूचना द्याव्यात. .एमएसएमई उद्योगांतील उत्पादने राष्ट्रीय पातळीवरील प्रदर्शनात पोहोचविण्यासह निर्यातीसाठी शासनाने पाठबळ द्यावे, अशा विविध अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केल्या. ‘सकाळ’चे सरव्यवस्थापक (दक्षिण महाराष्ट्र) यतीश शहा यांनी आभार मानले. त्यांनी शिक्षण, उद्योग क्षेत्रांसाठी ‘सकाळ’ राबवित असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. यावेळी उपसरव्यवस्थापक (जाहिरात) आनंद शेळके, वरिष्ठ व्यवस्थापक (वितरण) सरदार राऊत, इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे सचिव प्रदीप व्हरांबळे, ‘कोल्हापूर फर्स्ट’चे विकास जगताप उपस्थित होते..Kolhapur News: गोकुळचा मोठा निर्णय! डिबेंचर व्यवहारांची पारदर्शकता राखण्यासाठी विशेष समिती; नविद मुश्रीफ यांची महत्वाची घोषणा.केंद्र सरकारकडून अपेक्षापूर्वीप्रमाणे भांडवली अनुदान देणाऱ्या आणि अन्नप्रक्रिया, इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती, वस्त्रोद्योग, वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती, आदी क्षेत्रांनुसार अनुदानाच्या योजना लागू करा, परवान्यांसाठी आधार आणि ओटीपी आधारित शंभर टक्के ऑनलाईन प्रक्रिया करा, जमीन तारण/गहाण ठेवून कर्ज मिळविण्यासाठी हमी देण्याची व्यवस्था करा, छोट्या प्रमाणावर उत्पादन करण्यास परवानगी देणारे धोरण, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी ‘एमएसएमई’ सवलती लागू कराव्यात, एक कोटीपर्यंत कर्ज कोलॅटरल-फ्री करण्यात यावे, नव, कार्यरत उद्योजकांना १५ ते २५ टक्के भांडवली अनुदान देण्यात यावे.राज्य सरकारकडून अपेक्षाफास्ट ट्रॅक पुनर्वसन धोरणांतर्गत भूखंड वाटप, परवानगी देण्यासाठी एक खिडकी योजना राबविण्यात यावी, महिला उद्योजकांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण, कर्ज आणि अनुदान योजना सुरू करावी, फाउंड्री, कृषी यंत्र क्लस्टरसाठी ऊर्जा सक्षमता योजना द्या, आयटीआय, एमएसएमई युनिटस् यांच्यात स्किल मॅपिंग करावे, त्यात पोर्टल करून विद्यार्थ्यांना उद्योगांशी जोडा, सीएमईजीपी आणि डीआयसीव्यतिरिक्त भरीव अनुदान मिळावे, एनएन रूपांतरासाठी निर्धारित वेळेत पूर्ण होणारी प्रक्रिया राबवा, नवीन एमएसएमईसाठी पहिली तीन वर्षे ‘कंप्लायन्स-हेवेन’ सुविधा द्यावी.जिल्हापातळीवरील अपेक्षाएमएसएमई, स्टार्टअपसाठी जिल्हास्तरीय हेल्पडेस्क, इनक्युबेशन सेंटर सुरू व्हावे, ईव्ही., अन्नप्रक्रिया उद्योग, वस्त्रोद्योग, स्टार्टअप्ससाठी स्वतंत्र एमआयडीसी व्हावी, स्वतंत्र ‘एमएसएमई’ हब तयार करावे, रेल्वे, विमानसेवेची कनेक्टिव्हिटी वाढावी, रस्ते चांगले व्हावेत, शहराची प्रतिमा सुधारण्याकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावे, प्रदूषण, अग्निशमन, लिफ्ट, आदींबाबतचे परवाने मिळविण्याची सुविधा मुंबई, पुण्याऐवजी कोल्हापुरात व्हावी, उद्योग विस्तारासाठी नव्या एमआयडीसींची लवकर सुरुवात व्हावी. .अशोक स्वामी (३०० सूतगिरणी-यंत्रमागचालक संस्था सभासद असलेल्या वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष)पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस शेतकऱ्यांनी दोन वर्षांतून एकदा कापूस पीक घ्यावे. राज्य सरकारने विदर्भ, मराठवाड्याप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्राला ३५ टक्के सबसिडी द्यावी. वीज बिलातही सवलत द्यावी. सुरेंद्र जैन (विविध २१ संघटना एकत्रित आलेल्या कोल्हापूर फर्स्टचे अध्यक्ष)कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्याला फाउंड्री हबचा दर्जा देऊन टेक्स्टाईल हबच्या धर्तीवर उद्योजकांना सुविधा द्याव्यात, आयकर विभागाप्रमाणे एमएसएमई उद्योगांसाठी सर्व विभाग एकत्रित करून सरकारने ‘फेसलेस’ सुविधा पुरवावी..संजय शेटे (विविध ५० संघटना संलग्नित असलेल्या कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष)उद्योगांवर लादलेली वीजबिलातील क्रॉस सबसिडी रद्द करावी, एमआयडीसीतील भूखंड वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, ग्रामपंचायतीकडून उद्योगांतील घरफाळा आकारणी रेडिरेकनरनुसार व्हावी. नितीन हरगुडे (८५० सभासद असलेल्या सीए असोसिएशनचे अध्यक्ष) एमएसएमईसाठी एक कोटीपर्यंत शंभर टक्के कोलॅटरल-फ्री कर्ज (छुपेसुद्धा नको) द्यावे, नवीन उद्योगांसाठी तीन वर्षे इन्कम टॅक्स, जीएसटी कंप्लायन्स सवलत द्यावी, सर्व परवानग्या व प्रलंबित प्रकरणांसाठी वन-विंडो प्रणाली राबवावी..कमलाकांत कुलकर्णी (शहरातील ३८७ सभासद असलेल्या कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष)सरकारने औद्योगिक धोरण लवकर जाहीर करावे. कोल्हापुरातील उद्योगांना लागणाऱ्या जागेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी इंडस्ट्रियल एफएसआय २.२ करावा, व्हर्टिकल डेव्हलपमेंटसाठी परवानगी द्यावी, वर्षातून एकदा उद्योग सचिवांनी कोल्हापूरच्या उद्योजकांशी भेट घेऊन संवाद साधावा. नितीन वाडीकर (कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे संचालक) एमएसएमई उद्योगांसाठी प्रोत्साहनपर योजना राबविण्यात यावी, या उद्योगांतील तंत्रज्ञान, कौशल्य विकासासाठी सरकारने त्यांना ‘पॅकेज’ द्यावे, कोल्हापुरातील पायाभूत सुविधा भक्कम करण्याकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यावे..सारंग जाधव (५० सभासद असलेल्या ‘सीआयआय’च्या दक्षिण महाराष्ट्र विभागाचे अध्यक्ष) एमआयडीतील भूखंड वाटपात पारदर्शकता यावी, कोल्हापूरची इतर प्रमुख शहरांशी कनेक्टिव्हिटी वाढवावी, ग्लोबल कॅपिबिलिटी सेंटरमध्ये कोल्हापूरचा समावेश करावा, कोल्हापूरची प्रतिमा उंचाविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न व्हावेत. दीपक चोरगे (६१ फाउंड्री उद्योजक सभासद असलेल्या कोल्हापूर फाउंड्री क्लस्टरचे अध्यक्ष) एमएसएमईच्या नोंदणीसाठी वनस्टेप डिजिटल पोर्टल तयार करावे, मोबाईलवर ती सुविधा पुरवावी, कर्ज, वित्त पुरवठ्याची प्रक्रिया बँकांनी फास्टट्रॅकवर राबवावी..महेश दाते (१५०० सभासद असलेल्या ‘आयआयएफ’च्या पश्चिम विभागाचे सचिव) नवउद्योजकांसाठी तांत्रिक ज्ञान देण्यासह उद्योग विस्ताराची मानसिकता निर्माण करण्यासाठी कार्यशाळा घ्याव्यात, कुशल मनुष्यबळ घडविण्यासाठी योजना राबवावी, कामगार कायद्यांतील जाचक अटी दूर कराव्यात, प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपयायोजनांसाठी उद्योजकांना शासनाने आर्थिक मदत द्यावी. राहुल सातपुते (१६० उद्योजक सभासद असलेल्या इचलकरंजी इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे सचिव) केंद्र आणि राज्य सरकारने कोल्हापूरला मोठा उद्योग द्यावा, मोठे गुंतवणूकदार कोल्हापूरला येण्यासाठी ओईएम (ओरिजनल इक्विपमेंटस मॅन्युफॅक्चरर-मूळ उपकरण उत्पादक) कॉन्क्लेव्ह घेण्यात यावी..मोहन कुशिरे (४५० सभासद असलेल्या ‘मॅक’चे अध्यक्ष) कोल्हापूरला मोठा उद्योग आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधी ताकदीने पाठपुरावा करावा, सोलर बँकिंग पुन्हा सुरू करावे, उद्योगाबाबतचा कोणताही निर्णय घेताना सरकारने उद्योजकांची मते, विचार जाणून घ्यावेत. संजय देशिंगे (२६७ सभासद असलेल्या ‘गोशिमा’चे उपाध्यक्ष)उद्योगांसाठी कोणत्याही परवानगीसाठी एजंटची मदत घ्यावी लागते. हे थांबविण्यासाठी एक खिडकी योजनेतून सर्व परवानग्या उद्योजकांना द्याव्यात, काही परवानग्यांचे नूतनीकरण करतानाही बऱ्याच अडचणी येतात. त्या सोडविण्यासाठी सेंट्रल प्रोसेस सरकारने राबवावी..चंद्रकांत सूर्यवंशी (२८३ सभासद असलेल्या राजर्षी शाहू छत्रपती लघु औद्योगिक वसाहतीचे अध्यक्ष) शहरातील उद्योजकांना महापालिका कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा देत नाही. त्यांचे भाडे व करारासंबंधी प्रश्न ‘जैसे थे’च आहेत. ते महापालिकेने सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. बळीराम वराडे (५७ सभासद असलेल्या कोल्हापूर ट्रॅव्हल एजंट असोसिएशनचे अध्यक्ष)कोल्हापूरला एअर कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावेत, कोल्हापुरातून सात शहरांना जोडणारी विमानसेवा सुरू केली, त्यापैकी चार विमानसेवा बंद झाली. कोल्हापुरात येणाऱ्या भक्तांना पर्यटक म्हणून वळविण्यासाठी धोरण निश्चितीची गरज आहे..जयदीप पाटील (१७० सभासद असलेल्या ‘सीएस’ असोसिएशनचे अध्यक्ष) नवउद्योजकांना आवश्यक सर्व परवानगी देण्यासाठी एक खिडकी योजना राबविण्यात यावी, त्रूटींची पूर्तता करण्यामध्येही सवलत देण्यात यावी. उदय पाटील (गोकुळ शिरगाव एमआयडीसीतील नवउद्योजक) इंडस्ट्रीयल एनए आणि वीस टक्के ओपन स्पेस 