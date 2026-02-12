Kolhapur -Mumbai Flight : कोल्हापूर-मुंबई प्रवाशांसाठी खुशखबर! दोन मार्चपासून संध्याकाळीही विमानसेवा, खासदार धनंजय महाडिकांची माहिती

Dhananjay Mahadik : कोल्हापूर ते मुंबई मार्गावर दोन मार्चपासून संध्याकाळीही विमानसेवा सुरू होणार आहे. प्रारंभी आठवड्यातील दोन दिवस सेवा सुरू होईल, अशी माहिती खासदार धनंजय महाडिक यांनी आज येथे दिली..सध्या कोल्हापूर ते मुंबई मार्गावर सकाळच्या सत्रातच विमानसेवा सुरू आहे. ही सेवा दोन टप्प्यात सुरू करावी, अशी प्रवाशांची मागणी होती. त्यासाठी आपण पाठपुरावा केला आणि दोन मार्चपासून सायंकाळच्या सत्रातही कोल्हापूर-मुंबई-कोल्हापूर अशी विमान सेवा सुरू होत आहे. लवकरच संपूर्ण आठवडाभर सायंकाळची विमानसेवा सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे महाडिक यांनी सांगितले..ते म्हणाले, ‘कोल्हापूर विमानतळ झपाट्याने विकसित होत आहे. सध्या कोल्हापुरातून मुंबई, बंगळूर, हैदराबाद, तिरुपती आणि अहमदाबाद मार्गावर प्रवासी विमानसेवा सुरू आहे. आता दोन मार्चपासून मंगळवारी आणि गुरुवारी सायंकाळी साडेचार वाजता मुंबईतून स्टार एअरवेजचे विमान कोल्हापूरच्या दिशेने उड्डाण करेल आणि पाच वाजून ३५ मिनिटांनी कोल्हापुरात येईल..Kolhapur Contractor Bills : तीन वर्षे थकीत ७९६ कोटी! कोल्हापुरातील २५ हजार कंत्राटदार आर्थिक कोंडीत.सायंकाळी सहा वाजून पाच मिनिटांनी कोल्हापूर विमानतळावरून पुन्हा मुंबईच्या दिशेने विमानाचे उड्डाण होईल आणि सात वाजून दहा मिनिटांनी विमान मुंबईला पोहोचेल. विमान सायंकाळी साडेचार ऐवजी सायंकाळी सात-साडेसातनंतर मुंबईहून विमान उड्डाण करेल, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे महाडिक यांनी सांगितले.मात्र तूर्तास तरी कोल्हापूर मुंबई कोल्हापूर या मार्गावर सकाळी आणि संध्याकाळी अशा दोन वेळी विमानसेवा सुरू होत असल्याने प्रवाशांची मोठी सोय झाली आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.