Kolhapur -Mumbai Flight : कोल्हापूर-मुंबई प्रवाशांसाठी खुशखबर! दोन मार्चपासून संध्याकाळीही विमानसेवा, खासदार धनंजय महाडिकांची माहिती

कोल्हापूर-मुंबई विमानसेवा २ मार्चपासून संध्याकाळीही सुरू होणार असल्याची माहिती खासदार धनंजय महाडिक यांनी दिली. नवीन वेळापत्रकाबाबत महत्त्वाची अपडेट.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Dhananjay Mahadik : कोल्हापूर ते मुंबई मार्गावर दोन मार्चपासून संध्याकाळीही विमानसेवा सुरू होणार आहे. प्रारंभी आठवड्यातील दोन दिवस सेवा सुरू होईल, अशी माहिती खासदार धनंजय महाडिक यांनी आज येथे दिली.

