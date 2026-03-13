illegal water connections

कोल्हापूर

Kolhapur Water : महापालिकेची धडक कारवाई! कोल्हापुरात अनधिकृत नळ कनेक्शनवर गंडांतर, २१.८९ लाखांची वसुली

Illegal Connections : कोल्हापूर महापालिकेने थकीत पाणीपट्टी आणि अनधिकृत नळ कनेक्शनधारकांवर धडक कारवाई सुरू केली आहे. पाणीपुरवठा विभागाच्या विशेष मोहिमेत शहरातील विविध भागांतील दहा अनधिकृत कनेक्शन तोडण्यात आली.
कोल्हापूर : महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने थकीत व अनधिकृत अशी दहा कनेक्शन तोडली. त्यातून २१ लाख ८९ हजारांची थकीत रक्कम वसूल केली. वितरण शाखा व पाणीपट्टी शाखा यांच्या संयुक्त पथकाकडून शहर तसेच ग्रामीण भागातील मोठे थकबाकीदार आणि अनधिकृत नळ कनेक्शनधारकांवर कारवाई सुरू आहे.

