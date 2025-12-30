Kolhapur Election : पाच वर्षे प्रशासक राजवट; बैठका झाल्या पण कोल्हापूरचे प्रश्न जैसे थेच

कोल्हापूर : महापालिकेत पाच वर्षांपासून सभागृह नाही. सर्व कारभार हा प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू आहे. या काळात सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून शहरातील विविध प्रश्नांवर बैठका घेऊन आढावा घेतला. परंतु, त्यातील किती प्रश्न मार्गी लागले हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे नुसत्याच बैठका झाल्या, अन् प्रश्न ‘जैसे थे’च राहिले असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. - प्रवीण देसाई.शहरातील रस्त्यांचा खेळखंडोबा, थेटपाईपलाईनचा पाणीपुरवठ्याचा गोंधळ, नियमित पाणीपुरवठ्याची ही अनियमितता, जुना अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील बहुमजली पार्किंग, भक्तनिवास, दर्शनरांग मंडप अशी रखडलेली कामे, प्रॉपर्टी कार्डचा प्रश्न, कचरा उठाव, .Premium|Municipal Corporation Elections Maharashtra : महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका; लोकशाहीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह.स्वच्छता, ड्रेनेज लाईन, अमृत प्रकल्पांतर्गत पाईपलाईन, अमृत प्रकल्पांतर्गत ड्रेनेजलाईन, के. एम. टी. प्रकल्प, अशा विविध प्रश्नांवर गेल्या पाच वर्षांत सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नेत्यांनी वेळोवेळी बैठका घेऊन प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. .परंतु, त्याची फलनिष्पती काहीच झाली नसल्याचे दिसत आहे. थेटपाईपलाईन झाली असली तरी त्याच्या पाणीपुरवठा वितरणातील गोंधळ संपलेला नाही. तसेच अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरू झाली असली तरी, डांबर टाकल्यानंतर पुन्हा पाईपलाईनसाठी खोदाई असे वरातीमागून घोडे हे चित्र पाहायला मिळत आहे. .Kolhapur Election : जागावाटपाचा घोळ कायम! कोल्हापूर महापालिकेसाठी महायुतीच्या एका दिवसात दोन बैठका; तरीही पाच ते सात जागांवर तिढा.अशारीतीने काही प्रकल्पांची झालेली सुरुवात वगळता अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याचे दिसत आहे. शहरातील कचराकुंड्या महापालिकेकडून हलवल्या. परंतु, त्यानंतर नागरिकांनी कचरा कुठे टाकावा, याचे कोणतेही नियोजन केलेले नाही. कचरा उठावासाठी सुरू असलेल्या टिपर वाहनांच्या अनियमिततेमुळे घरात कचरा साचून नागरिक हैराण झाले आहेत. पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न तर दर आठवड्याला पाचवीला पूजल्यासारखाच आहे. कधी पाणी बंद तर कधी कमी दाबाने पाणी असा अनुभव येत आहे. .उद्यानांची अवस्था बकाल झाली असून, त्याची देखभाल दुरुस्ती होत नाही. पर्यटकांसाठी स्वच्छतागृहांची सुविधा नसल्याने गैरसोय होते. यामुळे शहराचीही बाहेर बदनामी होते. असे अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच आहेत. ते केव्हा सुटणार याची प्रतीक्षा शहरवासीयांना आहे. नगरसेवक नसल्याने जनता वाऱ्यावर पाच वर्षांत नगरसेवक नसल्याने शहरातील नागरिकांना आपली समस्या कोणासमोर मांडायचा हा प्रश्न आहे. .तसेच सभागृह अस्तित्वात नसल्याने प्रशासनापर्यंत जनतेचा आवाज पोहोचत नाही. सर्व कारभार प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू आहे. यामध्ये सत्ताधारी व विरोधी नेत्यांनी बैठकांच्या माध्यमातून प्रशासनासमोर शहरातील प्रश्नांचा आढावा घेतला. परंतु, त्याचा प्रभाव काहीकाळापुरताच राहिला. पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या या उक्तीप्रमाणे कारभार सुरू राहिला. त्यामुळे जनता वाऱ्यावरच असल्याचे चित्र आहे. .प्रशासकांकडून अपेक्षित होता अधिकारांचा वापर पाच वर्षांपासून महापालिकेवर प्रशासक आहे. सभागृह अस्तित्वात नसल्याने या प्रशासकांना भरपूर अधिकार मिळाले आहेत. त्याचा पुरेपूर वापर करून नागरिकांना सुविधा देणे अपेक्षित होते. परंतु, आतापर्यंतच्या दोन्ही प्रशासक आपल्या अधिकाराचा सुनियोजित वापर करून शहरवासीयांना मूलभूत सुविधा देण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. रस्ते, आरोग्य सेवा, कचरा उठाव, पाणीपुरवठा अशा अनेक कामांमध्ये असंख्य त्रुटी जाणवत आहेत..त्यामुळे नागरिक अजूनही समस्यांच्याच गर्तेत आहेत, अशा तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शहरातील विविध प्रश्नांवर आतापर्यंत सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी बैठका घेऊन आढावा घेतला. परंतु, त्यातील किती प्रश्नांची सोडवणूक झाली हा संशोधनाचा विषय आहे. सामान्य नागरिकांना अजूनही अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे..शहरात रस्ते चांगले नाहीत. रस्त्यावरील धुळीमुळे नागरिक खोकला, श्वसन विकारांनी हैराण झाले आहेत. पाणी प्रश्न बिकट आहे. थेट पाईपलाईन किंवा नियमित पाणीपुरवठा पूर्णक्षमतेने होत नाही. - अनिता काळे, लक्ष्मीपुरी शहराचे नेतृत्व करणारे राजकीय पक्षांचे नेत्यांमध्ये विविध योजनांचे श्रेय घेण्याची चढाओढ सुरू आहे. .परंतु, या योजनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात रस दिसत नाही या शहराचा योग्य पद्धतीने विकास करण्याकडे लक्ष दिसत नाही. लोकांनी एकसंधपणे शहराची हद्दवाढ, पार्किंग, चांगले रस्ते, बाजारपेठांची योग्य निगा अशा विकासकामांच्या पूर्ततेवर कर्तव्यदक्षपणा दाखविला असता तर शहराने झेंडा देशभरात गौरवाने मिरविला असता. - साजिद शेख, अकबर मोहल्ला महापालिकेत सभागृह अस्तित्वात नसल्याने स्वाभाविक शहरातील सर्व प्रलंबित प्रश्नांबाबत सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. .नेत्यांनी प्रशासकीय बैठका घेऊन आढावा घेतला आहे. परंतु, त्यानंतरही अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे फक्त बैठकांचा धडाका लावून त्यातून काय फलश्रुती झाली? असा प्रश्न आहे. - अमोल बुढ्ढे, लक्ष्मीपुरी शहरात दररोज मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतात. त्यामध्ये महिला भाविकांचाही समावेश असतो. त्यांच्यासाठी स्वच्छतागृहाची मोठी समस्या जाणवत आहे. निकृष्ट रस्ते, तुंबलेल्या गटारी आणि बेशिस्त वाहतूक यामुळे शहराची प्रतिमा गलिच्छ होत आहे. .अवेळी व अपुरा पाणीपुरवठा यामुळे महिलावर्गाला त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी बैठका घेऊन चर्चा केली. परंतु, त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. - यास्मिन देसाई, अकबर मोहल्ला शहरातील अनेक प्रश्नांची अजूनही सोडवणूक झालेली नाही. सुरळीत व मुबलक प्रमाणात अजूनही पाणीपुरवठा होत नाही..रस्त्यांची स्थिती अतिशय खराब आहे. त्यांचे पूर्णपणे डांबरीकरण करणे गरजेचे आहे. अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीची कोंडी होत आहे. यांसह विविध प्रश्नांवर सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी महापालिका प्रशासनासोबत बैठका घेऊन आढावा घेतला आहे. परंतु, म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसत नाही. - अपूर्वा कुलकर्णी, लक्ष्मीपुरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 