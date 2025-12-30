कोल्हापूर

Kolhapur Election : पाच वर्षे प्रशासक राजवट; बैठका झाल्या पण कोल्हापूरचे प्रश्न जैसे थेच

Kolhapur Civic Administration Stalemate : सभागृह नसल्याने प्रशासकांकडे संपूर्ण अधिकार असूनही रस्ते, पाणी, कचरा यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर ठोस निर्णय होताना दिसत नाहीत
Kolhapur Civic Administration Stalemate

Kolhapur Civic Administration Stalemate

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महापालिकेत पाच वर्षांपासून सभागृह नाही. सर्व कारभार हा प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू आहे. या काळात सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून शहरातील विविध प्रश्‍नांवर बैठका घेऊन आढावा घेतला. परंतु, त्यातील किती प्रश्‍न मार्गी लागले हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे नुसत्याच बैठका झाल्या, अन्‌ प्रश्‍न ‘जैसे थे’च राहिले असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
                - प्रवीण देसाई

Loading content, please wait...
Kolhapur
election
administration
Muncipal corporation
Meeting
Civic Amenities
Kolhapur Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.