कोल्हापूर

Kolhapur Flashback : झटपट निर्णय, निर्भीड अंमलबजावणी; कोल्हापूर महापालिकेतील प्रशासक राजाची राज्यभर चर्चा

Municipal Administration : खुले दरवाजे आणि शिस्तप्रिय कारभारामुळे सामान्य नागरिक निर्भय झाला. नगरविकास योजनेतील रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावत शहररचनेत बदल, राजकीय दबाव झुगारून नियमबाह्य कामांना नकार देणारा प्रशासकीय ठसा
Municipal Administration

Municipal Administration

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : शहरातील वाढती लोकसंख्या व नागरी समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या मर्यादा व वाढते खर्चाचे प्रमाण व्यस्त होते. त्याच्या ताळमेळ घालणे प्रशासक व्दारकानाथ कपूर यांना मोठे आव्हान होते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
election
administration
Muncipal corporation
Corporation Election
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com