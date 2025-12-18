Kolhapur Flashback : झटपट निर्णय, निर्भीड अंमलबजावणी; कोल्हापूर महापालिकेतील प्रशासक राजाची राज्यभर चर्चा

कोल्हापूर : शहरातील वाढती लोकसंख्या व नागरी समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या मर्यादा व वाढते खर्चाचे प्रमाण व्यस्त होते. त्याच्या ताळमेळ घालणे प्रशासक व्दारकानाथ कपूर यांना मोठे आव्हान होते. .त्यांनी हाती घेतलेल्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी दर आठवड्याला कत्रांटदारांच्या व अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेत असत. त्यातून एक प्रकारे सलोख्याचे वातावरण निर्माण झाले. एकमेकांत सुसंवाद निर्माण झाल्याने अडचणी कमी झाल्या. .ऑनलाईन प्रशासकीय कामकाज ठप्प.त्याचप्रमाणे कपूर साहेबांनी आपल्या कार्यालयीन वेळेत आणि इतरवेळेत कुणालाही भेटण्यासाठी आपले दरवाजे कायम खुले ठेवले. त्यामुळे त्यांच्याकडे आपली गाऱ्हाणी सामान्य माणसाला मांडता येत असत. .शिस्तप्रिय असल्याने अवैध कामे करण्याऱ्यांना त्यांचा धाक होता. त्यामुळे सामान्य नागरिक निर्भय झाला. कोणतेही वैयक्तिक हितसंबंध, सार्वजनिक कामे करताना आड येत नसल्याने अधिकारीही निर्धास्त होते, काही राजकारण्यांची मात्र नाराजी त्यांना पत्करावी लागली. .पाणी असूनही ३५० कुटुंबे तहानलेली.पण, ते कुणालाही दाद देत नसत. रस्ते रुंदीकरणाच्या अनेक प्रकरणांत त्यांना दबावाला सामोरे जावे लागले; पण त्यांनी कोणत्याही नियमबाह्य कामाला समर्थन दिले नाही. त्यामुळे सामान्य जनतेत त्यांना आदराचे स्थान मिळाले..१९६०च्या नगरविकास योजनेतील प्रस्तावित, अनेक सार्वजनिक योजना त्यांनी मार्गाला लावल्या. त्यांच्या कामांचा धडाका लावला, त्यामध्ये सार्वजनिक बागा, हॉस्पिटल, मार्केट, शहर सुधारणांची कामे, तसेच उपनगरांची रचना नगररचना शास्त्राप्रमाणे करण्यात आली. त्यामुळे शहर सौंदर्यीकरणात भर पडली. झटपट निर्णय आणि तातडीने अंमलबजावणीच्या कार्यपद्धतीमुळे राज्यभरात त्यांच्या कामाचे कौतुक झाले.(सुनील ई. पाटील : सकाळ संदर्भसेवा).महापालिकेतील प्रशासक राज१९७२ ते १९७८ (चार प्रशासक)द्वारकानाथ कपूरना. पा. देवस्थळेवि. ना. मखिजाडी. टी. जोसेफ१६ नोव्हेंबर २०२० ते आजपर्यंत (दोन प्रशासक)डॉ. कादंबरी बलकवडेके. मंजुलक्ष्मी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.