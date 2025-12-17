Kolhapur Boundary : हद्दवाढीला जाणीवपूर्वक टाळाटाळ; महापालिकेच्या दारात शंखध्वनी आंदोलनाचा इशारा

कोल्हापूर : हद्दवाढीबाबत प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दिरंगाई केल्याबद्दल कोल्हापूर शहर हद्दवाढ कृती व समन्वय समितीने आज महापालिकेच्या प्रवेशद्वारात शंखध्वनी आंदोलन केले. तसेच अधिकाऱ्यांना हद्दवाढ करायचीच नाही, असा आरोपही करण्यात आला..निवडणूक सुरू होण्यापूर्वी महापालिकेकडून हद्दवाढीबाबतच्या विषयाची योग्य उत्तरे मिळाली नाहीत, तर महापालिकेच्या दारात आंदोलन करण्याचा इशारा कृती समितीने दिला होता. त्याप्रमाणे आज प्रवेशद्वारात समितीच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले..Kolhapur City Expansion : हद्दवाढीचा तिढा कायम; उत्तर न दिल्यास महापालिकेच्या दारात ‘बोंब मारो’ आंदोलनाचा इशारा.यावेळी ॲड. बाबा इंदुलकर म्हणाले, ‘जनगणनेच्या अध्यादेशानुसार हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर केलेला नाही. त्यातून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना हद्दवाढ करायची नव्हती. पहिल्या पाच अधिकाऱ्यांना शहराशी देणेघेणे नाही..अन्यथा पाच वर्षे सभागृह नसताना शहराचा विकास केला असता, हद्दवाढ केली असती; पण अधिकाऱ्यांना केवळ पोस्टिंग महत्त्वाचे आहे. आता तर हद्दवाढ विसरून जावी. २०३० पर्यंत होणार नाही..Kolhapur Municipal Corporation : अर्धशतकानंतरही विकास खुंटलेला; संकटांच्या चक्रव्यूहात अडकलेली कोल्हापूर महापालिका.तरीही हद्दवाढ करून दाखवतो असे कुणी म्हणत असेल, तर त्यांनी बिंदू चौकात येऊन जाहीर करावे. हद्दवाढ नाही म्हणजे शहराचा विकासच नाही. त्यामुळे या विषयावरच महापालिकेची निवडणूक झाली पाहिजे. ज्यांनी हद्दवाढ करतो म्हणून गाजराची पुंगी दाखवली, त्यांना भुईसपाट करावे..यावेळी अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर यांनी निवेदन स्वीकारले. निमंत्रक आर. के. पोवार, काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष सचिन चव्हाण, बाबा पार्टे, दिलीप देसाई, सुनील देसाई, सुनील पाटील, फिरोज सरगुर आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.