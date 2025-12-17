कोल्हापूर

Kolhapur Boundary : हद्दवाढीला जाणीवपूर्वक टाळाटाळ; महापालिकेच्या दारात शंखध्वनी आंदोलनाचा इशारा

Boundary Expansion Delay : हद्दवाढीबाबत प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दिरंगाई होत असल्याचा आरोप करत कृती समितीने महापालिकेसमोर शंखध्वनी आंदोलन केले. अधिकाऱ्यांना शहराशी देणेघेणे नसल्याने हद्दवाढ मुद्दाम लांबवली जात असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला.
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : हद्दवाढीबाबत प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दिरंगाई केल्याबद्दल कोल्हापूर शहर हद्दवाढ कृती व समन्वय समितीने आज महापालिकेच्या प्रवेशद्वारात शंखध्वनी आंदोलन केले. तसेच अधिकाऱ्यांना हद्दवाढ करायचीच नाही, असा आरोपही करण्यात आला.

