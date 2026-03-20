Hassan Mushrif : महापालिकेतील वादावर मुश्रीफ नाराज; दोन्ही नगरसेवकांना समज देणार

कोल्हापूर : महापालिकेत महायुतीतील दोन नगरसेवकांमधील वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करू. यामध्ये एक राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता असल्याने त्याबद्दल मी माफी मागतो, अशी नाराजी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज व्यक्त केली. .जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शिल्पा खोत यांच्या कार्यालयीन प्रवेशादरम्यान झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. दरम्यान, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि मी स्वत: या दोन्ही नगरसेवकांना समज देऊ, त्यांनी ऐकले नाही तर खासबाग मैदानात दोघांची कुस्ती लावून देऊ, अशी खंत मंत्री मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली..महापालिकेत शिवसेना गटनेते नगरसेवक शारंगधर देशमुख आणि राष्ट्रवादीचे गटनेते नगरसेवक आदिल फरास यांच्यात जोरदार वादावादी झाली होती. त्यामुळे नाराज झालेल्या मंत्री मुश्रीफ यांनी आपल्या नगरसेवकांच्या कृत्याबद्दल जाहीर माफी मागितली..मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, 'माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे स्मारक कोल्हापुरात व्हावे यासाठी राजाराम महाविद्यालयाच्या परिसरात जागा पाहणीसाठी गेलो होतो. त्यावेळी खासदार धनंजय महाडिक, महापौर रूपाराणी निकम, नगरसेवक आदिल फरास होते..त्यांनाही नगरसवेकांमध्ये वाद होणे गंभीर असल्याचे सांगितले आहे. महापालिकेपेक्षा किंवा विकासकामांपेक्षा रस्त्यावर ये, तुला दाखवतो, तुला पकडतो या चर्चा योग्य नाहीत. वाद होणे समजू शकतो; पण बघून घेण्याची भाषा योग्य नाही.'.या प्रकाराचे कुणीही समर्थन करणार नाही ः क्षीरसागरमहापालिकेच्या काल झालेल्या सभेत जो प्रकार झाला तो बरोबर नाही. कुणीही समर्थन करणार नाही. महायुती म्हणून महापालिकेत विकास करण्यासाठी आलो आहोत. त्यामुळे असे प्रकार पुन्हा होणार नाहीत. मीही नाराज झालो. जनतेने आपल्यावर विश्वास दाखवला आहे. अधिवेशनात असल्याने काल कुणाशी चर्चा झाली नाही..पण, आज सर्वांशी बोललो आहे. अशा पद्धतीने शहरवासीयांची निराशा करून चालणार नाही. शहराचा विकास केला पाहिजे, ज्या गोष्टी काल घडल्या आहेत, त्या निश्चितपणे चांगल्या नाहीत. यापुढे अशा गोष्टी घडणार नाहीत, याची दक्षता घेतली जाईल, अशी प्रतिक्रिया आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी व्यक्त केली.