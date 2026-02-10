Kolhapur Municipal : महापौर-उपमहापौर निवडीनंतर कोल्हापूर महापालिकेची पहिलीच सर्वसाधारण सभा, समिती नियुक्तीवर सर्वांचे लक्ष

कोल्हापूर : महापौर, उपमहापौर निवडीनंतर स्वीकृतच्या आठ सदस्यांसह स्थायी, परिवहन व महिला बालकल्याण समितीतील ३७ सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी २० फेब्रुवारीला महापालिकेची सर्वसाधारण सभा बोलवली आहे. नूतन नगरसेवकांची पहिलीच सभा असून त्याच्या कार्यपत्रिकेवर सदस्य नियुक्तीसह सहा विषय आहेत..महापालिकेच्या निवडणूक निकालानंतर गेल्या आठवड्यात महापौर, उपमहापौरांची निवड झाली. त्यानंतर स्वीकृतसह विविध विषय समितींमधील सदस्य नियुक्तीकडे नगरसेवकांचे लक्ष लागले होते. त्यासाठी महापौरांच्या आदेशाने सभेची तारीख व कार्यपत्रिका निश्चित होणे गरजेचे आहे. .Kolhapur Corporation : महापौर ठरला, पण समित्या अडकल्या! कोल्हापूर महापालिकेत सत्तावाटपाचा पेच.त्याप्रमाणे आज महापौर रूपाराणी निकम यांनी सभेची कार्यपत्रिका निश्चित करून तारीखही ठरवली. २० फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता राजर्षी छत्रपती शाहू सभागृहात सभा होत आहे. मागील सभेचा वृत्तांत निश्चित करण्याबरोबरच सदस्यांची नियुक्तीचे तसेच प्रश्नोत्तर असे विषय आहेत. .स्थायी समितीचे १६, परिवहनचे १२, महिला व बालकल्याणचे नऊ व स्वीकृत आठ सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. प्रत्येक पक्षाला तौलनिक संख्याबळानुसार त्यांचे समितीतील सदस्य ठरले आहेत. त्यांची नावे गटनेत्यांनी निश्चित करून सभेमध्ये ती जाहीर करण्यासाठी महापौरांकडे दिली जाणार आहेत. दोन दिवसांत एकत्रित कार्यालय प्रवेश.Kolhapur Mayor Election : कोल्हापूर महापालिका महायुतीचा पहिला महापौर कोण?'हे' आहेत संभाव्य उमेदवार.महापौर रूपाराणी निकम व उपमहापौर अक्षय जरग यांचे कार्यालयप्रवेश दोन दिवसांत एकत्रित केले जाणार आहेत. गटनेते तसेच विविध समितींच्या सभापतींचीही कार्यालये तयार केली जात आहेत. आघाड्यांची कार्यालये निश्चित करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न चालवले आहेत.. असे असतील सदस्यस्थायी समितीकॉंग्रेस = ७भाजप = ५शिवसेना शिंदे गट = ३राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष = १.परिवहनकॉंग्रेस = ५भाजप = ४शिवसेना शिंदे गट = २राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष = १.महिला व बालकल्याणकॉंग्रेस = ४भाजप = ३शिवसेना शिंदे गट = २. स्वीकृतकॉंग्रेस = ३भाजप = ३शिवसेना शिंदे गट = २.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.