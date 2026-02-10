कोल्हापूर

Kolhapur Municipal : महापौर-उपमहापौर निवडीनंतर कोल्हापूर महापालिकेची पहिलीच सर्वसाधारण सभा, समिती नियुक्तीवर सर्वांचे लक्ष

Women & Child Welfare : महापौर आणि उपमहापौर निवडीनंतर आता कोल्हापूर महापालिकेच्या राजकारणातील पुढचा महत्त्वाचा टप्पा येऊन ठेपला आहे. २० फेब्रुवारीला होणाऱ्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत स्थायी, परिवहन, महिला व बालकल्याण समिती
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापौर, उपमहापौर निवडीनंतर स्वीकृतच्या आठ सदस्यांसह स्थायी, परिवहन व महिला बालकल्याण समितीतील ३७ सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी २० फेब्रुवारीला महापालिकेची सर्वसाधारण सभा बोलवली आहे. नूतन नगरसेवकांची पहिलीच सभा असून त्याच्या कार्यपत्रिकेवर सदस्य नियुक्तीसह सहा विषय आहेत.

