कोल्हापूर

Kolhapur Municipal : स्थायी सभापतिपदी भाजपचे विशाल शिराळे; परिवहन सभापतिपदी शिवसेनेचे सत्यजित जाधव, निवडीनंतर समर्थकांकडून जल्लोष

Chairperson Elections : कोल्हापूर महापालिकेतील महत्त्वाच्या समित्यांच्या सभापती निवडी पार पडल्या. राजकीय वातावरण चांगलेच रंगले, स्थायी समिती सभापतीपदी भाजपचे विशाल शिराळे तर परिवहन समिती सभापतीपदी शिवसेनेचे सत्यजित जाधव
Chairperson Elections

Chairperson Elections

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिका स्थायी समितीच्या सभापतिपदी भाजपचे विशाल शिराळे यांची आज बहुमताने निवड झाली, तर परिवहन समिती सभापतिपदी शिवसेनेचे सत्यजित जाधव, महिला व बालकल्याण समिती सभापतिपदी शिवसेनेच्याच कौसर बागवान, तर उपसभापतिपदी भाजपच्या दीपा ठाणेकर यांचीही बहुमताने निवड झाली. परिवहन निवडीनंतर गुलालाची उधळण, फटाक्यांची आतषबाजी करत जल्लोषात मिरवणूक काढल्या.

