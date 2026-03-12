Kolhapur Municipal : स्थायी सभापतिपदी भाजपचे विशाल शिराळे; परिवहन सभापतिपदी शिवसेनेचे सत्यजित जाधव, निवडीनंतर समर्थकांकडून जल्लोष

कोल्हापूर : महापालिका स्थायी समितीच्या सभापतिपदी भाजपचे विशाल शिराळे यांची आज बहुमताने निवड झाली, तर परिवहन समिती सभापतिपदी शिवसेनेचे सत्यजित जाधव, महिला व बालकल्याण समिती सभापतिपदी शिवसेनेच्याच कौसर बागवान, तर उपसभापतिपदी भाजपच्या दीपा ठाणेकर यांचीही बहुमताने निवड झाली. परिवहन निवडीनंतर गुलालाची उधळण, फटाक्यांची आतषबाजी करत जल्लोषात मिरवणूक काढल्या..छत्रपती ताराराणी सभागृहात अपर जिल्हाधिकारी तथा पीठासन अधिकारी संजय शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली या निवडीच्या बैठक झाल्या. प्रथम स्थायी समिती सभापतिपदासाठी घेतलेल्या बैठकीत नगरसेवक विशाल शिराळे व कॉंग्रेसकडून अमर समर्थ यांचे अर्ज होते. .Sindhudurg ZP : जिल्हा परिषदेत राजकीय स्थित्यंतर; पारंपरिक राजकारणाला छेद, काँग्रेस पहिल्यांदाच सभागृहातून हद्दपार.छाननीनंतर माघारीसाठी १५ मिनिटांचा कालावधी दिला. माघार झाली नसल्याने हात उंच करून मतदान घेतले. यामध्ये शिराळे यांना नऊ, तर समर्थ यांना सात मते पडली. बहुमतामुळे शिराळे यांची सभापतिपदी निवड जाहीर करण्यात आली..त्यानंतर परिवहन समिती सभापतिपदासाठी सर्व सदस्यांची बैठक झाली. स्थायी सभापती हे या समितीत पदसिद्ध सदस्य असल्याने शिराळे त्यात उपस्थित होते. शिवसेनेचे सत्यजित जाधव व कॉंग्रेसचे दुर्वास कदम यांच्या अर्जांची छाननी करून माघारीसाठी वेळ दिला. .Kolhapur ZP : जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवड १७ मार्चला; पंचायत समिती सभापती - उपसभापती निवडी दहाला होणार.त्यामध्ये माघार नसल्याने तिथेही हात उंच करून मतदान झाले. जाधव यांना आठ, तर कदम यांना पाच मते पडली. सर्वाधिक मते पडल्याने जाधव यांची सभापतिपदी निवड जाहीर केली. महिला व बालकल्याण समिती सभापतिपदासाठी शिवसेनेच्या कौसर बागवान व कॉंग्रेसच्या जयश्री कांबळे यांच्यात झालेल्या मतदानात बागवान यांना पाच, तर कांबळे यांना चार मते पडली. .बागवान यांची सर्वाधिक मते पडल्याने बागवान यांची समिती सभापतिपदी निवड जाहीर केली. उपसभापतिपदासाठी भाजपच्या दीपा ठाणेकर व कॉंग्रेसच्या अरुणा गवळी यांच्यात झालेल्या मतदानात ठाणेकर यांना पाच, तर कॉंग्रेसच्या गवळी यांना चार मते पडली. ठाणेकर यांची उपसभापतिपदी निवड जाहीर करण्यात आली. .यावेळी आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पीठासन अधिकारी संजय शिंदे, अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ यांनी नूतन पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. यावेळी मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक, पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. विजय पाटील, परवाना अधीक्षक अशोक यादव, जनसंपर्क अधिकारी मोहन सूर्यवंशी उपस्थित होते..दोन भाजप, दोन शिवसेनेचे पदाधिकारीविशाल शिराळे हे ७-अ या प्रभागातून भाजपच्या चिन्हावर विजयी झाले आहेत. माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांचे समर्थक माजी नगरसेवक किरण शिराळे यांचे ते सुपुत्र आहेत. परिवहन समिती सभापती सत्यजित जाधव हे ११ -क या प्रभागातून शिवसेनेच्या चिन्हावर विजयी झाले आहेत. माजी आमदार दिवंगत चंद्रकांत जाधव व माजी आमदार जयश्री जाधव यांचे सुपुत्र आहेत..एका प्रभागात दोन पदेमहिला व बालकल्याण समिती सभापती कौसर बागवान या १८-ब या मतदार संघातून शिवसेनेच्या चिन्हावर विजयी झाल्या आहेत. महापौर रूपाराणी निकम याही या प्रभागातून निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे एका प्रभागात दोन पदे मिळाली आहेत, तर उपसभापती झालेल्या दीपा ठाणेकर या ७-ब या प्रभागातून भाजपच्या चिन्हावर विजयी झाल्या आहेत..चिठ्ठ्यांसाठी व्यवस्थाएक व दोन असा काठावरील फरक, त्यात राष्ट्रवादीची नाराजी यामुळे प्रत्यक्ष निवडीत समान मतदान झाले, तर नवीन नियमाप्रमाणे चिठ्ठ्या टाकून सभापती निवडण्याची तयारी प्रशासनाकडून ठेवली होती. त्यामुळे महापालिकेच्या शाळेतील तीन विद्यार्थ्यांना सभागृहाबाहेर आणले होते. मतदानावेळी जर समान मते झाली, तर पुढील प्रक्रियेनुसार चिठ्ठी उचलण्यासाठी विद्यार्थ्याला बोलवले जाणार होते; पण ती वेळ आलीच नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.