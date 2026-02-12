कोल्हापूर

Kolhapur Municipal Corporation: विरोधी पक्षनेता निवडीदरम्यान काँग्रेसचे अनिल रावळ यांना हार्ट अटॅक; कोल्हापूर महानगरपालिकेत दुर्दैवी घटना

Kolhapur Congress Supporter Anil Rawal Passes Away During Meeting: काँग्रेस नगरसेवक राजू लाटकर यांचे समर्थक अनिल रावळ यांची प्रकृती बिघडल्याची माहिती मिळताच सभागृहात एकच धावपळ उडाली होती.
kolhapur news

kolhapur news

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Kolhapur Congress: कोल्हापूरमध्ये काँग्रेसच्या विरोधी पक्षनेता निवडीसाठी बैठक बोलावण्यात आलेली होती. बैठक सुरु असतानाच सभागृहाच्या बाहेर नगरसेवक राजू लाटकर यांचे समर्थक अनिल रावळ यांना हृदयविकाराचा धक्का बसला. सर्वांनी धावपळ करीत त्यांना रुग्णालयात नेलं, मात्र तोपर्यंत उशीर झाला होता.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Congress
Municipal Corporation
heart attack

Related Stories

No stories found.