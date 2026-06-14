कोल्हापूर

Kolhapur: कोल्हापुरात MH 09 वगळता इतर वाहनांसाठी 'प्रवेश कर', महापालिकेचा निर्णय तुघलकी; विरोधकांचा संताप

Kolhapur Pravesh Kar Mahapalika Nirnay: कोल्हापुरात महापालिकेने वाहनांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार कोल्हापुरात MH 09 वगळता इतर वाहनांसाठी 'प्रवेश कर' लागू होणार आहे.
Kolhapur Vehicle Entry Tax

Kolhapur Vehicle Entry Tax

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर : महापालिकेने शहरात येणाऱ्या कोल्हापूरबाहेरील वाहनांसाठी 'प्रवेश कर' घेण्याचा ठराव सर्वसाधारण सभेसमोर आणला आहे. हा निर्णय एकतर्फी व अन्यायकारक आहे. याला जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), स्वाभिमाने शेतकरी संघटना, हिंदू एकता आंदोलन, कॉमन मॅन संघटनांकडून तीव्र विरोध करण्यात आला आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास संघटनांनी आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. तसेच महापालिकेच्या या मनमानीबद्दल सर्वच स्तरातून संतापाचा सूर उमटला आहे.

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