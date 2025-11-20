Kolhapur Municipal Corporation: कोल्हापूर महापालिकेची प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी जाहीर; २७ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती सूचनांची संधी

कोल्हापूर: महापालिकेच्या वतीने चार सदस्यीय प्रभागांसाठी तयार केलेली प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी उद्या (ता. २०) प्रसिद्ध केली जाणार आहे. चार विभागीय कार्यालयात, ताराबाई पार्कमधील मुख्य निवडणूक कार्यालयात, तसेच महापालिकेच्या संकेतस्थळावर पाहता येणार आहे. .उद्यापासूनच २७ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती व सूचना दाखल करण्याची मुदत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार मतदार यादीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यात दोन वेळा सुधारणा केली..Kolhapur Election: महापालिका निवडणुकीत पुन्हा विलंब प्रारूप मतदार यादीची घोषणा २० नोव्हेंबरपर्यंत ढकलली.त्यानंतर उद्या (ता.२०) प्रारूप प्रसिद्ध करण्याची मुदत होती. त्याप्रमाणे महापालिकेकडून प्रभागनिहाय यादी प्रसिद्ध करण्याची तयारी केली आहे. विविध विभागीय कार्यालयात कृष्णधवल व रंगीत स्वरूपात मतदारांच्या फोटोसह उपलब्ध असेल. .त्यांची झेरॉक्स प्रत अनुक्रमे दोन रुपये व आठ रुपये प्रती पान असे शुल्क भरल्यानंतर मिळणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या मुख्य निवडणूक कार्यालयाच्या अधीक्षकांकडे मागणी करावी लागणार आहे. .Kolhapur Election: कोल्हापूर महापालिका निवडणूक: २० विषयांसाठी पथकं आणि अधिकारी सज्ज, प्रशासनाची तयारी पूर्ण!.राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे मतदारांचे फोटो असलेली मतदार यादीची सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध होणार नाही; पण संकेतस्थळावरून फोटो नसलेल्या मतदार यादीची सॉफ्ट कॉपी मिळणार आहे..यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्या दिवसापासून २७ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती व सूचना त्या-त्या विभागीय कार्यालयातील प्राधिकृत कार्यालयाकडे सकाळी दहा ते पाच वेळेत सादर करायच्या आहेत. त्यासाठी मतदारांसाठी वेगळा व तक्रारदारांसाठी वेगळा नमुना ठेवला आहे..टक्केवारीच्या आत राखीव जागामहापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या कमी आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी नगरसेवकपद उपलब्ध झालेले नाही. परिणामी अनुसूचित जातीच्या ११ व नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या २१ जागा राखीव ठेवल्या आहेत. एकूण ८१ सदस्यांपैकी ३२ जागा राखीव झाल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या राखीव जागांची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या आत आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ यांनी सांगितले. राखीव जागांबाबत न्यायालयाकडून काय आदेश येतो, त्याकडे आता लक्ष लागले आहे; पण तोपर्यंत मतदार यादीचा कार्यक्रम सुरूच राहणार आहे..या प्रभागांची यादी या विभागीय कार्यालयातगांधी मैदान विभागीय कार्यालय प्रभाग ९, १०, ११, १९, २०छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केट विभागीय कार्यालयप्रभाग ६, ७, ८, १२.राजारामपुरी विभागीय कार्यालयप्रभाग १३, १४, १५, १६, १७, १८छत्रपती ताराराणी मार्केट विभागीय कार्यालयप्रभाग १, २, ३, ४, ५मुख्य निवडणूक कार्यालय सर्व प्रभागांची फोटोसहीत हार्डकॉपी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.