Kolhapur Municipal Corporation: विरोधी पक्ष नेत्यांच्या कार्यालयातून खुर्च्या चोरीस; कर्मचाऱ्यानेच केला चोरीचा खुलासा

कोल्हापूर: महापालिकेतील विरोधी पक्ष नेत्यांच्या कार्यालयातील खुर्च्या चोरीस जाण्याच्या प्रकाराने खळबळ उडाली. ही चोरी कोणा चोरट्याने नव्हे, तर कार्यालयातीलच कर्मचाऱ्याने केल्याचे सीसीटीव्हीतून उघड झाल्यानंतर या प्रकरणाचा उलगडा झाला. पण, महापालिकेच्या मुख्य इमारतीत झालेल्या या प्रकाराने प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. .मुख्य इमारतीत कॉंग्रेसच्या विरोधी पक्षनेत्यांचे कार्यालय नवीन केले आहे. त्यासाठी विविध सुविधांसह खुर्च्याही नवीन आणल्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज विभागीय कार्यालयातील पवडी कामगार असलेला एक जण प्रयत्न करून या कार्यालयात हजर झाला होता..Jaysingpur Liquor Seizure: जयसिंगपूरला १ कोटी ९५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर यांच्यासमोर बसण्यास ठेवलेल्या खुर्च्यांपैकी चार कमी असल्याचे इतर कर्मचाऱ्यांना जाणवले. त्यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्याचा शोध घेतला. विभागीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सीसीटीव्ही तपासल्यानंतर तो कर्मचारी खुर्च्या घेऊन जाताना दिसून आला. त्याला बोलवून कारणे दाखवा नोटीस बजावली..त्यानेही चोरी केल्याचे मान्य करणारा खुलासा दिला. तसेच माफी देण्याची विनंतीही केली असल्याचे समजते. कार्यालयाने आधी त्याला खुर्च्या परत आणण्यास सांगितले. त्यानुसार त्याने सर्व खुर्च्या परत केल्याचे कार्यालयाकडून सांगण्यात आले; पण त्याचा खुलासा मान्य न करता प्रशासकीय कारवाईचा प्रस्ताव विभागीय कार्यालयाने तयार करून कार्यवाही सुरू केली आहे..Swarna River: नदीचा प्रवाह वाढला, परतीचा मार्ग बंद; ६ किमी पायी चालत SDRFने ६ विद्यार्थ्यांना वाचवले! थरारक Video Viral.जुन्या-नव्याच्या कारभारात काय? सर्वच पदाधिकाऱ्यांची कार्यालये नवीन केली जात आहेत. त्यात पूर्वीच्या कार्यालयातील साहित्य होते. नवीन कार्यालय होत असताना सुस्थितीत असलेल्या जुन्या साहित्याचे, फर्निचरचे काय झाले? याची माहिती पदाधिकाऱ्यांपासून कर्मचाऱ्यांना माहिती नसल्याचे सांगितले जाते. नवीन कार्यालयाची माहिती दिली जात आहे; पण जुन्यांचे काय? नव्या-जुन्याच्या कारभारात कोण काय करते? याचा प्रशासनाने शोध घेण्याची आवश्यकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.