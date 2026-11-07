Kolhapur News :‘आउटसोर्सिंग’द्वारे नेमणार कर्मचारी ; स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय; सर्व विभागांतील तोकड्या संख्येवर तोडगा

कोल्हापूर: पाणीपुरवठा, नगररचना, आरोग्य विभाग, शहर अभियंता अशा महत्त्वाच्या विभागांबरोबरच इतर विभागांत आवश्यक कर्मचारी बाह्य संस्थांकडून (आउटसोर्सिंग एजन्सी) नेमण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत आज मंजूर करण्यात आला. यातून कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.सभापती विशाल शिराळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. विविध विभागांत कर्मचारी मिळत नसल्याच्या तसेच कामे होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. ही स्थिती बदलण्यासाठी हा पर्याय स्वीकारण्यात आला. .अमर समर्थ, अनुराधा खेडकर, आदिल फरास यांनी मुद्दा मांडला की, ट्रॅक्टर-ट्रॉली मिळत नसल्याने खरमाती व कचरा उठाव होत नाही. मोहिमेतील सफाई कर्मचारी कमी केले. दिवाळीपूर्वी सर्व चौक व रस्त्यांची स्वच्छता गरजेची आहे. खासगी यंत्रणा लावून कचरा उठाव करावा लागत आहे. यंत्रणेसाठी सदस्यांत वाद होत आहे.त. सभापती शिराळे यांनी तत्काळ दुरुस्ती वा भाडेतत्त्वावर यंत्रणा घ्यावी, असे आदेश दिले. तणकट काढण्यासाठी औषध, धूर फवारणीसाठी स्वतंत्र पथके बंद केली आहेत. सफाई बंद झाल्याचे अनुराधा खेडकर, प्रतापसिंह जाधव यांनी निदर्शनास आणले. प्रशासनाने यावर म्हणणे मांडले की, घरोघरी कचरा संकलनासाठी निविदा प्रसिद्ध केली जात आहे. त्यामुळे घंटागाडी व मुख्य रस्ते, सफाई करणारे कर्मचारी प्रभागात दिले जातील.चार विभागीय कार्यालयांना स्वतंत्र बूमउद्यान विभागाचे नियोजन नाही. बूम मिळण्यासाठी महिन्याची वाट पहावी लागते. तेथील कर्मचारी काय काम करतात. उद्यान अधीक्षकांचा गेल्यावेळी बुके देऊन सत्कार केला. आता काटेरी रोप देऊन सत्कार करू. ठेकेदारामार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यांना पगार नियमानुसार दिला जात नाही. ठेकेदाराच्या कामावर लक्ष ठेवावे, असे अमर समर्थ, पूर्वा राणे, अर्चना पागर यांनी सांगितले.त्यावर सभापती शिराळे यांनी चारही विभागीय कार्यालयांना स्वतंत्र बूम देण्याची सूचना केली. सीएसआरमधून दोन बूम मिळणार आहेत. प्रत्येक विभागीय कार्यालयांना स्वतंत्र बूम मिळतील, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.बैठकीतील निर्णयदिवाळीत छोट्या व्यवसायांवर १५ दिवस कारवाई नकोभाडेतत्त्वावरील नाले सफाईसाठी यंत्रणेस मुदतवाढ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.