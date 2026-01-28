कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : महापौर निवडीच्या रणधुमाळीत महापालिकेतील पक्षांचे गटनेते ठरले!

Political Equations : महापालिका निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग आला असून, महापौर व उपमहापौर निवडीच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख पक्षांनी आपल्या गटनेत्यांची नावे निश्चित केली आहेत.
Political parties announce their group leaders ahead of Kolhapur Mayor elections.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीत विजयी झालेल्या पक्षांकडून विजयी उमेदवारांच्या यादीसह आज विभागीय आयुक्त चंद्रकांत फुलकुंडवार यांच्याकडे आघाड्यांची नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली. यात आज कॉंग्रेसने नोंदणी केली.

