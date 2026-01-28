Kolhapur Muncipal : महापौर निवडीच्या रणधुमाळीत महापालिकेतील पक्षांचे गटनेते ठरले!

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीत विजयी झालेल्या पक्षांकडून विजयी उमेदवारांच्या यादीसह आज विभागीय आयुक्त चंद्रकांत फुलकुंडवार यांच्याकडे आघाड्यांची नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली. यात आज कॉंग्रेसने नोंदणी केली. .बुधवारी (ता. २८) भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) व राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षांकडून नोंदणी होणार आहे. दरम्यान, संबंधित पक्षांकडून गटनेत्यांची नावे ठरली आहेत. महापौर, उपमहापौर निवडीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाची सभागृहातील अधिकृत भूमिका मांडण्याची जबाबदारी या गटनेत्यांवर आहे. .PMC Election Results 2026 : खडकवासल्यात 'कांटे की टक्कर'! भाजप आणि राष्ट्रवादीने विभागल्या जागा; कार्यकर्त्यांत कुठे जल्लोष तर कुठे अश्रू.निवडणुकीत कॉंग्रेसला ३४, भाजपला २६, शिवसेनेला १५ व राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाला चार, शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाला एक, जनसुराज्य शक्ती पक्षाला एक जागा मिळाली. त्यानंतर गटनेते पदांच्या नावांच्या निश्चितीकडे लक्ष लागले होते. त्यानुसार आज ही नावे निश्चित झाली. यातील कॉंग्रेसचे नगरसेवक इंद्रजित बोंद्रे यांचे नाव आज जाहीर केले..काँग्रेसचे इंद्रजित बोंद्रे गटनेतेकॉंग्रेसच्या गटनेतेपदी नाव निश्चित झालेले नगरसेवक इंद्रजित बोंद्रे हे प्रभाग क्रमांक आठमधून प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या विरोधात चांगल्या फरकाने निवडून आले आहेत. त्यांनी यापूर्वीही नगरसेवक म्हणून काम केले आहे. कॉंग्रेसचे निष्ठावंत घराणे म्हणून बोंद्रे घराण्याची ओळख आहे. आमदार सतेज पाटील यांचे अत्यंत विश्वासू असल्यानेच त्यांना या पदासाठी पसंती मिळाली आहे. त्यांच्या मातोश्री शोभा या महापौर राहिल्या आहेत..Kolhapur Election : राष्ट्रवादी काँग्रेस बॅकफूटवर; अपेक्षित यशाची ‘वेळ’ नाही साधली; असमन्वयाचा फटका.भाजपच्या गटनेतेपदी मुरलीधर जाधवभाजपकडून गटनेतेपदी नगरसेवक मुरलीधर जाधव नाव निश्चित झाले. ते प्रभाग क्रमांक १६ मधून चांगल्या मताधिक्याने निवडून आले आहेत. त्यांनी यापूर्वीही नगरसेवक म्हणून प्रभागाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यांचे मोठे बंधू दीपक यांनी ही महापालिका सभागृहात महापौरपद भूषविले आहे. नगरसेवक जाधव यांचे नाव प्रदेश कार्यालयातून निश्चित केले आहे. महापालिकेतील कामाच्या अनुभवानुसारच त्यांच्या नावाला पसंती मिळाल्याचे दिसते. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी त्यांच्या नावाची घोषणा केली..शिंदे सेनेची धुरा देशमुखांकडेशिवसेना (शिंदे गट) गटनेतेपदी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर या पक्षात गेलेल्या शारंगधर देशमुख यांची निवड केली. देशमुख यांनी प्रभाग क्रमांक नऊमधून मोठ्या फरकाने प्रतिस्पर्धी उमेदवारावर विजय मिळविला आहे. त्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा महापालिकेत प्रभागाचे नेतृत्व केले आहे. त्यांनी यापूर्वी स्थायी समिती सभापतीपद ही भूषविले आहे. महापालिकेतील कामकाजाच्या अनुभवानुसारच पक्षाने त्यांच्यावर ही जबाबदारी सोपविली आहे. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे विश्वासू म्हणून ही त्यांच्याकडे पाहिले जाते..राष्ट्रवादीचे आदिल फरास गटनेतेराष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार पक्षाकडून गटनेतेपदी आदिल फरास यांची निवड केली. आदिल फरास यांनी प्रभाग क्रमांक १२ मधून विजय मिळविला आहे. त्यांनी यापूर्वी महापालिकेत प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यांनी स्थायी समितीचे सभापती पद ही भूषविले आहे. त्यांच्या कामाच्या अनुभवानुसारच त्यांना ही जबाबदारी पक्षाने दिली आहे. ते वैद्यकिय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे अत्यंत विश्वासू समजले जातात. त्यांचे वडील दिवंगत बाबू हारुण फरास व मातोश्री हसीना यांनी महापौर पद भूषविले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.