Kolhapur Municipal Corporation: कोल्हापूर महापालिकेत घरफाळा, पाणीपट्टी वाढ होणार, प्रशासनाने सादर केला प्रस्ताव; नगरसेवकांचा थेट विरोध

Kolhapur property tax increase : कोल्हापूर महापालिकेचा घरफाळा रेडीरेकनरवर आधारित असल्याने प्रशासनाकडून रेडीरेकनरमध्येच सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव देण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे करवाढ सुचवली जाणार आहे. याबरोबरच पाणीपट्टी, परवाना, अग्निशमन आदी विभागांकडूनही दरवाढीचे प्रस्ताव दिले जाणार आहेत. हे प्रस्ताव आगामी सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवले जाणार आहेत. दरम्यान, मगील आठवड्यात झालेल्या सभेत करवाढीला नगरसेवकांनी विरोध दर्शवला होता..घरफाळ्याच्या दरामध्ये २०११ नंतर काहीच बदल झालेले नाहीत. भांडवली मूल्यावर आधारित घरफाळा आकारला जात असताना त्यात रेडीरेकनरचा दर महत्त्वाचा असतो. त्या दरानुसार मिळकतीचे मूल्य ठरवले जात असल्याने रेडीरेकनरमध्ये सुधारणा केल्यास आपोआपच घरफाळा वाढणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून अप्रत्यक्षपणे दरवाढीचाच प्रस्ताव दिला जाणार आहे. याबरोबरच उत्पन्नात महत्त्वाची भर घालणाऱ्या पाणीपुरवठा विभागाकडूनही पाणीपट्टीत वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे..२०२१ मध्ये बऱ्याच कालावधीनंतर स्लॅबनुसार काही दर वाढवले होते. किमान पाणीपट्टी असणाऱ्यांना वाढीतून वगळले होते. २० ते ४० हजार लिटर पाणी वापरणाऱ्यांसाठी १० टक्के, तर ४० हजार लिटरवर पाणी वापरणाऱ्यांना २० टक्के वाढ केली होती. पाऊण इंची कनेक्शनधारकांच्या दरातही वाढ केली होती. त्यानंतर वाढ केली नसल्याने यंदा सर्वांना समान दहा टक्के की स्लॅबनिहाय वाढ करायची, याचा विचार करण्यात येत आहे; पण दरवाढीचा प्रस्ताव दिला जाईल, असेच दिसते. याबरोबरच परवाना विभागाकडून दहा टक्के, अग्निशमन विभागाकडूनही शहराबाहेरील सेवेसाठी दहा टक्के वाढ सुचवण्यात येणार आहे..Kolhapur Mumbai flight : कोल्हापूर–मुंबई मार्गावर इडिगोची दररोज दिवसातून दोनवेळा विमान सेवा; बुकिंग सुरू.मंजुरीची शक्यता कमीदोन सभागृहांच्या कालावधीत दरवाढीला नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला होता. आताही गेल्या आठवड्यात झालेल्या सभेत आयुक्तांनी काही प्रमाणात दरवाढ करण्याबाबतची गरज व्यक्त केली होती. त्यावेळी नगरसेवकांनी आत्ताच का, आधी सुविधा द्या नंतर पाहू, असे सांगितले होते. त्यामुळे प्रशासनाकडून जरी दरवाढीचे प्रस्ताव आले तरी त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे ज्या विभागांच्या दरांचा सामान्य नागरिकांवर परिणाम होणार नाही, त्याबाबत चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे.