Kolhapur Municipal Corporation: कोल्हापूर महापालिकेत घरफाळा, पाणीपट्टी वाढ होणार, प्रशासनाने सादर केला प्रस्ताव; नगरसेवकांचा थेट विरोध

House Tax and Water Charges Kolhapur : घरफाळा व पाणीपट्टी वाढवण्याचा प्रस्ताव कोल्हापूर महापालिकेत मांडण्यात आला. मात्र नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला.
Kolhapur property tax increase : कोल्हापूर महापालिकेचा घरफाळा रेडीरेकनरवर आधारित असल्याने प्रशासनाकडून रेडीरेकनरमध्येच सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव देण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे करवाढ सुचवली जाणार आहे. याबरोबरच पाणीपट्टी, परवाना, अग्निशमन आदी विभागांकडूनही दरवाढीचे प्रस्ताव दिले जाणार आहेत. हे प्रस्ताव आगामी सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवले जाणार आहेत. दरम्यान, मगील आठवड्यात झालेल्या सभेतच करवाढीला नगरसेवकांनी विरोध दर्शवला होता.

