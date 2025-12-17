Kolhapur Election : आचारसंहिता लागू होताच महापालिकेची धडक कारवाई; शहरातून १८९ फलक हटवले

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू झाल्याने आज शहरातील विविध भागातील १८९ फलक अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने जप्त केले. आचारसंहिता भंग होऊ नये म्हणून उद्घाटनाचे विविध फलक व वार्ताफलकही बंद करण्यात येत आहेत..सोमवारी सायंकाळी आचारसंहिता सुरू झाल्याने रात्रीपर्यंत शक्य तितके फलक अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने काढले होते. आज सकाळपासून पुन्हा कारवाई सुरू केली. प्रशासक के.मंजुलक्ष्मी यांनी बेकायदेशीर फलकांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. .Kolhapur Muncipal : मनपा निवडणूक आचारसंहिता लागू होताच कारवाई; कोल्हापुरात इच्छुकांचे फलक हटवले.त्यानुसार महापालिकेने कारवाई केली. चार विभागीय कार्यालये, अतिक्रमण निर्मुलन पथकामार्फत १८९ फलक कारवाई करत जप्त करण्यात आले. त्यात केएमटी बसस्टॉपवरील, रस्त्यावरील फलकांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.