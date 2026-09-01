Kolhapur Municipal Corporation : कोल्हापूर महापालिकेच्या बैठकीत शारंगधर देशमुख- आदिल फरास यांच्यात जोरदार वाद; पालिकेच्या दारात कार्यकर्ते एकवटले

Kolhapur Municipal Corporation Meeting : महापालिकेतील सत्ताधारी महायुतीतील शिवसेनेचे गटनेते शारंगधर देशमुख व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते आदिल फरास यांच्यातील वाद आज पुन्हा उफाळला. महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समिती बैठकीत आयुक्तांसमोर दोघांनी एकमेकांना अर्वाच्च शिवीगाळ करत शड्डू मारत चौकात ये, बघून घेण्याची भाषा तर केलीच. अंगावर चाल करण्यासाठी शर्टाच्या बाह्याही सरसावताना पदाधिकाऱ्यांनी थांबवल्याने पुढील अनर्थ टळला. यानंतर दोन्ही समर्थकांनी महापालिकेत तसेच प्रवेशद्वारावर गर्दी केल्याने मोठा तणाव निर्माण झाला..दरम्यान, महापौर रुपाराणी निकम, उपमहापौर अक्षय जरग, विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर, स्थायी समिती सभापती विशाल शिराळे, सभागृह नेते मुरलीधर जाधव, काँग्रेसचे गटनेते इंद्रजीत बोंद्रे यांनी प्रयत्न करत दोघांनाही समजावत वातावरण तापू दिले नाही. दुसरीकडे देशमुख यांनी काही झालेच नाही तर काय सांगू असा पवित्रा घेतला..आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या समितीच्या बैठकीत विविध भागातील धोकादायक झाडे, फांद्या तोडण्याचे विषय होते. बाराऐवजी एक वाजता बैठक सुरू झाली. निम्मे विषय प्रशासनाने समितीसमोर ठेवून मंजुरी घेतली. देशमुख टेबलाच्या एका बाजूला व फरास दुसऱ्या बाजूला बसले होते. रंकाळा टॉवरजवळील, टिंबर मार्केटमधील झाडांच्या विषयात आदिल फरास यांनी प्रश्न विचारले..त्यानंतर निर्मिती कॉर्नर रस्त्यावरील झाडांचा विषय आला. त्यावेळी देशमुख यांनी प्रशासनाकडे माहिती मागितली. फरास यांनी तुमचे मान्य करून घेता, आमच्या पक्षाच्या नगरसेविकेचे विषय आहेत, मान्य करा असे सांगितल्यानंतर देशमुख यांनी मागील दोन विषयाचा संदर्भ दिल्यानंतर वाद भडकला..Kolhapur Gokul: 'रॉकेल आणा रे, पेटवून टाकूया', दूध संस्था प्रतिनिधींचा राग अनावर; पैसे घेतल्याचा केला आरोप.एकमेकांचा एकेरी उल्लेख करत अर्वाच्च शिवीगाळ सुरू केली. जवळपास दहा मिनिटे सुरू असलेल्या या प्रकाराच्या मोठ्या आवाजाने इमारतीतील कर्मचारी जमा झाले. त्याचवेळी आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड बैठकीतून उठून गेले.शिवीगाळ करत मालक झालास काय, तु कोण लागून गेलास, चौकात ये बघून घेतो, दोनदा झाले आता बघतोच अशी आव्हानात्मक भाषा वापरल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.