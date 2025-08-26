Kolhapur Municipal Corporation : कोल्हापूर महापालिकेची इमारत नवीन होणार, पाच एकर जागेचा प्रस्ताव बनवण्याचे आदेश

Kolhapur Politics : भविष्यात महापालिकेचा विस्तार होणार आहे. त्यादृष्टीने अत्याधुनिक सोयीसुविधा असणारी इमारत बनवली पाहिजे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची इमारत पाहा. चांगला आराखडा बनवा. त्यासाठी स्पर्धा घ्या. सर्वोत्तम आराखड्याची निवड करा. त्यासाठी तीन एकर जागा पुरेशी नाही, पाच एकर जागेचा प्रस्ताव बनवा.’’ अशी थेट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाला दिली. महापालिकेच्या प्रस्तावित इमारतीचा आराखडा सादर करण्यात आला. तसेच तीन एकर जागेची मागणीही केली गेली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आराखड्यावर नापसंती व्यक्त केली..‘‘शहरातील रस्ते दर्जेदारच झाले पाहिजेत. कोणत्याही परिस्थितीत कामात कुचराई होता कामा नये. निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करा. पावसाळा संपेपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे. त्यानंतर लगेचच रस्त्यांच्या कामाला प्रारंभ करा. आवश्यक निधी देतो’’, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज महापालिका प्रशासनाला केली. शहरातील रस्त्यांबद्दल त्यांनी तीव्र शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..Kolhapur Medical Store Raid : कोल्हापूर जिल्ह्यात नागरिकांच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रकार, ‘औषध’ विभागाची धडक कारवाई; १९ दुकाने कायमची बंद.अजित पवार यांनी जिल्हा आढावा बैठकीत महापालिका प्रश्नांचाही आढावा घेतला. शहरातील रस्ते खराब असल्याबद्दल त्यांनी बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पत्रकार परिषदेत मंत्री पवार म्हणाले, ‘‘रस्त्यांची कामे दर्जेदारच झाली पाहिजेत. कंत्राटदार निकृष्ट काम करत असेल, तर त्याला ब्लॅक लिस्ट करा. दंडात्मक कारवाई करा. शहरातील रस्त्यांसाठी शंभर कोटी निधी मंजूर आहे. त्यातील२३ कोटींचा निधी महापालिकेला मिळाला आहे.’’आढावा बैठकीत महापालिका जीएसटी परताव्याबाबत चर्चा झाली. महापालिका आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांनी अन्य महापालिकांच्या तुलनेत कमी जीएसटी परतावा मिळतो, असे त्यांनी सांगितले. यावर पवार म्हणाले, ‘‘राज्यातील सर्वच महापालिकांच्या जीएसटी परताव्यांचा फेर आढावा घेणार आहे. त्यानंतर नियमानुसार जो निधी कोल्हापूर महापालिकेला मिळाला पाहिजे तो देण्यात येईल..मात्र, येथून पुढे जी महापालिका सर्वांत स्वच्छ त्यांना सर्वाधिक निधी दिला जाईल. स्वच्छतेच्या बाबतीत मध्यप्रदेशातील इंदौर महापालिकेसारखे तुमचे मॉडेल तयार करा. केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या इमारतीचे बांधकाम हेरिटेज झाले पाहिजे. बांधकामाची गुणवत्ता आणि दर्जा चांगला ठेवा. या कामासाठी आवश्यक तो निधी दिला जाईल.’’योग्य वेळी पत्ते खोलणार...राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्ह्यात वाढत नाही, त्यावर रणनीती काय, या प्रश्नावर अजित पवार म्हणाले, ‘‘आमच्या पक्षाची काळजी आम्ही करतो. तुम्ही करू नका. रणनीती अशी सर्वांसमोर सांगायची नसते. योग्यवेळी पत्ते खोलणार आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.