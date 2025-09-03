Kolhapur News : कोल्हापूर महानगरपालिकेची प्रभाग रचना जाहीर

कोल्हापूर - राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ अंतर्गत कोल्हापूर महानगरपालिकेची प्रभाग रचना जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेनुसार कोल्हापूर महानगरपालिकेत एकूण ८१ सदस्यांची निवडणूक होणार आहे..राज्य शासन अथवा त्यांच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने जाहीर झालेल्या अधिसूचनेत प्रभागनिहाय सदस्यसंख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसारचार सदस्यीय प्रभागांची संख्या : १९पाच सदस्यीय प्रभागांची संख्या : ०१यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेत एकूण २० प्रभागांची रचना निश्चित झाली आहे..नागरिकांनी या प्रभाग रचनेबाबत हरकती अथवा सूचना करावयाच्या असल्यास त्या आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपालिका यांचेकडे निश्चित मुदतीत लेखी स्वरूपात सादर कराव्या लागतील. ठरवलेल्या मुदतीनंतर आलेल्या हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत, असे अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे..आता ही अधिसूचना राज्य शासन अथवा त्यांच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी निश्चित केल्यानंतरच पुढील निवडणूक प्रक्रियेस अधिसूचना अमलात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.