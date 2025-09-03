कोल्हापूर

Kolhapur News : कोल्हापूर महानगरपालिकेची प्रभाग रचना जाहीर

राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ अंतर्गत कोल्हापूर महानगरपालिकेची प्रभाग रचना जाहीर केली आहे.
Kolhapur Municipal
Kolhapur Municipalesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर - राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ अंतर्गत कोल्हापूर महानगरपालिकेची प्रभाग रचना जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेनुसार कोल्हापूर महानगरपालिकेत एकूण ८१ सदस्यांची निवडणूक होणार आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Election Commission
Municipal election
Announcement
Ward Structure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com