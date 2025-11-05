कोल्हापूर

Kolhapur Municipal Election: महापालिका निवडणुकीचा बिगुल वाजला; इच्छुक उमेदवारांची घराघर भेट मोहीम सुरू, प्रचाराची लगबग वाढली!

New ward boundaries: नवीन प्रभाग रचनेमुळे प्रचाराचा आव्हानात्मक टप्पा; प्रत्येक मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवारांची सकाळपासून धावपळ.
Kolhapur Municipal Election

Kolhapur Municipal Election

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम पाहता महापालिकेच्या निवडणूक कार्यक्रमासाठीही कमी कालावधी मिळण्याच्या शक्यतेने इच्छुकांनी आतापासूनच धावण्यास सुरुवात केली आहे.

