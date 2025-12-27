Kolhapur Politics : काँग्रेसची पहिली 48 उमेदवारांची जंबो यादी जाहीर; 15 माजी नगरसेवक, तर 33 नव्या चेहऱ्यांना मिळाली संधी

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीसाठी (Kolhapur Municipal Corporation Elections) काँग्रेसने काल पहिल्या टप्प्यातील ८१ पैकी ४८ उमेदवारांची ‘जंबो’ यादी जाहीर केली. आमदार सतेज पाटील (Satej Patil) यांनी जाहीर केलेल्या या यादीत १५ माजी नगरसवेक, तर ३३ नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. या यादीत माजी उपमहापौर अर्जुन माने, संजय मोहिते व प्रकाश पाटील, माजी स्थायी समिती सभापती राजेश लाटकर यांनाही उमेदवारी दिली आहे. काँग्रेसने अनुभवी व नव्या चेहऱ्यांचा समतोल साधला आहे. .गेल्या दोन दिवसांपासून इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष या यादीकडे लागले होते. यादी जाहीर होताच नाव असलेल्या उमेदवारांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण पाहायला मिळाले, तर नाव नसलेल्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला. महापालिकेची निवडणूक महाविकास आघाडी किंवा ‘इंडिया आघाडी’ म्हणून लढवण्याची चर्चा सुरू असतानाच, राजकीय गणिते गुंतागुंतीची होत आहेत. शिवसेनेशी (उद्धव ठाकरे गट)काँग्रेसचे सूत जुळताना दिसत आहे..महानगरपालिकेच्या ८१ जागांसाठी तब्बल ३२९ इच्छुक उमेदवारांनी मुलाखती दिल्या होत्या. सकाळपासूनच निवड समितीची बैठक सुरू होती. रात्री अकरानंतर ही यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. ही प्रक्रिया शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण, सूर्यकांत पाटील- बुद्धीहाळकर, आनंद माने, राजू लाटकर, भारती पोवार, सरलाताई पाटील, तौफिक मुल्लाणी, विक्रम जरग आणि भरत रसाळे यांचा समावेश असलेल्या समितीने पार पाडली..निवडणुकीत 83 मतं पडली, पत्नीचा नगराध्यक्षपदी पराभव, Election नंतर दुसऱ्याच दिवशी पतीचा अपघातात मृत्यू; 'ती' भावनिक Facebook पोस्ट चर्चेत.या नवीन चेहऱ्यांना संधीआरती शेळके (प्रभाग क्र. २, ना.मा.प्र, महिला), किरण तहसीलदार (प्रभाग क्र. ३, सर्वसाधारण महिला), स्वाती कांबळे (प्रभाग क्र. ४, अनुसूचित जाती महिला), विशाल चव्हाण (प्रभाग क्र.४, ना.मा.प्र.), दीपाली घाटगे (प्रभाग क्र. ४, सर्वसाधारण महिला), रजनीकांत सरनाईक (प्रभाग क्र. ६, अनुसूचित जाती), तनिष्का सावंत (प्रभाग क्र. ६, सर्वसाधारण महिला), अक्षता पाटील (प्रभाग क्र. ८, ना.मा.प्र.महिला), प्रशांत खेडकर (प्रभाग क्र. ८, सर्वसाधारण), पल्लवी बोळाईकर (प्रभाग क्र. ९, सर्वसाधारण महिला), विद्या देसाई (प्रभाग क्र. ९, सर्वसाधारण महिला), रियाज सुभेदार (प्रभाग क्र. १२, ना.मा.प्र), स्वालिया बागवान (प्रभाग क्र. १२, सर्वसाधारण), अनुराधा मुळीक (प्रभाग क्र. १२ सर्वसाधारण), डॉ. पूजा भूपाल शेटे (प्रभाग क्र. १३, अनुसूचित जाती महिला), प्रवीण सोनवणे (प्रभाग क्र. १३, सर्वसाधारण)..तसेच दिलशाद मुल्ला (प्रभाग क्र. १४, ना.मा. प्र. महिला), अमर समर्थ (प्रभाग क्र. १४, सर्वसाधारण), अश्विनी कदम (प्रभाग क्र. १५, सर्वसाधारण), उमेश पोवार (प्रभाग क्र. १६, ना.मा.प्र.), उत्तम शेटके (प्रभाग क्र. १६, सर्वसाधारण), अर्चना बिरांजे (प्रभाग क्र. १७, अनुसूचित जाती महिला), शुभांगी पाटील (प्रभाग क्र. १७, सर्वसाधारण), अरुणा गवळी (प्रभाग क्र. १८, अनुसूचित जाती महिला), सर्जेराव साळुंखे (प्रभाग क्र. १८, सर्वसाधारण), सुषमा जरग (प्रभाग क्र. १९, सर्वसाधारण महिला), दुर्वास कदम (प्रभाग क्र. १९, अनुसूचित जाती), जयश्री कांबळे (प्रभाग क्र. २०, अनुसूचित जाती महिला), उत्कर्षा शिंदे (प्रभाग क्र. २०, ना.मा.प्र. महिला), धीरज पाटील (प्रभाग क्र. २०, ना.मा.प्र)..हे माजी नगरसेवक रिंगणातमाजी उपमहापौर प्रकाश पाटील (प्रभाग क्र. ३, ना.मा.प्र), माजी स्थायी समिती सभापती राजेश लाटकर (प्रभाग क्र. ४, सर्वसाधारण), अर्जुन माने (प्रभाग क्र. ५, सर्वसाधारण), प्रतापसिंह जाधव (प्रभाग क्र. ६, सर्वसाधारण), उमा बनछोडे (प्रभाग क्र. ७, सर्वसाधारण), राजू दिंडोर्ले (पुरस्कृत), दीपा मगदूम (प्रभाग क्र. १०, सर्वसाधारण महिला), जयश्री चव्हाण ( प्रभाग क्र. ११, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), ईश्वर परमार (प्रभाग क्र. १२, सर्वसाधारण), संजय मोहिते (प्रभाग क्र. १५, सर्वसाधारण), प्रवीण केसरकर (प्रभाग क्र. १७, सर्वसाधारण), भूपाल शेटे (प्रभाग क्र. १८, सर्वसाधारण), मधुकर रामाणे (प्रभाग क्र. १९)..TET Result 2025 : टीईटी निकालाची तारीख ठरली? उत्तरसूचीवर हरकतीसाठी शेवटची संधी; साडेतीन लाख उमेदवारांची प्रतीक्षा संपणार.त्यांनी नाराज होऊ नये...‘मुलाखत दिलेले काँग्रेसचे सर्वच कार्यकर्ते आणि इच्छुक तगडे आहेत. ते काँग्रेसच्या विचारांचे पाईक आहेत. एका प्रभागात चार-चार उमेदवार असल्याने उमेदवार निवडताना काही अडचणी आल्या आहेत. त्यामुळे ज्यांची नावे यादीत आलेली नाहीत, त्यांनी नाराज होऊ नये. भाजप, शिवसेने (शिंदे गट) सह महायुतीचा पराभव करण्यासाठी ताकदीने लढले पाहिजे. ज्यांना उमेदवारी मिळाली आहे, त्यांच्या मागे खंबीरपणे राहून त्यांना विजयी करून काँग्रेसचा झेंडा महानगरपालिकेवर फडकवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा’, असे आवाहन आमदार सतेज पाटील यांनी केले..पती-पत्नींना उमेदवारीमाजी नगरसवेक राहुल माने (प्रभाग क्र. ९, सर्वसाधारण) व त्यांची पत्नी ऋग्वेदा माने (प्रभाग क्र. ८, सर्वसाधारण). इंद्रजित बोंद्रे (प्रभाग क्र. ८, सर्वसाधारण) व त्यांची पत्नी मयुरी बोंद्रे (प्रभाग. क्र. २०, सर्वसाधारण)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.