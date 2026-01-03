Kolhapur Election : ८१ जागांसाठी ३२५ उमेदवार; कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीचे अंतिम चित्र स्पष्ट

कोल्हापूर : महानगरपालिका निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या अर्जांच्या माघारीनंतर आज २० प्रभागांतील ८१ जागांसाठी ३२५ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत. इच्छुकांच्या मोठ्या संख्येमुळे उफाळलेली बंडखोरी रोखण्यासाठी नेत्यांनी दोन दिवस केलेल्या प्रयत्नानंतर आज २०५ उमेदवारांनी माघार घेतली..त्यानंतरही अनेक अपक्ष रिंगणात राहिले आहेत. १७ जागांवर भाजप व शिवसेनेसमोर काँग्रेसचे उमेदवार आमने-सामने आहेत. २७ जागांवर बहुरंगी लढती होत आहेत. आज माघारीसाठी अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. माजी महापौर हसिना फरास यांनी एका कुटुंबात दोन उमेदवार नको म्हणत माघार घेतली; .Pune Municipal Election : महापालिकेचे रण तापले! पुण्यात ११६५ उमेदवार रिंगणात; ९६९ जणांकडून तलवारी म्यान.तर खासदार धनंजय महाडिक यांचा मुलगा कृष्णराज महाडिक, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख सुजित चव्हाण यांचा मुलगा प्रसाद, माजी स्थायी समिती सभापती इंद्रजित सलगर, माजी परिवहन सभापती राहुल चव्हाण, माजी परिवहन सभापती चंद्रकांत सूर्यवंशी, योगिता कोडोलीकर, भाजपच्या सरचिटणीस धनश्री तोडकर आदींनी माघार घेतली..कोडोलीकर यांच्या माघारीवेळी व्ही. टी. पाटील सभागृह कार्यालयात काही काळ तणावाचे वातावरण तयार झाले. हा अपवाद वगळता सहा अन्य ठिकाणी शांततेत प्रक्रिया पार पडली. दहा वर्षांनंतर महापालिकेची निवडणूक होत आहे. .Municipal Election : विदर्भात भाजप, काँग्रेसला बंडखोरी सतावणार; ३८४ जागांसाठी २ हजार ५७२ उमेदवार रिंगणात.त्यासाठी प्रथमच चार सदस्यीय प्रभागरचना केली आहे. त्यासाठी महायुतीतील भाजप, शिवसेना शिंदे गट, राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष यांच्याबरोबर काँग्रेस व शिवसेना उबाठा गटाची आघाडी, वंचित बहुजन आघाडी-आप-राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाची तिसरी आघाडी, तसेच जनसुराज्य व आरपीआयची चौथी आघाडी रिंगणात उतरल्या आहेत. .प्रत्येक पक्षाने घेतलेल्या मुलाखतीसाठी प्रचंड संख्येने इच्छुक उपस्थित होते. त्यामुळे ८२० अर्ज दाखल झाले होते. छाननीमध्ये अगदी तुरळकच अर्ज अवैध ठरले. त्यामुळे बंडखोरांना शांत करण्यासाठी दोन दिवस नेत्यांकडून विविध प्रयत्न केले जात होते. आज २०५ उमेदवारांनी माघार घेतली. एकूण २७४ उमेदवारांनी माघार झाल्याने रिंगणात ३२५ उमेदवार राहिले. उद्या चिन्हांचे वाटप करण्यात येणार आहे..१७ जागांवर दुरंगी लढतीवेगवेगळ्या प्रभागांतील १७ जागांवर काँग्रेस विरुद्ध भाजप, शिवसेना शिंदे गटामध्ये समोरासमोर लढत होत आहे. त्यामध्ये प्रभाग क्रमांक १, २, ३, ५, ६, ९, १०, १६ यांमधील जागांचा समावेश आहे. . ४९ माजी नगरसेवक रिंगणात- माजी महापौर- स्वाती यवलुजे, माधवी गवंडी- माजी उपमहापौर-अर्जुन माने, प्रकाश पाटील, भूपाल शेटे, संजय मोहिते, विलास वास्कर- माजी नगरसेवक-राजेश लाटकर, शारंगधर देशमुख, महेश सावंत, मुरलीधर जाधव, आदिल फरास, विजय साळोखे, दिलीप पोवार, सुभाष बुचडे, अर्चना पागर, पल्लवी देसाई, समिता माने, संजय निकम, प्रतिज्ञा उत्तुरे, तेजस्विनी घोरपडे, नंदकुमार मोरे, प्रतापसिंह जाधव, उमा बनछोडे, अनुराधा खेडकर, इंद्रजित बोंद्रे, राहुल माने, राजू दिंडोर्ले, दत्ताजी टिपुगडे, दीपा मगदूम, यशोदा मोहिते, जयश्री चव्हाण, शारदा देवणे, माधुरी नकाते, सुभाष रामुगडे, विजयसिंह खाडे-पाटील, मधुकर रामाणे, रमेश पुरेकर, ईश्वर परमार, अजित मोरे, पद्मजा भुर्के, प्रकाश नाईकनवरे, नियाज खान, रुपाराणी निकम, रशीद बारगीर, पद्मावती पाटील, प्रवीण केसरकर, शोभा कवाळे, विनायक फाळके. तिरंगी लढती १९ ठिकाणी, तर चौरंगी लढती १८ ठिकाणीअनेक जागांवर तिरंगी तसेच चौरंगी लढती होत आहेत. त्यातील १९ जागांवर तिरंगी सामना होत आहे; तर १८ जागांवर चौरंगी लढत होत आहेत. यामध्ये महायुती व काँग्रेसबरोबर अन्य पक्षांच्या उमेदवारांचा समावेश आहे. या लढतींमध्ये कोणाला फटका बसणार, कोणाला फायदा होणार, हे मतमोजणीनंतर स्पष्ट होणार आहे..बहुरंगी लढती सर्वाधिकपाचपेक्षा जास्त उमेदवारांच्या लढती होणाऱ्या तब्बल २७ जागा आहेत. त्यामध्ये अपक्षांचीही संख्या आहे. त्यामुळे या जागांवरील लढतीमध्ये एकसदस्यीय प्रभागरचनेप्रमाणे उमेदवारांची संख्या दिसून येत आहे. त्यातील कितपत लढत देतात, कोण नावापुरते राहणार याकडे आता भागातील नागरिकांचे लक्ष लागून राहणार आहे..दोनपेक्षा जास्त मतदान यंत्रे लागण्याची शक्यता कमीसध्या ३२५ उमेदवार रिंगणात असल्याची माहिती आहे. अंतिम यादी उद्या प्रसिद्ध केली जाणार असून, त्यातील संख्या फार बदलण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ही संख्या पाहता प्रत्येक केंद्रावर दोनपेक्षा जास्त मतदान यंत्रे लागण्याची शक्यता कमी आहे, असे सूत्रांचे मत आहे..अंतिम चित्रप्रभाग = २०एकूण जागा = ८१एकूण माघार = ४९५रिंगणात उमेदवार = ३२५ .पक्षनिहाय उमेदवारांची संख्याभाजप = ३६, काँग्रेस = ७५, राष्ट्रवादी अजित पवार = १५ , राष्ट्रवादी (शरद पवार) = २३शिंदे शिवसेना = ३० , ठाकरे उबाठा सेना = ७ (मनसे पुरस्कृत १) , आप = १४, वंचित बहूजन आघाडी = १२, जनसुराज्य = २९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.