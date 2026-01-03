कोल्हापूर

Kolhapur Election : ८१ जागांसाठी ३२५ उमेदवार; कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीचे अंतिम चित्र स्पष्ट

Withdrawals Reduce Crowded Contest : १७ जागांवर दुरंगी, १९ ठिकाणी तिरंगी, १८ ठिकाणी चौरंगी तर २७ जागांवर बहुरंगी लढती होत असून निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Candidates and party workers outside the election office during withdrawal day in Kolhapur.

Candidates and party workers outside the election office during withdrawal day in Kolhapur.

सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : महानगरपालिका निवडणुकीसाठी दाखल झालेल्या अर्जांच्या माघारीनंतर आज २० प्रभागांतील ८१ जागांसाठी ३२५ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत. इच्छुकांच्या मोठ्या संख्येमुळे उफाळलेली बंडखोरी रोखण्यासाठी नेत्यांनी दोन दिवस केलेल्या प्रयत्नानंतर आज २०५ उमेदवारांनी माघार घेतली.

