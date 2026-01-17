कोल्हापूर

Kolhapur Municipal Election : ५८ नवीन चेहऱ्यांना संधी; दोन माजी महापौरांसह १७ माजी नगरसेवक विजयी

Former Mayors and Corporators : महापालिका निवडणुकीत नव्या नेतृत्वाला संधी देत मतदारांनी बदलाचा कौल दिला,पराभव आणि पुनरागमनाने कोल्हापूरचे राजकारण नव्या वळणावर.अनुभव असलेल्या माजी नगरसेवकांसह नव्या चेहऱ्यांचे सभागृहात आगमन
Newly elected corporators celebrate after Kolhapur municipal election results.

Newly elected corporators celebrate after Kolhapur municipal election results.

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीत माजी महापौर माधवी गवंडी, स्वाती यवलुजे, माजी उपमहापौर अर्जुन माने, संजय मोहिते यांच्यासह १७ माजी नगरसेवक विजयी झाले. तसेच सभागृहात ५८ नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळाली, तर माजी उपमहापौर प्रकाश पाटील, भूपाल शेटे, विलास वास्कर यांच्यासह २२ माजी नगरसेवकांना पराभवाचा धक्का बसला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
update
mayor
Muncipal corporation
Result
corporators
political parties
result Declaration
muncipal corporation election
Political Accountability
Kolhapur Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.