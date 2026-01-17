Kolhapur Municipal Election : ५८ नवीन चेहऱ्यांना संधी; दोन माजी महापौरांसह १७ माजी नगरसेवक विजयी

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीत माजी महापौर माधवी गवंडी, स्वाती यवलुजे, माजी उपमहापौर अर्जुन माने, संजय मोहिते यांच्यासह १७ माजी नगरसेवक विजयी झाले. तसेच सभागृहात ५८ नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळाली, तर माजी उपमहापौर प्रकाश पाटील, भूपाल शेटे, विलास वास्कर यांच्यासह २२ माजी नगरसेवकांना पराभवाचा धक्का बसला..या निवडणुकीत विजयी माजी नगरसेवकांमध्ये सुभाष बुचडे, शारंगधर देशमुख, विनायक फाळके, मुरलीधर जाधव, आदिल फरास, राजेश लाटकर, विजयसिंह खाडे-पाटील, प्रतापसिंह जाधव, प्रवीण केसरकर, नियाज खान, इंद्रजित बोंद्रे, माजी नगरसेविका अर्चना पागर, जयश्री चव्हाण, माधुरी नकाते, प्रतिज्ञा उत्तुरे, रूपाराणी निकम, अनुराधा खेडकर यांचा समावेश आहे..Kolhapur Election : हिंदुत्वाचे पर्व; भाजपचे दीर्घकाळाचे स्वप्न साकार, काँग्रेस नेतृत्वाला नडला अतिआत्मविश्वास.पराभूतांमध्ये माजी उपमहापौर प्रकाश पाटील, भूपाल शेटे, विलास वास्कर, माजी नगरसेवक राहुल माने, नंदकुमार मोरे, संजय निकम, दिलीप हणमंत पोवार, मधुकर रामाणे, प्रकाश नाईकनवरे, अजित मोरे, रशिद बारगीर, राजू दिंडोर्ले, महेश सावंत, सुभाष रामुगडे, रमेश पुरेकर, ईश्वर परमार, विजय साळोखे-सरदार, माजी नगरसेविका तेजस्विनी घोरपडे, माजी नगरसेविका स्मिता मारुती माने, .उमा बनछोडे, यशोदा मोहिते, शारदा संभाजी देवणे, पद्मजा भुर्के, दीपा मगदूम, प्रेमा शिवाजी डवरी, पद्मावती पाटील, शोभा कवाळे, माजी नगरसेवक अशोक जाधव यांच्या पत्नी गीता, माजी नगरसेवक रवी इंगवले यांचे बंधू राहुल इंगवले, माजी महापौर सई खराडे यांचे पुत्र शिवतेज खराडे, भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष राहुल चिक्कोडे, धीरज पाटील यांचा समावेश आहे..Kolhapur Breaking News : कोल्हापुरात अत्यंत चूरस, प्रभाग १ मध्ये काँग्रेसला पूर्ण बहुमत, तर प्रभाग तीनमध्ये भाजपचे चार उमेदवार विजयी.दरम्यान, निवडणुकीत पुष्पा नीलेश नरुटे, सचिन हरीश चौगले, रूपाली पोवार-धामोडकर, अक्षय जरग, माधवी पाटील, विजयसिंह ऊर्फ रिंकू देसाई, प्रमोद देसाई, वंदना मोहिते, विजयेंद्र माने, राजनंद महाडिक (कदम), स्वाती कांबळे, विशाल चव्हाण, दीपाली घाटगे, उमेश देवाप्पा पोवार, शीला सोनुले, दीपा काटकर, अजय इंगवले, अर्चना कोराणे, पूर्वा राणे, स्वालिया बागवान, अनुराधा मुळीक, धनश्री कोरवी, दीपा अजित ठाणेकर, ऋतुराज क्षीरसागर, विशाल शिराळे, मंगल साळोखे, वैभव माने, प्राजक्ता अभिषेक जाधव, स्वरूप सुनील कदम, .सत्यजित चंद्रकांत जाधव, निलांबरी साळोखे, अश्किन आजरेकर, जयश्री धनाजी कांबळे, सुरेखा सुनील ओटवकर, वैभव अविनाश कुंभार, नेहा अभय तेंडुलकर, अभिजित खतकर, रोहित कवाळे, सृष्टी करण जाधव, विनायक कारंडे, दिलशाद सत्तार मुल्ला, ऋग्वेदा राहुल माने, प्रशांत ऊर्फ भैया खेडकर, अर्चना बिरांजे, सचिन शेंडे, शुभांगी पाटील, अरुणा गवळी, कौसर बागवान, बबन मोकाशी, मानसी लोळगे, डॉ. सुषमा जरग, दुर्वास कदम, माधुरी व्हटकर, रेखा उगवे, प्रवीण सोनवणे, नीलिमा पाटील, अमर समर्थ या चेहऱ्यांना नवीन संधी मिळाल्याचे चित्र आहे. यांचे झाले पुनरागमन.महापालिका नवीन सभागृहात माजी नगरसेविकास पल्लवी देसाई व संगीता सावंत यांचे पुनरागमन झाले आहे. त्यांनी यापूर्वी नगरसेविका म्हणून आपापल्या प्रभागाचे नेतृत्व केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.