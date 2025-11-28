Kolhapur Politics : पायाला भिंगरी बांधून उमेदवारांची धावपळ; प्रॉपर्टी कार्ड ते स्वच्छता, मुद्द्यांनी तापली कोल्हापूरची निवडणूक!

कोल्हापूर : जिल्ह्यात नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. उमेदवारांनी पायाला अक्षरश: भिंगरी बांधल्याप्रमाणे प्रचार यंत्रणा गतिमान केली आहे. ही निवडणूक शहरातील प्रॉपर्टी कार्ड, स्वच्छ व मुबलक पाणी, कचऱ्याची विल्हेवाट, स्वच्छता, अशा मूलभूत मुद्यांभोवतीच फिरत असल्याचे चित्र आहे..सध्या गडहिंग्लज, जयसिंगपूर, मलकापूर, वडगाव, कागल, मुरगूड, कुरुंदवाड, पन्हाळा, शिरोळ, हुपरी आदी नगरपालिका, तर आजरा, चंदगड, हातकणंगले आदी नगरपंचायत क्षेत्रांमध्ये उमेदवारांकडून प्रचार फेऱ्यांना सुरुवात झाली आहे. .Kolhapur Politics : मंत्र्यांच्या सभा, आमदारांची प्रतिष्ठा आणि उमेदवारांचा धडाका कोल्हापूर नगरपरिषद निवडणुकीचा प्रचार प्रचंड वेगात! अंतिम चार दिवसांत तापलं वातावरण.प्रत्येक नगरपरिषद, नगरपंचायतील स्थानिक नेत्यांनी प्रचाराला जोरदार सुरुवात केली आहे. मतदारसंघनिहाय प्रचारयंत्रणा राबविल्या जात आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील मंत्री, खासदार, आमदार यांनीही लक्ष घातल्याने या निवडणुकांना चांगलीच रंगत चढत चालली आहे..राजकीय पक्षांच्या राज्यपातळीवरील नेत्यांच्या सभांनाही सुरुवात झाली आहे. प्रचार संपायला काही दिवसांचाच कालावधी असल्याने अन्य पक्षांचे नेतेही येण्याची शक्यता आहे. वरवर पक्षीय पातळीवर या निवडणुका दिसत असल्या तरी खऱ्या अर्थाने स्थानिक आघाड्या व गट-तटांवरच या निवडणुका होत असल्याचे चित्र आहे. .Gadhinglaj mayoral: नगराध्यक्ष’ कोण? राजकीय शांततेतून उठलेले प्रश्न; गडहिंग्लजमध्ये उमेदवारीवरून पक्षातच गोंधळ!.प्रत्येक नगरपरिषद व नगरपंचायतीतील विकासकामे, प्रॉपर्टीकार्ड, पाणीपुरवठा, रस्त्यांची दुरवस्था, स्वच्छता, नाले व्यवस्थापन, वाहतुकीची कोंडी, बाजारपेठांमधील पार्किंग व्यवस्था, शहरांचे विकास आराखडे, तालुकानिर्मिती असे प्रमुख मुद्दे प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आहेत. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नेते व उमेदवारांकडून विविध आश्वासांनीच खैरात सुरू आहे..युवा, महिला, नवमतदारांवर लक्ष केंिद्रतप्रचारादरम्यान उमेदवारांच्या प्रचार यंत्रणेकडून युवा वर्ग, महिला मतदार आणि नवमतदार यांच्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. त्यांचे मतदार नोंदणीतील वाढलेले प्रमाण, तसेच त्यांचे असलेले संघटन हे मतदानासाठी उपयोगी ठरणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांकडून ही मते खेचण्यासाठी चढाओढ सुरू असल्याचे दिसत आहे..सोशल मीडियावर रंगले प्रचार युद्धनिवडणुकीचा प्रचार सध्या उमेदवारांकडून वैयक्तिक गाठीभेटी, पदयात्रा, कोपरा सभा, जाहीर सभा या माध्यमांतून सुरू आहे. त्याचबरोबर उमेदवारांकडून व त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही प्रचार सुरू ठेवला आहे. त्याचबरोबर विरोधी उमेदवार व त्यांच्याकडूनही याचा जोरदार वापर सुरू आहे. त्यामुळे मैदानातील लढाईबरोबर सोशल मीडियावरही युद्ध रंगल्याचे दिसत आहे. यामध्ये प्रचाराच्या गमतीशीर पोस्टही पाहायला मिळत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.