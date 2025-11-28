कोल्हापूर

Kolhapur Politics : पायाला भिंगरी बांधून उमेदवारांची धावपळ; प्रॉपर्टी कार्ड ते स्वच्छता, मुद्द्यांनी तापली कोल्हापूरची निवडणूक!

Key Issues Dominate Kolhapur : निवडणूक शहरातील प्रॉपर्टी कार्ड, स्वच्छ व मुबलक पाणी, कचऱ्याची विल्हेवाट, स्वच्छता, अशा मूलभूत मुद्यांभोवतीच फिरत असल्याचे चित्र आहे.
कोल्हापूर : जिल्ह्यात नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. उमेदवारांनी पायाला अक्षरश: भिंगरी बांधल्याप्रमाणे प्रचार यंत्रणा गतिमान केली आहे. ही निवडणूक शहरातील प्रॉपर्टी कार्ड, स्वच्छ व मुबलक पाणी, कचऱ्याची विल्हेवाट, स्वच्छता, अशा मूलभूत मुद्यांभोवतीच फिरत असल्याचे चित्र आहे.

