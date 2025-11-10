Kolhapur Election: कोल्हापूर महापालिका निवडणूक: २० विषयांसाठी पथकं आणि अधिकारी सज्ज, प्रशासनाची तयारी पूर्ण!

कोल्हापूर: महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रशासकीय पातळीवरील कामकाज सुरळीत करण्यासाठी विविध २० विषयांसाठी नियंत्रण अधिकाऱ्यांसह पथकांची नियुक्ती केली आहे. दोन अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य लेखापरीक्षक यांच्याकडे नियंत्रण अधिकाऱ्याची जबाबदारी दिली आहे. .मतदार यादींचा कार्यक्रम सुरू झाला असून, या आठवड्यात प्रभाग आरक्षणही काढले जाणार आहे. या दोन टप्प्यानंतर महापालिकेची निवडणुकीची प्राथमिक तयारी पूर्ण होणार आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. त्यानंतर मुख्य निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला जाऊ शकतो. .Kolhapur Election: आरक्षणानंतर जागांसाठी सुरु होणार रस्सीखेच; महायुतीतल्या समीकरणावर ठरणार कोल्हापूरचं भविष्य!.आतापर्यंत बीएलओ यांचीच फक्त नियुक्ती केली होती. पुढील टप्प्यात निवडणुकीचे पुढील कामकाज करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या कामकाजासाठी प्रथम नियंत्रण अधिकारी, नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी, पथकातील अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणूक प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी केली आहे. .विविध विषयांसाठी पथक व नियंत्रण अधिकारी नेमले आहेत. त्यामध्ये मतदार जनजागृती अभियान राबवणे, प्रारुप व प्रभागनिहाय याद्या तयार करून वितरीत करणे, मतदान केंद्र सुसज्ज करणे, निवडणूक व मतमोजणीसाठी कर्मचारी नियुक्ती करणे, ईव्हीएम मशीनची मागणी, वाटप.Kolhapur Municipal Election: महापालिका निवडणुकीचा बिगुल वाजला; इच्छुक उमेदवारांची घराघर भेट मोहीम सुरू, प्रचाराची लगबग वाढली!.तसेच स्ट्रॉंगरूम व्यवस्थापन, निवडणूक साहित्य मागणी व वाटप, प्रशिक्षण व्यवस्थापन, आचारसंहिता व्यवस्थापन, कायदा व सुव्यवस्था व्यवस्थापन, वाहतूक व्यवस्थापन व मतदान केंद्रावर सुविधा देणे, उमेदवार निवडणूक खर्च व व्यवस्थापन, प्रचार परवानगी, संगणकीकरण व सीसीटीव्ही, निवडणूक निरीक्षक व आयोग दौरा व्यवस्थापन.मदत केंद्र व तक्रार निवारण, पोस्टल मतदानासाठी मतपत्रिका व्यवस्थापन, न्यायालयीन प्रकरणे, निवडणूक कामकाज खर्च, उमेदवारांनी खर्च सादर न केल्यास अपात्र ठरवण्याचा प्रस्ताव आदी विभागांचा समावेश आहे. या प्रत्येकासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पथक तयार केले आहे. .त्यावर नियंत्रण अधिकारी, नोडल अधिकारी व सहायक नोडल अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहणार आहे. या सर्वांच्या नियंत्रणाची जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ यांच्यावर दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.