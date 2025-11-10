कोल्हापूर

Kolhapur Election: कोल्हापूर महापालिका निवडणूक: २० विषयांसाठी पथकं आणि अधिकारी सज्ज, प्रशासनाची तयारी पूर्ण!

Administrative teams: निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने २० विषयांसाठी स्वतंत्र समित्या आणि नियंत्रण अधिकारी नेमले आहेत, ज्यात मतदार यादी, ईव्हीएम, आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था यांचा समावेश आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रशासकीय पातळीवरील कामकाज सुरळीत करण्यासाठी विविध २० विषयांसाठी नियंत्रण अधिकाऱ्यांसह पथकांची नियुक्ती केली आहे. दोन अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य लेखापरीक्षक यांच्याकडे नियंत्रण अधिकाऱ्याची जबाबदारी दिली आहे.

