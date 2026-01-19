कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal Election : काँग्रेसची मते वाढली, भाजपचा हिट रेशो वाढला; महापालिकेचं राजकीय गणित उघड

Congress Leads Vote Share : एकूण वैध मतांपैकी तब्बल ४४ टक्के मते मिळवत काँग्रेसने लोकप्रियतेत आघाडी घेतली. भाजपने लढवलेल्या जागांच्या तुलनेत जिंकलेल्या जागांचा दर सर्वाधिक असल्याने ‘स्ट्राईक रेट’मध्ये बाजी मारली.
Election officials during vote counting for Kolhapur Municipal Corporation polls.

सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : महापालिकेच्या निवडणुकीत पक्ष म्हणून सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या काँग्रेसने मतांच्या टक्केवारीतही आघाडी घेतली आहे. झालेल्या एकूण मतांपैकी तब्बल
४४ टक्के मते काँग्रेसला मिळाली आहेत.

