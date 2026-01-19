Kolhapur Muncipal Election : काँग्रेसची मते वाढली, भाजपचा हिट रेशो वाढला; महापालिकेचं राजकीय गणित उघड

कोल्हापूर : महापालिकेच्या निवडणुकीत पक्ष म्हणून सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या काँग्रेसने मतांच्या टक्केवारीतही आघाडी घेतली आहे. झालेल्या एकूण मतांपैकी तब्बल ४४ टक्के मते काँग्रेसला मिळाली आहेत. .मात्र, रिंगणात उतरवलेले उमेदवार व विजयी उमेदवारांच्या प्रमाणात भाजपचा ‘स्ट्राईक रेट’ भारी आहे. कोल्हापूर महापालिकेसाठी १५ जानेवारीला ६६.५४ टक्के मतदान झाले. एकूण चार लाख ९४ हजार ७११ मतदारांपैकी तीन लाख २९ हजार ८९५ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. .BMC Election : वोट शेअरिंगमध्ये उद्धव ठाकरेंची भाजपला कडवी टक्कर; शिंदेच्या शिवसेनेला ५ टक्केच मत, तर मनसेला....झालेल्या मतांत ३१ हजार ६४१ मते ही ‘नोटा’ला मिळाली. उर्वरित दोन लाख ९३ हजार ६४ मतांपैकी ४४ टक्के मते काँग्रेसला मिळाली. या निवडणुकीत काँग्रेसची शिवसेना ठाकरे पक्षांसोबत आघाडी होती. काँग्रेसने ७४ जागा चिन्हावर लढविल्या. .एका जागेवर पुरस्कृत उमेदवार दिला, तर ठाकरे सेनेने सहा जागा लढविल्या. भाजप-शिवसेना शिंदे व राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष अशी आघाडी होती. या आघाडीला एकत्रित ५४ टक्के मते मिळाली..Ulhasnagar Election: उल्हासनगरमध्ये वंचित काँग्रेस किंगमेकर ठरणार, भाजप-शिवसेनेला समान जागा; त्रिशंकू स्थिती.भाजपने ३५ जागा लढवून २६ जागांवर विजय मिळविला. शिवसेना शिंदे पक्षाने ३२ जागा लढवून १५ जागा जिंकल्या, तर राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाने १४ जागा लढवून चार जागांवर विजय मिळविला. लढलेल्या जागा व विजयी जागांचा ‘स्ट्राईक रेट’ बघितला तर भाजपच भारी आहे. .दुसरा क्रमांक शिवसेना शिंदे पक्षाचा असून, तिसऱ्या क्रमांकाचा ‘स्ट्राईक रेट’ काँग्रेसचा आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचा एकच उमेदवार विजयी झाल्याने त्यांचा ‘स्ट्राईर रेट’ सर्वांत कमी आहे.. पक्षनिहाय ‘स्ट्राईक रेट’ असापक्ष लढविलेल्या जागा जिंकलेल्या जागा स्ट्राईक रेट (टक्के)काँग्रेस ७५ (एक पुरस्कृत) ३४ ४५.९४भाजप ३५ २६ ७४.२८शिवसेना शिंदे ३२ १५ ४६.८७.राष्ट्रवादी अजित पवार १४ ४ २८.५७शिवसेना ठाकरे ६ १ ६.२५जनसुराज्य २९ १ ३.४४राष्ट्रवादी शरद पवार १७ ० ००.००.दृष्टिक्षेपात मते एकूण मतदार - ४,९४,७११ झालेले मतदान ३,२९,९०५‘नोटा’ला मिळालेली मते - ३१,६४१‘नोटा’ वगळून वैध मते २,९३,०६४पक्षनिहाय मतांची टक्केवारी (सुमारे)काँग्रेस - ४४ टक्केभाजप - ३२ टक्केशिवसेना शिंदे - १८ टक्केराष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष - ४ टक्के .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.