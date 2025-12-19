कोल्हापूर

Kolhapur Elections : उमेदवारी जाहीर होण्याआधीच कोल्हापुरात प्रचाराचा गुलाल; पदयात्रा, हलगी-घुमक्यांनी वातावरण तापले

Early Campaigning Ahead : उमेदवारी अधिकृत होण्याआधीच इच्छुकांनी पदयात्रा, पत्रके आणि वैयक्तिक भेटीगाठींमधून प्रचाराची आघाडी उघडली आहे, पक्षाचे चिन्ह, स्कार्फ आणि कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीने प्रभागांमध्ये निवडणूक वातावरण तापू लागले आहे
कोल्हापूर : प्रभागाची व्याप्ती मोठी असल्याने ज्यांना उमेदवारीचे संकेत मिळाले, त्यांनी पक्षांची चिन्हे घेऊन पदयात्रांद्वारे प्रचाराला सुरुवात केली. सकाळी व सायंकाळी अशा दोन टप्प्यांत वेगवेगळ्या भागांत पदयात्रा काढल्या जात आहेत.

