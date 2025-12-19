Kolhapur Elections : उमेदवारी जाहीर होण्याआधीच कोल्हापुरात प्रचाराचा गुलाल; पदयात्रा, हलगी-घुमक्यांनी वातावरण तापले

कोल्हापूर : प्रभागाची व्याप्ती मोठी असल्याने ज्यांना उमेदवारीचे संकेत मिळाले, त्यांनी पक्षांची चिन्हे घेऊन पदयात्रांद्वारे प्रचाराला सुरुवात केली. सकाळी व सायंकाळी अशा दोन टप्प्यांत वेगवेगळ्या भागांत पदयात्रा काढल्या जात आहेत. .निवडणूक लढवायची आहे; पण अजून पक्ष ठरलेला नाही, अशांनी घराघरांत पत्रके वाटण्याबरोबरच वैयक्तिक भेटीगाठींना वेग दिला आहे. पुढील आठवड्यात उमेदवारीची चर्चा, अर्ज दाखल करण्याची लगबग असल्याने अनेकांनी प्रचाराचा धडाका लावला आहे..Kolhapur Drug Racket : निवडणुकीआधी कोल्हापुरात पोत्याने गांजा! महिलांनी केलेल्या व्हिडिओतून अवैध अड्ड्यांचा थरारक पर्दाफाश.सध्या इच्छुकांकडून मागणी अर्ज घेण्याबरोबरच त्यांच्या मुलाखती, पक्षांच्या पातळीवर जागा वाटपाची प्राथमिक चर्चा सुरू आहे. पुढील आठवड्यापर्यंत हे सारे पूर्ण करायचे असल्याने वेळ कमी असल्याने इच्छुकांनी मात्र प्रचाराची आघाडी उघडली आहे. .काही पक्षांच्या मुलाखती दरम्यान अनेकांना संकेत मिळाले आहे. तसेच ज्यांची उमेदवारी निश्चित समजली जाते, त्यांनी दोन दिवसांत भागाभागांत पदयात्रांद्वारे प्रचार सुरू केला आहे. त्यातील अनेकांनी पक्षाचे चिन्ह घेऊन पदयात्रा काढण्यास सुरुवात केली आहे. हलगी, घुमक्यासह काढल्या जात असलेल्या पदयात्रा भागात वातावरण निर्माण करत आहेत..Kolhapur Flashback : सिमेंट टंचाईतही शहर घडवणारा प्रशासक; द्वारकानाथ कपूर यांनी उभारले विकासाचे भक्कम पायाभूत स्वप्न.इच्छुकांनीही आपल्या हक्काच्या प्रभागातून, मंदिरापासून पदयात्रा काढल्या आहेत. पुढील टप्प्यात नवीन भागात जाण्याचे नियोजन केले आहे. गळ्यात पक्षाच्या चिन्हांचे स्कार्फ, बिल्ल्यांसह कार्यकर्ते सहभागी होत आहेत. सोबत पत्रकांचे वाटपही केले जात आहे..सकाळच्या सत्रात काही मान्यवरांच्या उपस्थितीत, तर सायंकाळच्या वेळेत नियोजन केले आहे. ज्यांनी निवडणूक लढवण्याचे निश्चित केले आहे, त्यांनीही प्रचार चालवला आहे. फक्त चिन्हाऐवजी स्वतःचा फोटो वापरून भागात उमेदवारी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जाहीर प्रचाराऐवजी वैयक्तिक भेटी घेऊन निवडणूक लढवत असल्याचे नागरिकांना सांगितले जात आहे. कोण योग्य... नेत्यांपर्यंत फिल्डिंग.एकीकडे प्रचाराला सुरुवात केली आहे, तर दुसरीकडे जागा वाटपात आरक्षणातील की, सर्वसाधारण गटातील जागा मिळणार, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कोणत्या जागेसाठी कोणता इच्छुक योग्य आहे, हे कारभाऱ्यांकडून ज्या-त्या पक्षांच्या नेत्यांना पटवून देण्याचे काम सुरू आहे. जागांची वाटणी हा कळीचा मुद्दा असून, पुढील आठवड्यापर्यंत त्यावर चर्चा रंगणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.