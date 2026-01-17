Kolhapur Politics : घराणेशाहीचा ‘जय हो’... आजी-माजी आमदारांसह माजी महापौरांच्या कुटुंबीयांचा समावेश

कोल्हापूर : महापालिका निवडणुकीच्या निकालाने उधळलेल्या गुलालात घराणेशाहीवर शिक्कामोर्तब झाला. यामध्ये शिवसेना (शिंदे गट) आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे पुत्र ऋतुराज, माजी आमदार जयश्री जाधव यांचे पुत्र सत्यजित, माजी महापौर सुनील कदम यांचे पुत्र स्वरूप, माजी महापौर दीपक जाधव यांच्या स्नुषा सृष्टी, माजी महापौर निलोफर आजरेकर यांचे पती अश्किन यांच्यासह माजी महापौर, माजी उपमहापौर, माजी नगरसेवकांच्या कुटुंबीयांचा समावेश आहे. यामुळे या निवडणुकीत पुन्हा एकदा घराणेशाही झिंदाबाद असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..या निवडणुकीत भाजपचे नेते खासदार धनंजय महाडिक यांचे पुत्र कृष्णराज महाडिक यांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता; परंतु पक्षाच्या धोरणानुसार त्यांनी तो मागे घेतला. असे असले तरी आमदार क्षीरसागर यांचे पुत्र ऋतुराज, माजी आमदार जाधव यांचे पुत्र सत्यजित हे रिंगणात राहिलेच. .Dhule Municipal Election : कुटुंबातील सदस्य प्रथम, नंतर पक्ष; धुळे महापालिका निवडणुकीत पदाधिकाऱ्यांची सोयीची भूमिका.माजी महापौर, माजी उपमहापौर, माजी नगरसेवकांनी आपल्या घरातील उमेदवारांनाच प्राधान्य दिले. नागरिकांमधून याबाबत चर्चा होत राहिली; परंतु बहुतांश प्रमुख राजकीय पक्षांमध्येच हे चित्र असल्याने एकमेकांवर घराणेशाहीबाबत आरोपांची धार कमी झाल्याचे पाहायला मिळाले..निवडणुकीत विजयी झालेल्यांमध्ये माजी नगरसेवक प्रकाश गवंडी यांच्या पत्नी माजी महापौर माधवी गवंडी, माजी महापौर शोभा बोंद्रे यांचे पुत्र इंद्रजीत, माजी महापौर जयश्री सोनवणे व माजी नगरसेवक हरिदास सोनवणे यांचे पुत्र प्रवीण, माजी उपमहापौर प्रार्थना समर्थ यांचे पुत्र अमर, माजी उपमहापौर विक्रम जरग यांचे पुत्र अक्षय, माजी नगरसेवक उत्तम कोराणे यांच्या पत्नी अर्चना, माजी नगरसेवक अजित ठाणेकर यांच्या पत्नी दीपा, .Nashik Municipal Election : कुठे सख्खे भाऊ तर कुठे काका-पुतण्या; नाशिक मनपा निवडणुकीत रंगणार कौटुंबिक युद्ध.माजी नगरसेवक सचिन चव्हाण यांच्या पत्नी जयश्री, माजी नगरसेवक राहुल माने यांच्या पत्नी ऋग्वेदा, माजी नगरसेविका वृषाली कदम यांचे पती दुर्वास, माजी नगरसेविका मंगल चव्हाण यांचे पुत्र विशाल, माजी नगरसेवक देवाप्पा पोवार यांचे पुत्र उमेश, माजी नगरसेविका कविता माने यांचे पती वैभव, माजी नगरसेविका मनीषा कुंभार यांचे पुत्र वैभव, माजी नगरसेवक सतीश लोळगे यांच्या कन्या मानसी, माजी नगरसेवक नीलेश देसाई यांच्या पत्नी पल्लवी यांचा समावेश आहे..एकाच घरातील दोन नगरसेवकया निवडणुकीत माजी महापौर दीपक जाधव यांचे बंधू माजी नगरसेवक मुरलीधर जाधव व स्नुषा सृष्टी जाधव हे एकाच घरातील दोन नगरसेवक निवडून आले. यामुळे नवीन सभागृहात सासरे व सून असे दोन नगरसेवक पाहायला मिळणार आहेत..दीर-भावजय विजयीमाजी उपमहापौर सचिन खेडकर यांच्या पत्नी अनुराधा खेडकर या विजयी झाल्या. त्याच प्रभागातून त्यांचे दीर प्रशांत खेडकर हेही निवडून आले. त्यामुळे एकाच प्रभागातील पण वेगवेगळ्या पक्षांतून निवडून आलेले दीर-भावजय सभागृहात दिसणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.