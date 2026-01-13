कोल्हापूर

Kolhapur Election : जाहीर प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात कोल्हापुरात शह-काटशहचे राजकारण पेटले; गल्लोगल्ली शक्तिप्रदर्शन

Election Campaign : जाहीर प्रचाराच्या अखेरच्या दिवसात कोल्हापुरात उमेदवारांनी मोठ्या पदयात्रा काढत विरोधकांच्या भागात शक्तिप्रदर्शन करून आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
Candidates lead massive padayatras as Kolhapur civic election campaign peaks.

Candidates lead massive padayatras as Kolhapur civic election campaign peaks.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : जाहीर प्रचाराला एकच दिवस राहिल्याने आजही अनेक उमेदवारांनी भागाभागांमध्ये मोठमोठ्या पदयात्रा काढत शक्तिप्रदर्शन केले. विरोधकांना शह देण्यासाठी अनेकांनी साथ मिळविण्‍याचे शेवटचे अस्त्र काढले. त्यामुळे एक गल्ली एका उमेदवारासोबत, तर शेजारची गल्ली दुसऱ्याच उमेदवारासोबत असल्याचे चित्र आहे. एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी शह-काटशहचे राजकारण शहरभर चांगलेच तापू लागले आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Muncipal corporation
Campaign
political leader
political parties

Related Stories

No stories found.