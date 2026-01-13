Kolhapur Election : जाहीर प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात कोल्हापुरात शह-काटशहचे राजकारण पेटले; गल्लोगल्ली शक्तिप्रदर्शन

कोल्हापूर : जाहीर प्रचाराला एकच दिवस राहिल्याने आजही अनेक उमेदवारांनी भागाभागांमध्ये मोठमोठ्या पदयात्रा काढत शक्तिप्रदर्शन केले. विरोधकांना शह देण्यासाठी अनेकांनी साथ मिळविण्याचे शेवटचे अस्त्र काढले. त्यामुळे एक गल्ली एका उमेदवारासोबत, तर शेजारची गल्ली दुसऱ्याच उमेदवारासोबत असल्याचे चित्र आहे. एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी शह-काटशहचे राजकारण शहरभर चांगलेच तापू लागले आहे..माघारीनंतर अनेक उमेदवारांनी प्रचाराला जोरात सुरुवात केली. मोठ्या प्रभागातील नवीन भागात पोहोचण्यासाठी बराच प्रयत्न केला. अनेकांना त्याचा फायदा झाला. तर अनेकांना प्रयत्न करूनही फारसे हाताला लागले नाही, तर काहींनी शेवटच्या टप्प्यात आपले पत्ते उघड करण्याचे नियोजन केले होते. त्यातून बऱ्याच उमेदवारांनी प्रचाराची गाडी वेगाने चालवली होती. .Kolhapur Election : सुट्टीच्या दिवशी उमेदवारांनी बांधली पायाला भिंगरी; कोल्हापुरात प्रचाराने घेतला वेग.आता जाहीर प्रचाराचा शेवटचा दिवस राहिला असल्याने त्यात नवीन तडजोडी करण्यासाठी वेळ राहिलेला नाही. भागात मोठ्या पदयात्रा काढून विरोधकांना धडकी भरवण्याचे नियोजन अनेकांनी केले. .त्याप्रमाणे आज अनेक भागात मोठमोठ्या पदयात्रा निघाल्या. हलगी-घुमके, नाशिक बाजा यांसारख्या वाद्यांच्या समावेशाने वातावरणही तापले होते. महिलांच्या लक्षणीय सहभागाने पदयात्रा काढल्या जात होत्या. सोबत झेंडे, दुचाकीही असल्याने अनेक भागांत मोठे शक्तिप्रदर्शन झाले..Ichalkarnji Election : चिन्हे मिळताच उमेदवार मैदानात उतरले, पदयात्रा, कॉर्नर सभा आणि रिक्षा प्रचार; वस्त्रनगरी पूर्णपणे निवडणूकमय झाली असून प्रत्येक प्रभागात प्रचाराचा धडाका.अनेकांनी त्या-त्या भागातील मिळविलेली साथ आता जाहीर करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रचारातील आघाडी मिळविण्यासाठी वाट्टेल ती किंमत मोजण्यास उमेदवार व त्यांचे कार्यकर्ते तयार आहेत. .त्यातून भागांमध्ये दिवस-रात्र निवडणुकीचे वातावरण जाणवत आहे. आपापले भाग सुरक्षित केले जात असून, इतर भागातील मते मिळवण्यासाठी तेथील कारभाऱ्यांना फोडण्याच्या कामाला गती आली आहे. त्यातून बैठका मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. थेट भेटून प्रचार करण्यास वेळ मिळेल की नाही अशी शंका असल्याने शेवटच्या टप्प्यात प्रत्येक उमेदवाराच्या आवाजातील प्रचाराचा संदेश मोबाईल कॉलवरून येत आहे. .शेजारची गल्ली दुसऱ्याच उमेदवाराकडे मंडळांच्या माध्यमातून त्या भागातील जास्तीतजास्त मतदारांना सोबत घेण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. त्यामुळेच एक गल्ली एका उमेदवाराच्या पाठीशी, तर शेजारची गल्ली दुसऱ्याच उमेदवाराचा प्रचार करत असल्याचे दिसत आहे. अनेकांनी आपल्या गल्लीच्या तोंडावर जाहीर साथीचे फलक लावले आहेत. .‘अर्थ’पूर्ण हालचालींना वेग मंडळांच्या माध्यमातून तसेच भागातील मतदारापर्यंत पोहोचण्याची उमेदवारांची लगबग वाढली आहे. त्यांचे ठरलेले कार्यकर्ते ‘अर्थ’पूर्ण हालचालीत मशगूल झाले आहेत. त्यामुळे दोन दिवस या हालचाली जोरात सुरू राहणार आहेत. घरपोच जेवण जेवणावळी घालायच्या तर आचारसंहिता पथकांची, विरोधकांची धास्ती असते. .कुणाच्या नावाखाली काही जण तेही धाडसाने करत आहेत. त्यामुळे जेवणावळींचा धडाका सुरू आहे. गल्लीत काही नियोजन झाले तर कुटुंब जेवून जाते. पण, बहुतांशवेळेला कुटुंबातील एक-दोन व्यक्तीच जेवायला जातात. महिलांना संधी मिळत नाही. .त्यामुळे काही उमेदवारांनी त्या-त्या गल्लीतील कार्यकर्त्याला तेथील सर्व कुटुंबांना घरपोच जेवण देण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे कुठे आचारसंहिता भंग नको, केवळ पुरुषांनाच देता म्हणण्याचा ठपका नको, असे अनेक फायदे होत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.