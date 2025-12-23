Kolhapur Muncipal : निवडणूक जिंकण्यासाठी गैरप्रकारांना थारा नाही; के. मंजुलक्ष्मी यांचा इशारा, गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर थेट कारवाई

कोल्हापूर : ‘महापालिकेची निवडणूक भयमुक्त करण्यासाठी विविध पथकांनी आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी करावी. पूर्ण क्षमतेने काम करण्याबरोबरच पोलिस, महापालिका अधिकारी - कर्मचारी, निवडणूक अधिकारी यांच्यात समन्वय हवा. .त्यासाठी प्रत्येक निवडणूक कार्यालयाने एक स्वतंत्र अधिकारी नेमावा’, असे आवाहन प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांनी केले. यावेळी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांची प्रभागनिहाय माहिती घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची प्रक्रिया पोलिस प्रशासनाने सुरू केल्याची माहिती देण्यात आली. .Kolhapur Municipal : महापालिका निवडणुकीत दहशत नको; गुन्हेगारांची ‘कुंडली’ तयार करून तातडीने कारवाईचे आदेश.मंगळवारपासून (ता.२३) अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राजाराम कॉलेजमधील सभागृहात सर्व विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची समन्वय बैठक झाली. यावेळी त्या बोलत होत्या..प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या, ‘पोलिस ठाण्याचे क्षेत्र, निवडणूक कार्यालयांचे क्षेत्र यात थोडा फरक आहे. त्यामुळे एकमेकांशी समन्वय आवश्यक आहे. भरारी पथके तसेच तपासणी नाके सुरू झाले असून, तिथे काटेकोरपणे तपासणी करून कारवाई अपेक्षित आहे. ही निवडणूक संवेदनशील असल्याने जसे दिवस कमी होत जातील तशी तीव्रता वाढत जाणार आहे.’.Ichakaranji Election : धूळ खात पडलेल्या पोलिस चौक्या पुन्हा कार्यरत; निवडणूक काळात इचलकरंजीत कडेकोट बंदोबस्त.जिल्हा पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता म्हणाले, ‘या निवडणुकीत तीव्र चुरस असते. त्यामुळे पहिल्यापासून यंत्रणांनी सतर्क राहून काम करावे. मतदान यंत्रांची सुरक्षितता राखली पाहिजे. मतदान केंद्रावर जर मतदानावेळी यंत्रात बिघाड झाला, तर तातडीने पर्यायी यंत्र लावले पाहिजे. या दोन्ही गोष्टी मोठा तणाव निर्माण करणाऱ्या ठरू शकतात. प्रचाराच्या मैदानांसाठी, जागेसाठी वाद होऊ शकतात. .त्यामुळे परवानगी देताना अर्ज स्वीकारण्यापासून पारदर्शकता ठेवावी. त्यातून त्रास कमी होईल. अंधार लवकर पडत असल्याने मतदान केंद्रावर पुरेशा वीजदिव्यांची आवश्यकता आहे. पैशाचा व ताकदीच्या वापराच्या संदर्भानेही सतर्क राहावे.’.शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील म्हणाल्या, ‘अवैध धंदे तसेच कारवायांवर तातडीने गुन्हे दाखल केले जाणार आहेत. प्रभागनिहाय गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांची माहिती संकलित करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. .हॉटेल, लॉज तपासणी तसेच तपासणी नाक्यांवरही काटेकोर तपासणी केली जाईल.’ अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ म्हणाले, ‘रमणमळा धान्य गोदाम व व्ही. टी. पाटील सभागृह अशा दोन ठिकाणी मतदान यंत्रांसाठी स्ट्राँग रूम केली जाणार आहे. प्रत्येक सहा मतदान केंद्रासाठी एक वाहन मतदान यंत्रे, कर्मचारी नेण्यासाठी ठेवण्याचे नियोजन आहे. तसेच छोटी वाहनेही घेण्यात येणार आहेत.’.यावेळी उपायुक्त परितोष कंकाळ यांनी आचारसंहितेची माहिती दिली. मुख्य लेखापरीक्षक कलावती मिसाळ यांनी निवडणूक खर्चाबाबतची माहिती दिली. उपायुक्त किरणकुमार धनवडे यांनी सूत्रसंचालन केले..हद्दपारीची कारवाई तातडीनेजिल्हा पोलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता म्हणाले, ‘निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील गुंडांच्या हद्दपारीचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. प्रांताधिकाऱ्यांकडून त्याबाबत निर्णय घेतल्यास तातडीने कारवाई केली जाईल.’ .‘शहरात दोन हजारांवर परवानाधारक शस्त्रे आहेत. आतापर्यंत त्यातील १३०० पोलिसांकडे जमा झाली आहेत. इतर शस्त्रांबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.