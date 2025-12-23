कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : निवडणूक जिंकण्यासाठी गैरप्रकारांना थारा नाही; के. मंजुलक्ष्मी यांचा इशारा, गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर थेट कारवाई

Strict Enforcement of Model Code of Conduct : भयमुक्त निवडणुकीसाठी पोलिस, महापालिका व निवडणूक अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय वाढवण्याचे प्रशासकांचे निर्देश, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींवर हद्दपारी, शस्त्रजमा आणि तातडीच्या कारवाईने निवडणूक वातावरणावर नियंत्रण
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : ‘महापालिकेची निवडणूक भयमुक्त करण्यासाठी विविध पथकांनी आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी करावी. पूर्ण क्षमतेने काम करण्याबरोबरच पोलिस, महापालिका अधिकारी - कर्मचारी, निवडणूक अधिकारी यांच्यात समन्वय हवा.

