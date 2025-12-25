कोल्हापूर

Kolhapur Election : ‘लांब आहे पल्ला, तुमचा प्रभाग सांभाळा’; नव्या प्रभाग रचनेने उमेदवारांची दमछाक

Extended Ward Campaign Challenges : चार प्रभाग एकत्र झाल्याने मतदारसंख्या वाढली, प्रचार अधिक आव्हानात्मक, कमी कालावधीत मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवारांनी नवे पर्याय स्वीकारले. सहकारी व कुटुंबीयांच्या मदतीने प्रचार यंत्रणा मजबूत करण्याचा प्रयत्न
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : महापालिकेची सध्याची प्रभाग रचना पाहता, संभाव्य आघाडीच्या ज्या-त्या प्रभागातील प्रबळ उमेदवारांवरच स्थानिक प्रचाराची जबाबदारी राहणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ‘लांब आहे पल्ला; तुमचा प्रभाग तुम्ही सांभाळा’ अशी म्हणण्याची वेळ इच्छुक उमेदवारांवर आली आहे.

