Kolhapur Election : ‘लांब आहे पल्ला, तुमचा प्रभाग सांभाळा’; नव्या प्रभाग रचनेने उमेदवारांची दमछाक

कोल्हापूर : महापालिकेची सध्याची प्रभाग रचना पाहता, संभाव्य आघाडीच्या ज्या-त्या प्रभागातील प्रबळ उमेदवारांवरच स्थानिक प्रचाराची जबाबदारी राहणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे 'लांब आहे पल्ला; तुमचा प्रभाग तुम्ही सांभाळा' अशी म्हणण्याची वेळ इच्छुक उमेदवारांवर आली आहे..चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग झाला आहे. सुमारे २० हजार मतदार आहेत. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी इच्छुकांना चांगलीच कसरत करावी लागत आहे. यापूर्वी सुमारे पाच हजार मतदारांचा एक प्रभाग होता. .Kolhapur Politics : पायाला भिंगरी बांधून उमेदवारांची धावपळ; प्रॉपर्टी कार्ड ते स्वच्छता, मुद्द्यांनी तापली कोल्हापूरची निवडणूक!.त्यामुळे उमेदवारांना प्रचार करणे सोपे होते; परंतु यावेळी बहुसदस्यीय प्रभाग रचना झाली आहे. त्यामुळे १९ प्रभागांचे प्रत्येकी सरासरी २० हजारांचे मतदारसंघ झाले आहेत, तर शेवटचा २० क्रमांकाचा प्रभाग हा सुमारे २५ हजारांचा आहे. .त्यातच १५ जानेवारीला मतदान होत असून, १६ ला मतमोजणी होत आहे. अर्ज माघारीचा अखेरचा दिवस २ जानेवारी आहे. त्यामुळे प्रचाराला कालावधीही कमी मिळणार आहे. मतदारांची संख्या पाहता त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचे दिव्यच इच्छुक उमेदवारांना पार करावे लागत आहे..Kolhapur Election : शेवटच्या दिवशी मतदारांशी संपर्क वाढवण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ; घराघरांत जाऊन साधला थेट संवाद.काही उमेदवारांनी घरातील कौटुंबिक सदस्यांवर मतदारसंघातील अन्य प्रभागांची जबाबदारी सोपविली आहे, तर अनेक जणांनी प्रभागातील संभाव्य आघाडीतील सहकारी उमेदवारांवर आपापल्या प्रभागातील प्रचाराची जबाबदारी सोपविल्याचे चित्र आहे. .जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी हा पर्याय निवडला असल्याचे दिसत आहे. त्यासाठी पदयात्रा व घरोघरी भेटीच्यावेळी एका उमेदवाराकडून इतर सहकारी उमेदवारांचेही प्रचारपत्रक वाटप केले जात असल्याचे दिसत आहे.