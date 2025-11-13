कोल्हापूर

Kolhapur Election: आरक्षणानंतर महापालिकेत नवा सारीपाट; इच्छुकांची नवी शर्यत सुरू, समीकरणे पूर्णपणे बदलली!

Kolhapur Politics: खुल्या जागांची संख्या वाढल्याने उमेदवारीसाठी चढाओढ वाढली; पक्षांना ताकदवान आणि खर्चिक उमेदवार शोधण्याचे आव्हान.
Kolhapur Politics

Kolhapur Politics

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर संभाव्य उमेदवारांच्या यादीची नवीन रचना करण्यास पक्षांनी सुरुवात केली आहे. कुणाची संधी वाढली, कुणाची कमी झाली, त्याला पर्याय कोणता?, आरक्षणानुसार कोणत्या भागातील मतांसाठी फिल्डिंग लावावी लागेल, याचा सारीपाट मांडला जात आहे.

