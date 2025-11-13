Kolhapur Election: आरक्षणानंतर महापालिकेत नवा सारीपाट; इच्छुकांची नवी शर्यत सुरू, समीकरणे पूर्णपणे बदलली!

कोल्हापूर: आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर संभाव्य उमेदवारांच्या यादीची नवीन रचना करण्यास पक्षांनी सुरुवात केली आहे. कुणाची संधी वाढली, कुणाची कमी झाली, त्याला पर्याय कोणता?, आरक्षणानुसार कोणत्या भागातील मतांसाठी फिल्डिंग लावावी लागेल, याचा सारीपाट मांडला जात आहे..इच्छुकांच्या मागणीनुसार, आता नवीन रचनेनुसार त्या भागाचा सर्व्हे करून उमेदवारांची नवी यादी तयार करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी याआधी विविध प्रकारच्या तीन प्रभागरचना, आरक्षण सोडती झाल्या. Kolhapur Politics.Kolhapur Politics: स्थानिकच्या निवडणुकीत राजकारण तापणार | Sakal News .त्यावेळची व चार सदस्यीय प्रभागांची स्थिती बदलली आहे. प्रभागाच्या सीमारेषा बदलल्या, त्यातील इच्छुक वाढले होते. चार जागांसाठी विविध प्रवर्गातील आरक्षण पडणार असल्याने इच्छुकांनी तयारी चालवली होती. .जागा राखीव झाली, तर ठीक अन्यथा खुल्या गटातून निवडणूक लढवण्याचा निर्धार अनेकांनी केला होता. त्याप्रमाणेच आरक्षण सोडतीतून विविध प्रवर्गातील अनेकांना संधी चालून आली. ज्यांना प्रवर्गातून संधी मिळाली नाही, .Kolhapur Politics : सतेज पाटील गटाला खिंडार; खंदे समर्थक अप्पी पाटील कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये दाखल.त्यांना खुल्या गटाची दारे उघडीच आहेत. खुला गट व खुल्या गटातील महिलांसाठी जागा जवळपास सर्व प्रभागांत आहेत. त्यामुळे प्रवर्गातून नसल्यास खुल्या गटांतून उमेदवारी मागणारे तयार झाले आहेत..पक्षांनी याआधीच संभाव्य उमेदवारांची यादी तयार करून ठेवली आहे. काहींना तयारी करण्यास सांगितले आहे. अशा स्थितीत प्रभागातील जागा खुला, खुल्या गटातील महिलांसाठी जास्त मिळाल्यानंतर चित्रच बदलले आहे. .आरक्षण मनाप्रमाणे पडल्यानंतर आतापर्यंत शांत राहिलेले कामाला लागले आहेत. विविध माध्यमांतून नाव रेटण्यास अनेकांनी सुरुवात केली आहे. चार सदस्यांच्या प्रभागात इच्छुकांमधील तगडा कोण, कोण कोणत्या भागातील मते खेचणार?, त्या प्रभागातील अन्य उमेदवारांना कुणाची मदत होऊ शकते, कुठे विरोधकांच्या मतांना खिंडार पाडावे लागणार, याची समीकरणे जुळवली जात आहेत. आधीच्या संभाव्य यादीतील अनेक नावांवर सोडतीनंतर फुली मारली आहे..नवीन पत्ता खोलण्यासाठी आवश्यक चाचपणीही केली जाणार आहे. त्यानंतर त्यांना पक्षप्रवेशाच्या पायघड्याही घातल्या जातील.इच्छुकांकडूनही डबल संधान जागा कमी व इच्छुक जास्त असलेल्या प्रभागातील इच्छुकांनी ऐनवेळी काहीही घडू शकते, अशी शक्यता धरली आहे. .एकत्रित निवडणूक लढवण्याचा निर्णय झाल्यास मित्रपक्षातही जाण्याचे ठरवले आहे. तिथेही उमेदवारी मिळत नसल्यास थेट विरोधकांच्या गोटातही सामील होण्याची तयारी ठेवली आहे. त्यामुळे जे उघडपणे पक्षात गेले आहेत, त्यांच्याबरोबरच अजून पक्ष कोणता निर्णय जाहीर न करणारेही आहेत. त्यांनी विविध ठिकाणी संधान बांधून ठेवले आहे..ताकदवान उमेदवार निवडण्याची संधीखुल्या जागांमुळे इच्छुकांची संख्या वाढणार असल्याने जरी पक्षांची अडचण होणार असे वाटत असले तरी त्यांना सरस, ताकदवान उमेदवार निवडण्याची संधी आहे. खर्च करणारा उमेदवार निवडून यावा, अशीच इच्छा पक्ष बाळगून असल्याने प्रसंगी काहींची नाराजी ओढवली तरी चालेल, पण खमक्या उमेदवार आपल्याकडे ओढण्यासाठी प्रयत्न राहणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.